Quan Chi Lâm luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bất của làng giải trí Hồng Kông. Ở thời kỳ đỉnh cao, vẻ đẹp của cô chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả khắp châu Á. Không chỉ vậy, ngay cả các ngôi sao nam hàng đầu, những người có cơ hội tiếp xúc với vô vàn mỹ nhân cũng phải chết mê chết mệt.

Có thể bạn chưa biết, tài tử Lương Gia Huy cũng là một trong số những người từng say đắm trước vẻ đẹp của Quan Chi Lâm. Khi cả hai cùng hợp tác chung trong bộ phim Alien Wife, đoàn phim đã thực hiện một cảnh quay tại hồ bơi. Trong phân cảnh này, Quan Chi Lâm đã mặc một bộ áo tắm, khoe trọn visual và vóc dáng nóng bỏng. Hình ảnh này khiến Lương Gia Huy phải thể hiện sự kinh ngạc, khó lòng rời mắt.

Lương Gia Huy và Quan Chi Lâm trong phim Alien Wife.

Thực tế, không phải mỗi Lương Gia Huy mà đến Lưu Đức Hoa cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sắc đẹp hoàn hảo của Quan Chi Lâm. Thậm chí trong quá khứ, nam tài tử còn khẳng định cô chính là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Nói thêm về Quan Chi Lâm, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 1982 và hoạt động nghệ thuật trong suốt hơn 2 thập kỷ.

Nhan sắc kinh diễm của Quan Chi Lâm thời hoàng kim

Quan Chi Lâm hiện tại không còn đẹp như quá khứ, nhưng đó là quy luật tất yếu của thời gian.

Bên cạnh Alien Wife, Quan Chi Lâm còn góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh khác như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Tái Kiến Giang Hồ, Chuyên Gia Xảo Quyệt... nhưng nổi tiếng nhất phải kể tới vai diễn kinh điển Dì Mười Ba trong loạt phim về Hoàng Phi Hồng. Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước qua đỉnh cao từ lâu nhưng Quan Chi Lâm vẫn là cái tên được công chúng quan tâm. Bước sang tuổi 63, Quan Chi Lâm không còn đẹp như xưa, nhan sắc khác nhiều so với hồi trẻ khiến nhiều người tiếc nuối. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng quy luật thời gian là điều chẳng ai tránh khỏi.