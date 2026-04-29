Mới đây, câu chuyện liên quan đến loạt tin nhắn riêng tư được cho là của Noo Phước Thịnh với một chàng trai người Trung Quốc bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Sau khi đoạn chat lan truyền với tốc độ chóng mặt, danh tính của nhân vật còn lại nhanh chóng bị “truy tìm”, thu hút lượng lớn người dùng Việt Nam đổ vào trang cá nhân để lại bình luận.

Trước làn sóng chú ý ngày càng tăng, mới đây, chàng trai này đã chính thức lên tiếng làm rõ. Trong bài đăng dài, anh cho biết bản thân không ngờ video về tình bạn giữa mình và Noo Phước Thịnh lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Đồng thời, anh cũng lên tiếng để tránh những hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến cả hai.

Chàng trai người Trung Quốc cho biết chỉ là bạn bè với Noo Phước Thịnh, bản thân anh đã có bạn gái

Theo chia sẻ, chàng trai người Trung Quốc đã có khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam và từng là hàng xóm của Noo Phước Thịnh khi ở TP.HCM. Cả hai quen biết nhau khá tình cờ tại phòng gym trong cùng tòa nhà. Ban đầu, anh thậm chí không biết Noo Phước Thịnh là người nổi tiếng, chỉ đơn giản xem nam ca sĩ như một người bạn cùng tập luyện. Anh cũng tiết lộ thêm, trong thời gian đó bản thân đã có bạn gái người Việt và chính cô là người cho anh biết Noo Phước Thịnh là ca sĩ nổi tiếng. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn dừng lại ở mức bạn bè, không có sự thân thiết quá mức hay trao đổi liên lạc thường xuyên.

Bên cạnh đó, người này cho biết việc đăng video trước đó chỉ nhằm ghi lại trải nghiệm cá nhân khi sinh sống tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi có một người bạn nổi tiếng ở nước ngoài. Anh cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt với tình bạn xuyên biên giới, xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian ở Việt Nam.

Noo Phước Thịnh và anh chàng kia quen biết nhau vì là hàng xóm và có sở thích tập luyện thể thao

Cụ thể chia sẻ của chàng trai người Trung Quốc như sau:

Tôi không ngờ video về tình bạn của mình với ca sĩ Noo Phước Thịnh lại nhận được nhiều lượt xem và tương tác đến vậy. Trước hết, cảm ơn tất cả mọi người đã thích và theo dõi. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số bình luận gây hiểu nhầm, vì vậy tôi muốn làm rõ một vài điều để tránh bất kỳ tác động tiêu cực nào đến bạn tôi Noo Phước Thịnh hoặc bản thân tôi. Tôi đã sống ở Việt Nam được hai năm. Năm đầu tiên là ở TP.HCM, nơi tôi tình cờ trở thành hàng xóm của Noo Phước Thịnh. Ban đầu, tôi không biết anh ấy là người nổi tiếng. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở phòng tập thể dục trong tòa nhà. Anh ấy rất chăm chỉ tập luyện, ngày nào cũng đến phòng tập đều đặn và rất kỷ luật, đó là cách chúng tôi quen biết nhau. Vào thời điểm đó, tôi cũng có bạn gái người Việt. Noo Phước Thịnh đã gặp bạn gái tôi, và chính cô ấy là người nói với tôi rằng anh ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi đã là hàng xóm được một năm nhưng chưa từng trao đổi thông tin liên lạc. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn là tình bạn giữa hai người đàn ông, không hơn không kém, vì vậy làm ơn đừng đoán mò nữa. Thực ra, tôi đăng video đó để ghi lại trải nghiệm của mình ở Việt Nam. Tôi rất vui khi có một người bạn nổi tiếng ở nước ngoài. Mặc dù tôi cũng có những người bạn nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng cảm giác này khác. Tình bạn xuyên biên giới như thế này còn quý giá hơn, đó là định mệnh.

Chàng trai lộ tin nhắn với Noo Phước Thịnh là ai?

Nguồn cơn sự việc này xuất phát từ chuyện chàng trai người Trung Quốc đăng loạt ảnh liên quan đến Noo Phước Thịnh. Người này từng trực tiếp có mặt tại show diễn của nam ca sĩ. Theo đó, cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa hai người khá đơn giản, chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống, công việc và thời tiết. Noo Phước Thịnh chỉ hỏi thăm sức khoẻ, thời tiết khi biết người bạn Trung Quốc kia đang ở Hà Nội. Ở chiều ngược lại, chàng trai kia cũng hỏi han tình hình, nhận xét thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn và kết thúc bằng lời chúc giữ gìn sức khỏe. Có thể thấy, đoạn hội thoại không xuất hiện nội dung nhạy cảm hay mang tính riêng tư quá mức, mà mang màu sắc giao tiếp xã giao khá phổ biến.

Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chàng trai lộ tin nhắn với Noo Phước Thịnh từng sinh sống tại Việt Nam vài năm. Người này có sở thích chạy bộ, tập luyện thể thao, đây cũng là cơ duyên khiến anh và Noo Phước Thịnh gặp gỡ nhau. Anh chàng này thường xuyên đăng tải những clip tập luyện, cuộc sống đời thường trên MXH. Anh sở hữu vóc dáng cao tráo, khuôn mặt ưa nhìn và body 6 múi săn chắc. Anh không hoạt động showbiz, có kênh TikTok gần 3 nghìn người theo dõi.

Hiện tại, Noo Phước Thịnh vẫn chưa có phản hồi liên quan đến việc lộ tin nhắn với chàng trai này. Tuy nhiên, sau khi lời giải thích từ phía anh chàng người Trung Quốc này được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một câu chuyện bạn bè bình thường bị đẩy đi quá xa so với bản chất ban đầu.

