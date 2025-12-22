Trứng gà hay trứng vịt loại nào tốt hơn? Chuyên gia cảnh báo 3 loại này có hại nhất

Có người thích trứng gà vì vị nhẹ, dễ ăn; người khác lại chuộng trứng vịt vì cảm giác béo và đậm đà. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, không phải loại trứng nào cũng an toàn, thậm chí có những quả trứng đang âm thầm gây hại cho cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trước khi bàn đến trứng gà hay trứng vịt tốt hơn, điều quan trọng là phải tránh xa ba loại trứng được xem là “điểm mù” về an toàn sức khỏe.

3 loại trứng này có hại nhất

- Trứng đã biến chất, vỏ xuất hiện đốm đen hoặc mốc: Khi trên vỏ trứng có các chấm đen, mảng mốc, điều đó cho thấy vi khuẩn đã sinh sôi mạnh. Nhiều đốm còn ẩn trong các lỗ khí li ti trên vỏ, cần soi dưới ánh sáng mới phát hiện. Với loại trứng này, lòng trắng thường loãng, ngả vàng, màng lòng đỏ mất độ đàn hồi và dễ vỡ. Nếu tiếp tục sử dụng, nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm là rất cao.

- Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín hẳn: Phần lòng đỏ sánh chảy là điều khiến nhiều người mê mẩn, nhưng đây cũng là “điểm trú ẩn” lý tưởng của vi khuẩn gây bệnh như Salmonella. Đặc biệt, trứng vịt có lỗ khí trên vỏ lớn hơn trứng gà, vi khuẩn càng dễ xâm nhập. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai càng cần thận trọng, bởi nguy cơ nhiễm khuẩn ở những nhóm này cao hơn.

- Trứng đã bị cấp đông rồi rã đông nhiều lần: Việc đông lạnh khiến cấu trúc lòng đỏ bị biến đổi, trở nên dẻo và kém chất lượng. Khi rã đông rồi lại tiếp tục đông lại, protein trong trứng bị phân hủy nhanh hơn, giá trị dinh dưỡng suy giảm rõ rệt, thậm chí còn có thể hình thành các chất không có lợi cho sức khỏe. Trứng lỏng hoặc trứng tách sẵn trong tủ đông siêu thị nếu bị rã đông nhiều lần là nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Vậy giữa trứng gà và trứng vịt, loại nào tốt hơn?

Về protein, trứng gà được đánh giá rất cao với khả năng hấp thu lên tới khoảng 98%, gần như là “protein hoàn chỉnh”. Trứng vịt có hàm lượng protein nhỉnh hơn một chút, nhưng phân tử lớn hơn, cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Với người cần phục hồi thể lực hoặc tập luyện thể thao, trứng gà thường là lựa chọn phù hợp hơn.

Xét về vi chất, trứng vịt lại chiếm ưu thế ở sắt và canxi. Trung bình 100 gram trứng vịt chứa khoảng 3,6mg sắt, cao gấp đôi trứng gà. Trong khi đó, trứng gà giàu kẽm hơn, có lợi cho hệ miễn dịch và quá trình chuyển hóa. Tuy nhiên, trứng vịt cũng có hàm lượng cholesterol cao hơn khoảng 30%, lên tới gần 884mg trên 100 gram. Với người rối loạn mỡ máu, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế, mỗi ngày không nên ăn quá nửa quả trứng vịt.

Để chọn được trứng tươi, chuyên gia gợi ý một số mẹo đơn giản trong đời sống hằng ngày. Trứng còn mới khi lắc nhẹ gần như không phát ra tiếng, trong khi trứng để lâu sẽ có cảm giác “sóng sánh” bên trong do buồng khí đã lớn lên. Khi soi trứng dưới ánh đèn trong phòng tối, trứng tươi thường có màu hơi hồng, nhìn rõ hình dáng lòng đỏ; nếu xuất hiện mảng tối hoặc đục, nhiều khả năng trứng đã hỏng.

Ngoài ra, thả trứng vào nước muối loãng cũng là cách kiểm tra quen thuộc: trứng tươi nằm ngang dưới đáy, trứng cũ dựng đứng, còn trứng hỏng sẽ nổi lên. Về cảm giác sờ, vỏ trứng mới thường hơi ráp, còn trứng để lâu lại trơn và láng bất thường.

Ăn trứng thế nào cho khỏe?

Với người trưởng thành khỏe mạnh, mỗi tuần khoảng ba đến sáu quả trứng nguyên là mức hợp lý, có thể linh hoạt xen kẽ ngày ăn cả trứng, ngày chỉ dùng lòng trắng. Trứng nên ăn cùng rau xanh giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thu sắt, nhưng không nên kết hợp với sữa đậu nành vì một số chất trong đậu nành có thể cản trở quá trình tiêu hóa protein. Khi chế biến, hấp trứng ở khoảng 85 độ C vừa đủ để diệt khuẩn mà vẫn giữ được dinh dưỡng; khi chiên xào, nên tránh dầu quá nóng để hạn chế sinh chất có hại.

Cuối cùng, khi bảo quản trứng trong tủ lạnh, nên đặt đầu nhỏ quay xuống dưới để kéo dài thời gian tươi. Trứng bảo quản lạnh tốt nhất cũng không nên để quá ba tuần, bởi theo thời gian, chất lượng và dinh dưỡng sẽ giảm dần. Trước khi sử dụng, dành thêm vài giây kiểm tra tình trạng trứng có thể giúp tránh những rủi ro không đáng có cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu. The Paper