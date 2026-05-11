Mới đây, bộ phim Chủ Giác (Nhân Vật Chính) đã chính thức phát sóng và có một khởi đầu khả quan. Phim phá mốc nhiệt 22.000 trên nền tảng Tencent, rating Khốc Vân trên CCTV-1 phá mốc 2.0. Bên cạnh đó, phim cũng có thành tích chiêu thương ổn áp với 6 thương hiệu tài trợ, tổng thời lượng quảng cáo 204 giây trong 4 tập đầu.

Chủ Giác có khởi đầu khả quan.

Ở giai đoạn khởi đầu, nội dung phim chưa quá bùng nổ nhưng lại mang đến những sắp đặt hứa hẹn bùng nổ về sau. Chủ Giác được khen ngợi rất nhiều khi đem tới nhiều góc quay cực kỳ đẹp, khiến người xem không khỏi thốt lên đúng là phim có đạo diễn hàng đầu Trung Quốc - Trương Nghệ Mưu có khác.

Đây là tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, có sự góp mặt của dàn diễn viên cực kỳ chất lượng.

Về diễn xuất, các diễn viên chính đều không khiến người xem thất vọng. Màn thể hiện của những cái tên gạo cội như Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ đương nhiên là chẳng có gì phải bàn khi phim nào ông cũng đóng tốt và Chủ Giác cũng không ngoại lệ. Về phần Lưu Hạo Tồn, cô cũng được đánh giá cao khi thể hiện vai nữ chính Tần Nga.

Thực tế trước thềm phát sóng, việc Lưu Hạo Tồn thể hiện hình tượng nghệ sĩ đứng trên sân khấu gây tranh cãi khi gợi lại bê bối trong quá khứ của gia đình Lưu Hạo Tồn. Cụ thể, cha mẹ Lưu Hạo Tồn mở lớp dạy múa nhưng khi tai nạn xảy ra lại xử lý không thỏa đáng.

Bộ phim Chủ Giác nói về cuộc đời của Ức Tần Nga từ cô bé chăn cừu trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu...

...cũng như khắc họa bức tranh về nghệ thuật truyền thống, gửi gắm thông điệp về bảo tồn và phát triển những giá trị cổ điển.

Lưu Hạo Tồn với nhan sắc, diễn xuất và kỹ năng múa rõ ràng là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này.

Điều đó khiến cho Lưu Hạo Tồn dù xinh đẹp, diễn xuất tốt, có khả năng múa rất đẹp, lại được đạo diễn hàng đầu Trương Nghệ Mưu nâng đỡ nhưng vẫn gặp không ít khó khăn vì bị không ít người ghét lây, dù cho thực tế nữ diễn viên không hề có lỗi trong chuyện này.

Tất nhiên, cũng có nhiều người cho rằng chẳng có lý do để ghét Lưu Hạo Tồn và vẫn theo dõi, ủng hộ cô ở các tác phẩm mới. Còn với những khán giả không thích Lưu Hạo Tồn, hẳn họ cũng không thể nào chê mỹ nhân sinh năm 2000 sau những gì cô nàng đã thể hiện ở Chủ Giác.

Bình luận của netizen về phim Chủ Giác do Trương Gia Dịch, Lưu Hạo Tồn đóng chính:

- Tập 1, tập 2 được khen quá trời. Màu phim và góc quay được khen đẹp, phim được khen có không khí thời đại. Tần Hải Lộ vừa đẹp vừa diễn đỉnh điên.

- Tui vừa xem tập 1 trên Youtube xong, đúng là đạo diễn có tiếng quay đẹp thật, màu phim cũng đẹp.

- Ê nha, nay CCTV-5 rate cao mà phim này mới lên cũng không thấp nha, khéo làm nên chuyện à.

- Ekip mạnh nhất của Tencent năm nay mà. Xem sướng mắt thực sự.

- Một nhân vật vừa biết múa biết hát, bỏ ra 10 tháng để tập luyện, thật sự được bao nhiêu diễn viên trẻ ngoài kia đáp ứng được. Giờ qua miệng anti-fan là đo ni đóng giày để sản xuất cho nhỏ.

Nói thêm về Chủ Giác, đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên đạt giải Mao Thuẫn của nhà văn Trần Ngạn. Chủ Giác mang đến hành trình hàng chục năm của Ức Tần Nga (Lưu Hạo Tồn). Dưới sự chỉ dạy của người cậu (Trương Gia Dịch), cùng với sự khổ luyện, vượt qua những thăng trầm của thời đại, để có thể từ một thiếu nữ chăn cừu vươn lên thành danh ca kịch Tần Khang nổi tiếng. Bộ phim không chỉ là chuyện đời, chuyện nghề của Ức Tần Nga, mà còn là bức tranh về một loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, đồng thời gửi gắm thông điệp về việc lưu giữ và tiếp nối ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sau.

nguồn: Weibo