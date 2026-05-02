Trung Quốc bây giờ, mỹ nam này là thần của ngôn tình hiện đại: Vạn nhu tình thu hết vào mắt, tim bằng sắt cũng yêu

Dù đã ra mắt từ năm 2022, thế nhưng Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vẫn luôn chiếm được tình cảm lớn trong lòng người hâm mộ. Suốt 4 năm qua, bộ phim không ít lần gây chú ý trở lại. Và mới đây, phân cảnh Lý Tuân nhìn ngắm Chu Vận một cách đầy dịu dàng lại được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cả các fan phim, fan diễn viên cũng như cả những người chưa từng xem tác phẩm này phải mê mệt.

Trần Phi Vũ đã cùng với Trương Tịnh Nghi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Đôi mắt của Trần Phi Vũ thực sự quá tình. Nam diễn viên được đánh giá là cực kỳ phù hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại.

Ở phân cảnh này, Trương Tịnh Nghi thể hiện dáng vẻ ngây thơ, vô tư của một Chu Vận lớn lên trong sự bao bọc của những người thân yêu. Trong khi đó, Trần Phi Vũ khắc họa quá hoàn hảo nét dịu dàng, ánh mắt đầy nhu tình mà Lý Tuân dành riêng cho nữ chính của cuộc đời mình. Phải nói rằng, Trần Phi Vũ đã mang đến một Lý Tuân 10 điểm không có nhưng, khiến cho bất cứ ai dù khó tính nhất cũng phải dành lời khen. Thậm chí với nhiều người hâm mộ, Trần Phi Vũ chính là vị thần của dòng phim ngôn tình hiện đại trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc hiện tại.

Netizen ca ngợi màn thể hiện của Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa :

- Phải có Trần Phi Vũ thì mới có Lý Tuân, không ai có thể phủ nhận sự viral của Lý Tuân từ Trung Quốc sang Việt Nam năm 2022. Lý Tuân trở thành cái tên mà cứ nhắc đến hiện ngẫu là người ta lại nhớ đến, sau bao năm anh Tuân vẫn cứ trên đỉnh núi và người người nhà nhà đòi Trần Phi Vũ tha thứ cho hiện ngẫu.

- Quốc vương mãi là quốc vương, nguyện mãi mãi phất cờ cổ vũ cho Lý Tuân.

- Năm đó tui đã si mê thanh niên tóc vàng này một thời gian luôn đó. Tui ít xem phim hiện đại lắm, nhưng mà lại mê Lý Tuân kinh khủng.

- Phim này Lý Tuân đúng kiểu khiến người ta vừa yêu vừa hận luôn mà, xem mấy đoạn Lý Tuân làm tổn thương lòng tự trọng của Cao Kiến Hồng hồi đại học, hoặc làm tổn thương Chu Vận đúng ghét luôn (thậm chí mình thấy đồng cảm với quá trình hắc hóa của Cao Kiến Hồng), nhưng chuyển cảnh lại thấy Lý Tuân cuốn hút không dứt ra được. Phim này phải khen biên kịch cải biên tình tiết khiến cho thiết lập Lý Tuân bớt đáng ghét hơn trong truyện, đồng thời em Vũ cũng rất biết diễn giải nhân vật, chứ giữ nguyên như trong truyện chắc chỉ có fan nguyên tác hài lòng chứ ngoài ra nam chính sẽ bị chỉ trích dữ lắm. Trương Tịnh Nghi diễn cũng hay nữa, đúng kiểu công chúa luôn nên chemistry 2 bạn tung tóe. Nói chung cả bộ phim từ diễn xuất, nội dung, hình ảnh, nhan sắc, chemistry, nhạc phim đều xuất sắc không có điểm nào chê.

- Mãi là thần, trời ơi chưa thấy ai đẹp như Lý Tuân của Trần Phi Vũ cả, có Trần Phi Vũ mới có Lý Tuân viral như này nha nên đừng ai phủ nhận. Nhân vật do ai diễn cũng là duyên số rồi, cảm ơn Trần Phi Vũ đã diễn, bảo hộ Trần Phi Vũ cả đời trong mắt tui.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa từng gây bão màn ảnh nhỏ năm 2022.

Cho những ai chưa biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên khác: Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em ) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine, xoay quanh câu chuyện tình yêu, hành trình lập nghiệp nhiều biến cố giữa hai nhân vật chính Lý Tuân và Chu Vận.

Lý Tuân là một thiên tài công nghệ, nhưng suốt nhiều năm anh hiếm khi được nếm trải hạnh phúc. Cuộc sống đã hun đúc nên một Lý Tuân cao ngạo, gai góc. Trái lại, Chu Vận là một cô công chúa sinh ra trong nhung lụa, được gia đình thương yêu. Hai người giống như ở hai thế giới, nhưng rồi sợi dây định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau.