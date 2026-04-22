Huỷ show diễn có ca sĩ Trung Quân

Ban tổ chức DelodeloShow vừa phát đi thông báo hoãn đêm nhạc “Yêu người có ước mơ”, dự kiến diễn ra ngày 25/4, với sự góp mặt của ca sĩ Trung Quân Idol. Quyết định được đưa ra là “lý do khách quan ngoài mong muốn”, đồng thời nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức và trải nghiệm của khán giả.

Theo thông báo, ban tổ chức cho biết việc hoãn chương trình là lựa chọn khó khăn khi nhận thức được sự mong đợi từ người hâm mộ. Hiện các bên liên quan đang làm việc để đưa ra phương án phù hợp, bao gồm quyền lợi khán giả và sẽ cập nhật thông tin chi tiết trong vòng 10 ngày tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quân Idol vướng vào ồn ào cá nhân. Chiều 22/4, nam ca sĩ mở lại tài khoản mạng xã hội, đăng tải video xin lỗi bác sĩ Nguyễn Linh Thùy sau khi thừa nhận có hành vi tác động vật lý trong lúc say xỉn, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay.

Nam ca sĩ cho biết đã gỡ bài xin lỗi đăng tối 21/4 vì mong muốn được gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi. “Tôi thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Tôi tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngày 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải bài viết cho biết vợ anh là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy bị hành hung vào khoảng 1h45 ngày 21/4 tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (TPHCM). Theo chia sẻ, nạn nhân bị thương ở tay và mặt, tinh thần hoảng loạn. Anh Trường cho biết không chấp nhận lời xin lỗi qua tin nhắn và mong muốn xử lý sự việc theo pháp luật.

Trong bài xin lỗi, Trung Quân Idol thừa nhận hành vi sai trái và cho biết tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến không gian mạng.

Trung Quân Idol sinh năm 1989, được biết đến sau khi tham gia chương trình Vietnam Idol năm 2008. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc chủ đề mưa như Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay không có mưa bay… Năm 2022, nam ca sĩ gây chú ý khi tham gia The Masked Singer với mascot Bướm mặt trăng.