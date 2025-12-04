Hoa hậu vướng drama tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay khổ đến mức phải bán ảnh nóng kiếm tiền

Ngày 3/12, tờ On đưa tin Viên Gia Mẫn - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009 - gây xôn xao khi công khai rao bán những bức ảnh mặc bikini gợi cảm của mình khắp MXH. Người có nhu cầu xem sẽ truy cập vào đường link liên kết được Viên Gia Mẫn chia sẻ và phải trả 1 khoản phí nhất định. Mức độ táo bạo của Viên Gia Mẫn sẽ tăng lên theo số tiền phí người dùng bỏ ra.

Đây là lần thứ 3 Viên Gia Mẫn bán những bức ảnh mát mẻ của mình. Trước đó, vào giữa tháng 9 và tháng 10, người đẹp này cũng từng gây sốc khi rao bán ảnh hở hang, sexy bạo liệt của bản thân theo cách tương tự, bất chấp việc bị công chúng phê phán và chỉ trích dữ dội. Theo tờ On, việc Viên Gia Mẫn rao bán những hình ảnh 18+ không chỉ làm hoen ố danh tiếng của cô mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Viên Gia Mẫn là cô gái đạt danh hiệu sắc đẹp đầu tiên trong lịch sử nhan sắc xứ Hương Cảng đi bán ảnh nóng của mình để kiếm tiền.

Viên Gia Mẫn gây tranh cãi khi liên tục rao bán các bức ảnh nóng bỏng 18+ của mình

Theo Viên Gia Mẫn, cô bán những bức ảnh táo bạo của mình vì cần có tiền trang trải cuộc sống. Sau lùm xùm tình ái với cha con đại gia Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh, người đẹp bị ghẻ lạnh trong showbiz. Cô sau đó bỏ xứ đi, chuyển sang Anh sinh sống. Tuy nhiên, người đẹp không thể bám trụ ở trời Âu vì chi phi sinh hoạt quá đắt đỏ. Gần đây, cô tay trắng trở về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc). Do không có việc làm, Viên Gia Mẫn đã sử dụng lợi thế hình thể, nhan sắc nóng bỏng trời phú để kiếm tiền theo cách tai tiếng nhất.

Viên Gia Mẫn thất nghiệp, phải bó xứ đi sau tai tiếng đời tư với cha con đại gia Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh

Năm 2022, Viên Gia Mẫn từng đánh mất thiện cảm trong mắt công chúng khi dính scandal tình ái rùm beng showbiz. Cô đã đăng đàn tố cáo cha con tỷ phú ngành bất động sản, thể thao điện tử Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh là "kẻ đểu cáng, ích kỷ và tính cách có vấn đề". Nữ diễn viên khẳng định mối quan hệ với gia đình họ Chung là "cơn ác mộng kinh khủng", khi họ luôn có những yêu cầu kỳ quặc đối với cô.

Theo tờ On tìm hiểu, thiếu gia Chung Bồi Sanh hẹn hò Viên Gia Mẫn vào giữa năm 2021. Trong thời gian qua lại, doanh nhân trẻ hỗ trợ tài chính, trả tiền thuê nhà và chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Viên Gia Mẫn sau khi nghe cô tâm sự về cuộc sống khó khăn, vắng job trong giới giải trí. Đến đầu năm 2022, Chung Bồi Sanh phải lòng nữ diễn viên Diệp Thiến Văn và đòi chia tay Viên Gia Mẫn. Bị bạn trai "cắm sừng", đột ngột mất đi nguồn trợ cấp tài chính khiến Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tức giận, quyết định tung hê mặt trái của cha con nhà họ Chung.

Trước tố cáo của Viên Gia Mẫn về việc cha con anh có hành vi không đứng đắn, Chung Bồi Sanh phủ nhận. Anh cho biết đã hết lòng hết dạ với Hoa hậu Ảnh 2009. Họ đổ vỡ vì tính cách và quan niệm sống khác biệt. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Viên Gia Mẫn vẫn nhắn tin quấy rối, vòi tiền anh. Khi không được đáp ứng yêu cầu vật chất, cô lên mạng bịa chuyện, bôi nhọ danh tiếng của cha con anh. Trước màn đáp trả của tình cũ, Viên Gia Mẫn không phản hồi và tuyên bố sang châu Âu chữa lành.

Viên Gia Mẫn từng tố cáo cha - con tỷ phú nhà đất Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh có hành vi không đàng hoàng, ép cô phải làm chuyện quái đản

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Lives of Omission, Prison Flowers, Sát Phá Lang 2... Sau nhiều lùm xùm đời tư, Viên Gia Mẫn hiện bị xem là người đẹp hết thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Viên Gia Mẫn nổi lên nhờ đạt danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009

Nguồn: Sina, HK01