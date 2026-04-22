Từ chiều qua 21/4, thông tin liên quan đến Trung Quân Idol thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi nam ca sĩ vướng vào ồn ào bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ bài đăng của một bác sĩ thẩm mỹ, được xác định là chồng của người phụ nữ bị Trung Quân hành hung. Người này cho biết vợ mình - bác sĩ Nguyễn Linh Th. đã bị Trung Quân Idol “tác động vật lý” trong một buổi gặp gỡ, tụ tập cùng bạn bè. Sự việc được cho là xảy ra vào rạng sáng tại TP.HCM.

Trong nội dung chia sẻ, phía gia đình nạn nhân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, nam ca sĩ có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Sau đó, một tình huống trong giao tiếp đã dẫn đến xô xát. Người phụ nữ được cho là bị ảnh hưởng về sức khỏe với một số dấu hiệu tổn thương ở vùng mặt và tay, đồng thời rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phía gia đình nạn nhân thể hiện quan điểm rõ ràng khi cho biết không chấp nhận lời xin lỗi mang tính cá nhân và mong muốn vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật. Theo các nguồn tin, cơ quan chức năng tại địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang trong quá trình xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Về phía Trung Quân Idol, nam ca sĩ được cho là đã có động thái liên hệ và gửi lời xin lỗi đến phía gia đình nạn nhân thông qua tin nhắn nhưng không được chấp nhận. Trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản cá nhân của nam ca sĩ hiện không còn cập nhật nội dung mới. Một số trang được cho là đã chuyển sang trạng thái riêng tư hoặc hạn chế tương tác. Điều này khiến việc tiếp cận thông tin từ chính chủ trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, tối ngày 21/4, Trung Quân Idol đăng tải một thông báo xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm đồng thời sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị xóa chỉ sau khoảng 10 phút xuất hiện. Việc đăng rồi xóa trong thời gian ngắn đã khiến dư luận chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin với Trung Quân Idol để tìm hiểu rõ hơn thông tin nhưng không thể liên lạc trực tiếp với nam ca sĩ. Các cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân không nhận được phản hồi, trong khi các kênh liên hệ khác cũng không có tín hiệu hồi đáp. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Song song đó, những thông tin liên quan tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình được xác minh và kết luận từ các cơ quan có thẩm quyền. Các bên liên quan chưa có thêm phát ngôn mới.