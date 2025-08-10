Triều Tuyết Lục – Kỳ vọng lớn, hụt hẫng nhiều

Diễn viên chính: Lý Lan Địch, Ngao Thuỵ Bằng

Khởi đầu với lợi thế dàn diễn viên có ngoại hình và diễn xuất ổn, Triều Tuyết Lục từng ghi điểm nhờ lời thoại nữ chính mạnh mẽ: “Thế gian nữ tử ai cũng nên coi mình như trân bảo, không cần cầu đàn ông trân ái.” Thế nhưng càng về sau, phim lại gây phản cảm khi lồng ghép những lời thoại hạ thấp phụ nữ khác để nâng tầm nhân vật chính.

Tình tiết phi lý xuất hiện dày đặc: mỗi lần nữ chính giải phẫu tử thi là một lần hàng loạt nhân vật xung quanh… nôn mửa, được quay đi quay lại nhiều lần gây khó chịu. Hình tượng nam – nữ chính còn bị chê coi thường nhân vật phụ, thiếu sự đồng cảm. Sự đối lập giữa phần mở đầu đầy hứa hẹn và diễn biến sau đó khiến nhiều người cảm giác bị “lừa xem”.

Cẩm Nguyệt Như Ca – Khi “nữ tướng” bị kịch bản làm yếu đi

Diễn viên chính: Châu Dã, Thừa Lỗi

Chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, phim từng được kỳ vọng trở thành cú hích mới cho dòng phim nữ cường. Nhưng bản truyền hình lại “xào nấu” kịch bản quá đà, cắt bỏ nhiều chi tiết quan trọng về quá khứ nữ chính, thêm tuyến nhân vật mới làm loãng mạch truyện.

Hình tượng nữ tướng lẽ ra phải sắc sảo, quyết đoán, nhưng qua diễn xuất của Châu Dã lại bị nhận xét “đờ đẫn”, thiếu thần thái. Nam chính bị chê hóa trang quá đậm, lộ rõ sự khác biệt màu da giữa mặt và cổ, mất đi vẻ lạnh lùng của một tướng quân. Không ít khán giả tiếc nuối cho một nguyên tác vốn rất được yêu thích.

Định Phong Ba – “Thất vọng kép” từ diễn xuất và ngoại hình

Diễn viên chính: Vương Tinh Việt, Hướng Hàm Chi

Quảng bá là phim trinh thám cổ trang, nhưng Định Phong Ba lại mở đầu bằng những màn phá án… chỉ nhờ vài câu nói của nam chính, thiếu cơ sở chứng cứ. Câu chuyện nhạt nhòa, thiếu kịch tính, cộng thêm diễn xuất bị chê “gỗ” của cả hai diễn viên chính.

Vương Tinh Việt bị nhận xét có góc nghiêng kém duyên, khiến gương mặt mất cân đối trên màn ảnh cổ trang. Hướng Hàm Chi lại để lộ quầng thâm, bọng mắt rõ, tạo cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống. Nhiều phân đoạn cảm xúc quan trọng vẫn chỉ dừng ở mức đọc thoại.

Mùa hè này, cổ trang vẫn thống trị bảng xếp hạng phim hot, nhưng không phải tác phẩm nào cũng làm hài lòng khán giả. Ba bộ phim trên là minh chứng rằng đầu tư bối cảnh, phục trang thôi chưa đủ – điều giữ chân người xem vẫn là kịch bản chặt chẽ và diễn xuất thuyết phục.