Mùa hè năm 2025, màn ảnh Trung Quốc chứng kiến nhiều bộ phim cổ trang đáng chú ý lên sóng và Định Phong Ba là một trong số đó. Tác phẩm này có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ đình đám là Hướng Hàm Chi cùng với Vương Tinh Việt.

Nhan sắc đỉnh cao của Hướng Hàm Chi với vai Chung Tuyệt Mạn ở phim Định Phong Ba.

Được biết, trong phim Hướng Hàm Chi đảm nhận vai nữ chính Chung Tuyết Mạn. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp hoàn mỹ, cực hợp để đóng cổ trang. Hướng Hàm Chi có nhiều khung hình đẹp, trong đó cảnh Chung Tuyết Mạn ngoảnh đầu lại và nở nụ cười trong đúng chuẩn mối tình đầu khiến khán giả chết mê chết mệt.

Đặc biệt, một số netizen cho rằng cảnh này của Hướng Hàm Chi làm gợi nhớ đến hình ảnh Mộc Thanh Ca - vai nữ chính được yêu thích mà cô nàng từng thể hiện ở bộ phim Tiên Đài Có Cây.

Trên mạng xã hội, những lời có cánh đang được dành cho nhan sắc xinh đẹp quá đỗi của Hướng Hàm Chi. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Mắt đẹp mà khuôn miệng cười xinh quá.

- Dịu xỉu luôn, huhu. Bảo sao sư huynh quay lại không thấy sư muội đâu là hoảng liền. Cưng quá trời cưng.

- Ê sao nó Mộc Thanh Ca vậy.

- Sư muội xinh điên bây ơi.

- Vibe Mộc Thanh Ca.

Nói thêm về Định Phong Ba, đây là tác phẩm cổ trang - ngôn tình - phá án, xoay quanh câu chuyện của Tiêu Tề Minh (Vương Tinh Việt), người được xưng tụng là thần thám giỏi nhất nước Đại Tề. Dẫu vậy, ngay trong ngày cưới sư muội xinh đẹp Chung Tuyết Mạn, Tiêu Tề Minh bị vu oan với loạt tội danh hại thầy, phản quốc, còn bị nghi là ác thần Dạ Sát.

Tiêu Tề Minh không còn cách nào ngoài việc chạy trốn. Sau 3 năm, anh trở lại để tìm kiếm chân tướng. Tiêu Tề Minh thuyết phục Chung Tuyết Mạn tin tưởng mình, cả hai cùng nhau sát cánh, đồng thời viết nên một câu chuyện tình yêu.

Một vài hình ảnh đẹp khác của Hướng Hàm Chi: