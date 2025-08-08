Bộ phim điện ảnh Việt - Thái Cô Dâu Ma vừa tung poster chính thức và loạt hình ảnh giới thiệu nhân vật, nhanh chóng gây chú ý bởi loạt hình ảnh kinh dị nặng đô cùng bầu không khí u ám báo hiệu một trong những đám cưới rùng rợn nhất màn ảnh rộng. Phim ra mắt đúng dịp lễ 2/9 và đụng độ trực tiếp Làm Giàu Với Ma 2.

Phim xoay quanh Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ với chàng trai Thái Lan (JJ Krissanapoom) tưởng như viên mãn, nhưng lại bị cuốn vào vòng nghi lễ và hủ tục bí ẩn của gia tộc hào môn. Trong poster, Yến nổi bật giữa khung cảnh đám cưới hoang tàn, áo dài đỏ thẫm, ánh mắt hằn tia máu; bên cạnh là chú rể Bank với vẻ mặt bàng hoàng. Bao quanh họ là những ánh nhìn đối lập: lạnh lẽo, đe dọa hoặc kinh hoàng như đang chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Hồn ma mặc đồ cưới Thái xuất hiện từ phía sau càng khiến không khí thêm thót tim.

Poster rùng rợn của phim

Đoạn clip giới thiệu nhân vật của Cô Dâu Ma

Đáng chú ý, những hình ảnh giới thiệu nhân vật đã hé lộ sự xuất hiện đặc biệt của Jun Vũ. Có vẻ như cô đảm nhận vai một cô gái Việt khác cũng từng làm dâu nhà giàu Thái Lan và trải qua những nghi thức chào mừng kỳ dị, giống hệt Yến. Hình ảnh song song về hai cô dâu Việt trong hoàn cảnh tương đồng mở ra hàng loạt nghi vấn về lời nguyền hay bí mật đen tối của gia tộc. Bên cạnh đó, Công Dương cũng góp mặt trong vai diễn vẫn còn là ẩn số, hứa hẹn mang đến những nút thắt bất ngờ.

Jun Vũ

Công Dương

Cô Dâu Ma còn quy tụ dàn sao Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri và Surasak Chaiyaat. Lấy cảm hứng từ một vụ thảm sát gia tộc có thật ở Thái Lan, đạo diễn Lee Thongkham khéo lồng yếu tố tâm linh và văn hóa dân gian vào từng chi tiết, tạo nên bầu không khí rờn rợn khó đoán.

Rima Thanh Vy

Bộ phim sẽ ra mắt tại Việt Nam từ 29/8/2025, đồng thời công chiếu ở Úc, New Zealand, sau đó tiến vào nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Đài Loan, Nam Mỹ và Đông Nam Á trước khi công chiếu ở Thái Lan. Với bối cảnh quay tại TP.HCM và Chiang Mai, sử dụng song ngữ Việt - Thái, Cô Dâu Ma không chỉ là tác phẩm kinh dị hứa hẹn gây ám ảnh mà còn là dấu ấn hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia trên màn ảnh.

Nguồn ảnh: NSX