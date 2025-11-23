Trứng rán cùng thứ này vừa giảm cân vừa chống ung thư

Trong thế giới ẩm thực lành mạnh, trứng luôn là một nguyên liệu được nhắc đến nhiều nhờ giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và chế biến linh hoạt. Tuy nhiên, khi kết hợp trứng với một số loại thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của món ăn có thể tăng lên gấp bội. Một trong những “cặp đôi vàng” trong bữa cơm gia đình chính là trứng kết hợp cùng cà chua , vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa góp phần phòng ngừa ung thư.

Trước hết, nói về trứng. Trứng là nguồn protein chất lượng cao , chứa đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể, đồng thời có lượng chất béo thấp và gần như không chứa cholesterol. Với những ai quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh, trứng thực sự là lựa chọn lý tưởng.

Còn cà chua, đây là loại thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A và nhiều chất chống oxy hóa như lycopene. Những dưỡng chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa nhiều loại bệnh, trong đó có một số loại ung thư. Không chỉ vậy, hàm lượng chất xơ cao trong cà chua còn giúp cải thiện tiêu hóa, duy trì sức khỏe đường ruột.

Khi rán hoặc xào trứng cùng cà chua , bạn không chỉ giữ được hầu hết dinh dưỡng của cả hai mà món ăn còn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Cách chế biến này rất phù hợp cho bữa cơm hàng ngày, đồng thời có thể là lựa chọn trong thực đơn giảm cân. Cà chua giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu, còn trứng cung cấp đủ protein cần thiết để cơ thể hoạt động ổn định.

Điểm đặc biệt, lycopene trong cà chua có tác dụng chống oxy hóa mạnh , giúp giảm nguy cơ hình thành các gốc tự do, từ đó góp phần phòng ngừa một số loại ung thư. Như vậy, món trứng xào cà chua không chỉ ngon miệng mà còn mang đến lợi ích sức khỏe đáng kể.

Tóm lại, sự kết hợp giữa trứng và cà chua là một chiến lược ăn uống đơn giản nhưng hiệu quả . Nó vừa thỏa mãn khẩu vị, vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ cơ thể. Dù dùng cho bữa chính hàng ngày hay trong thực đơn giảm cân, món ăn này đều xứng đáng được thử.

Nguồn và ảnh: Sohu