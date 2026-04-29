Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với chàng trai người Trung Quốc

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh chụp màn hình được cho là đoạn tin nhắn từ tài khoản cá nhân của Noo Phước Thịnh với một chàng trai người Trung Quốc. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều diễn đàn bàn luận sôi nổi.

Theo nội dung được chia sẻ, cuộc trò chuyện giữa hai người khá đơn giản, chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống, công việc và thời tiết. Noo Phước Thịnh chỉ hỏi thăm sức khoẻ, thời tiết khi biết người bạn Trung Quốc kia đang ở Hà Nội. Ở chiều ngược lại, chàng trai kia cũng hỏi han tình hình, nhận xét thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn và kết thúc bằng lời chúc giữ gìn sức khỏe. Có thể thấy, đoạn hội thoại không xuất hiện nội dung nhạy cảm hay mang tính riêng tư quá mức, mà mang màu sắc giao tiếp xã giao khá phổ biến.

Tuy nhiên, danh tính người trò chuyện cùng lại nhanh chóng bị cư dân mạng “truy tìm”. Nhiều người cho rằng đây là một tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân với ngoại hình nổi bật, vóc dáng săn chắc.

Khi lượng bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam đổ về ngày càng nhiều, tài khoản này cũng đã lên tiếng. Người này cho biết bản thân đã có bạn gái và khẳng định mối quan hệ với Noo Phước Thịnh chỉ đơn thuần là bạn bè. Thậm chí, anh còn mô tả đó là “tình bạn đích thực giữa hai người đàn ông”, nhằm tránh những suy đoán vượt quá giới hạn.

Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ nam nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với loạt bản hit như Cause I Love You , Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi , Gạt Đi Nước Mắt … Nhờ chất giọng ấm, phong cách trình diễn chuyên nghiệp và hình ảnh chỉn chu, anh nhanh chóng xây dựng được vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Noo Phước Thịnh còn thử sức với vai trò huấn luyện viên tại các chương trình âm nhạc, cho thấy sự đa năng trong hoạt động nghệ thuật.

Về đời sống cá nhân, nam ca sĩ khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện riêng tư dù luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh lựa chọn tập trung vào công việc, duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và hạn chế vướng vào ồn ào. Ở thời điểm hiện tại, Noo Phước Thịnh vẫn giữ sức hút ổn định, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, sân khấu lớn và tiếp tục là cái tên được đông đảo khán giả yêu mến.

Trước đó, Noo Phước Thịnh từng không ít lần vướng phải những đồn đoán liên quan đến đời tư và giới tính. Theo đó, nam ca sĩ trả lời thẳng vào bình luận của netizen kém duyên rằng việc vô tư miệt thị người khác sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Không những vậy, Noo Phước Thịnh còn vào trang cá nhân và biết người này buôn bán online. Thế nên, nam ca sĩ đưa ra lời cảnh cáo đừng vì vài phút vạ miệng mà tự đạp "chén cơm" của chính mình.

Noo Phước Thịnh từng chia sẻ: "Tiêu chí sống của Noo là không hạ bệ bất cứ một ai. Tôi không xem thường, khinh thường bất cứ 1 ai nhưng Noo cũng không để người khác làm tổn thương bản thân mình nữa. Khi mà nền tảng xã hội, sự phát triển công nghệ quá lớn. Họ cho rằng tôi bày tỏ quan điểm cá nhân thôi mà sao lại sai. Quan điểm cá nhân thì về nhà bày tỏ, còn nơi đây có thể bạn không xem trọng bất cứ 1 ai nhưng cũng đừng xem thường bất cứ 1 ai".

