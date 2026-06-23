Mỗi dịp sinh nhật, Minh Hằng đều khiến cư dân mạng chờ đợi những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, và năm nay cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã tung bộ ảnh đón tuổi mới với tạo hình lạ mắt. Thay vì vẻ ngoài ngọt ngào, sang trọng thường thấy, Minh Hằng chọn phong cách cá tính pha chút nổi loạn và thời thượng.

Trong bộ ảnh, Minh Hằng xuất hiện với mái tóc vàng sáng, uốn nhẹ theo phong cách retro. Mỹ nhân sinh năm 1987 diện corset màu kem kết hợp chân váy ôm đen, khoe vóc dáng cùng đường cong gợi cảm. Không gian chụp ảnh được thiết kế tối giản với tông màu kem chủ đạo, nổi bật giữa hàng chục cây nến đủ kích cỡ được sắp đặt trên chiếc bàn phủ khăn trắng.

Từ những bức ảnh quỳ trên bàn tiệc, nâng ly kem như đang ăn mừng tuổi mới cho đến khoảnh khắc đứng trên mặt bàn tạo dáng đầy ngẫu hứng, Minh Hằng đều cho thấy hình ảnh vừa quyến rũ vừa có chút tinh nghịch. Concept mang hơi hướng editorial thời trang, pha trộn giữa nét nữ tính, cổ điển và tinh thần nổi loạn khá hiếm thấy ở bà mẹ một con.

Minh Hằng hoá quý cô gợi cảm và không kém phần nổi loạn

Nhìn vẻ đẹp mặn mà và body gợi cảm này ai mà có ngờ Minh Hằng đã ở tuổi U40

Nhiều người nhận xét đây là một trong những lần Minh Hằng chịu khó làm mới bản thân mạnh tay nhất trong thời gian gần đây. Mái tóc vàng sáng cùng lối trang điểm tối giản khiến nữ ca sĩ trông khác lạ hoàn toàn, đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua rất khó nhận ra.

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi cư dân mạng thi nhau đưa ra những nhận xét hài hước. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc trẻ trung của Minh Hằng, nhiều người lại đồng loạt nhắc đến một cái tên MisThy.

Không ít netizen cho rằng ở những góc chụp nghiêng hoặc các khung hình toàn thân, gương mặt Minh Hằng có nhiều nét khiến họ liên tưởng đến nữ streamer đình đám. Một số bình luận hài hước xuất hiện như: "Tôi tưởng MisThy chụp bộ ảnh thời trang", "Lướt nhanh qua phải zoom lại mới biết là chị Hằng", hay "Đây là Minh Hằng hay MisThy vậy trời?"...

Nhiều cư dân mạng phải dụi mắt để nhìn ra đây là Minh Hằng chứ không phải MisThy

Tuy nhiên khi nhìn những bức ảnh góc rộng thì nhận xét Minh Hằng y hết MisThy cũng là điều không quá khó hiểu

Mỗi năm cứ đến dịp sinh nhật, Minh Hằng sẽ dành trọn vẹn thời gian để du lịch cùng gia đình. Năm nay, nữ diễn viên cùng tổ ấm nhỏ của mình chọn Nha Trang và Huế để đón tuổi mới.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng thư thái, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên chồng và con trai sau quãng thời gian bận rộn với công việc.

Qua loạt hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, dễ dàng nhận thấy gia đình nữ ca sĩ ưu tiên lựa chọn các resort, khách sạn sang trọng cùng những địa điểm có view đăt tiền trong suốt hành trình.

Minh Hằng dành thời gian để du lịch cùng gia đình mỗi khi đón tuổi mới

Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ.

Minh Hằng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV