Ngày 11/5, mạng xã hội xôn xao trước story check-in Đà Lạt của Nguyễn Trần Trung Quân. Trong hình ảnh được nam ca sĩ đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng soi ra một vật thể đặt trên cốp make up, bị nghi là pod hay thuốc lá điện tử. Chỉ với một chi tiết nhỏ xuất hiện thoáng qua trong story, cái tên Nguyễn Trần Trung Quân lập tức bị réo gọi khắp Threads và nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Không ít bình luận đặt nghi vấn nam ca sĩ sử dụng mặt hàng cấm, đồng thời chia sẻ lại story với tốc độ chóng mặt. Một số tài khoản còn khoanh tròn vật thể xuất hiện trong ảnh và lan truyền rộng rãi khiến câu chuyện càng thêm bàn tán.

Từ ngày 14/1/2025, thuốc lá điện tử được coi là hàng cấm tại Việt Nam. Các hành vi "sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử" là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Cư dân mạng soi đồ vật được cho là thuốc lá điện tử trong story của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Không để sự việc đi quá xa, Nguyễn Trần Trung Quân nhanh chóng có động thái lên tiếng. Nam ca sĩ cho biết bản thân không hút thuốc từ nhỏ đến lớn và vật thể gây tranh cãi trong story thực chất là đồ dùng cá nhân của người trong ekip make up. Theo chia sẻ từ Trung Quân, thời điểm chụp ảnh đăng story là lúc anh đang chuẩn bị make up cho buổi quay tại Đà Lạt nên vô tình chụp trúng món đồ này.

Nguyễn Trần Trung Quân viết: "Quân vừa tới Đà Lạt để chuẩn bị quay job. Trước lúc make up thì như thường lệ Quân có chụp ảnh up lên story, cũng không để ý gì, up lên để update với các bạn hoạt động thường ngày của mình thôi. Vô tình dính một cái 'thuốc lá điện tử' và đây là của bạn trong team make up".

Nam ca sĩ cho biết ngay sau khi phát hiện hình ảnh gây hiểu lầm, anh đã chủ động xoá story để tránh thông tin bị lan truyền sai lệch. Đồng thời, Trung Quân cũng công khai đoạn tin nhắn làm việc với người make up trong ekip. Người này cũng chủ động xin lỗi Nguyễn Trần Trung Quân và lên tiếng đính chính công khai trên Threads để tránh ảnh hưởng đến nam ca sĩ.

"Bạn trong team make up cũng đã hiểu sâu sắc sự việc, có ý thức đính chính sự việc, và chủ động xin lỗi Quân. Quân xin phép update đầy đủ thông tin để các bạn tránh hiểu lầm và đưa thông tin sai lệch", nam ca sĩ viết.

Nguyễn Trần Trung Quân lên tiếng giải thích về chiếc pod trong hình ảnh là của một người khác

Make up của Nguyễn Trần Trung Quân cũng nhận trách nhiệm về mình

Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992, từng lọt top 9 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng tại Tiếng hát truyền hình giải Sao Mai , top 4 Sao Mai Điểm Hẹn . Tên tuổi nam ca sĩ gắn với nhiều ca khúc như: Màu Mước Mắt, Tự Tâm, Canh Ba, Nước Chảy Hoa Trôi ...

Ngoài hoạt động nghệ thuật và chạy show biểu diễn, Nguyễn Trần Trung Quân hiện còn tham gia giảng dạy thanh nhạc, đứng lớp hướng dẫn cho nhiều bạn trẻ có tố chất và mong muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ niềm vui khi được truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc cũng như định hướng tư duy làm nghề cho thế hệ trẻ.

