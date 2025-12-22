Bé gái 4 tuổi mắc giang mai - nguồn lây không ngờ từ một thói quen cho cháu ăn của bà nội

Giang mai từ lâu vẫn được xem là căn bệnh "chỉ liên quan đến người lớn", thậm chí gắn chặt với quan niệm lây truyền qua quan hệ tình dục. Thế nhưng một trường hợp mới đây được truyền thông Trung Quốc đưa tin đã khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi bàng hoàng: Một bé gái mới 4 tuổi được chẩn đoán mắc giang mai, nguồn lây không đến từ đâu xa mà từ chính người bà trong gia đình, qua hành động cho cháu ăn bằng miệng.

Ảnh minh họa

Khi những nốt đỏ tưởng là dị ứng lại là dấu hiệu nguy hiểm

Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình phát hiện trên người bé xuất hiện những nốt đỏ rải rác, không đau, không ngứa. Nghĩ đơn giản là dị ứng thời tiết hoặc thức ăn, gia đình đưa bé đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán đúng như dự đoán ban đầu.

Thế nhưng sau một thời gian dùng thuốc, các nốt đỏ không những không giảm mà còn lan rộng hơn. Bé được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra kỹ lưỡng. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy những tổn thương da xuất hiện cả ở lòng bàn tay và bàn chân - vị trí khá điển hình của giang mai giai đoạn hai. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận: Bé mắc bệnh giang mai.

Nguồn lây không ai ngờ: Từ người bà yêu thương cháu hết mực

Quá trình điều tra dịch tễ khiến nhiều người lặng đi. Hóa ra bà ngoại của bé vốn đang mắc giang mai nhưng không được điều trị triệt để. Trong sinh hoạt hằng ngày, bà thường có thói quen dùng miệng nhai thức ăn rồi đút cho cháu, hoặc thổi - nếm thức ăn trước khi cho bé ăn.

Ảnh minh họa

Thông thường, vi khuẩn giang mai rất khó lây qua nước bọt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bà bị viêm lợi, chảy máu nướu, trong khi miệng bé cũng có những vết trầy xước nhỏ. Chính "cửa ngõ" tưởng chừng rất nhỏ đó đã vô tình tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập.

Một hành động xuất phát từ tình yêu thương, từ thói quen chăm cháu của nhiều thế hệ, lại trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà không ai mong muốn.

Giang mai không chỉ lây qua đường tình dục

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, giang mai không phải lúc nào cũng chỉ lây qua quan hệ tình dục, đặc biệt trong những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc niêm mạc tổn thương.

Ngoài con đường tình dục, giang mai còn có thể lây:

Từ mẹ sang con trong thai kỳ hoặc khi sinh

Qua truyền máu, dùng chung kim tiêm, dụng cụ y tế không đảm bảo vô trùng

Qua tiếp xúc gần nếu cả hai bên đều có vết thương hở ở miệng hoặc da, chẳng hạn như dùng miệng cho trẻ ăn, hôn khi đang có loét miệng

Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu và giai đoạn hai, giang mai rất dễ bị nhầm với dị ứng, phát ban hay các bệnh da liễu thông thường, khiến việc phát hiện và điều trị bị chậm trễ.

Ảnh minh họa

Bệnh có thể chữa được, nhưng hậu quả thì không nên xem nhẹ

Giang mai nếu được phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bỏ qua hoặc điều trị không đầy đủ, bệnh có thể tiến triển âm thầm và gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp ở giai đoạn muộn - những tổn thương này thường khó hồi phục hoàn toàn.

Với trẻ nhỏ, việc nhiễm giang mai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại mà còn có thể để lại hệ lụy lâu dài nếu không được theo dõi sát sao.

Lời cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ

Từ trường hợp đáng tiếc này, các bác sĩ khuyến cáo:

Tuyệt đối không dùng miệng cho trẻ ăn, không nhai mớm, không thổi – nếm thức ăn bằng miệng

Không dùng chung thìa, bát, cốc, bàn chải đánh răng giữa người lớn và trẻ nhỏ

Người lớn trong gia đình nếu đang mắc bệnh truyền nhiễm cần điều trị dứt điểm và hạn chế tiếp xúc gần với trẻ

Khi trẻ có biểu hiện phát ban bất thường, kéo dài, nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa thay vì chỉ tự điều trị tại nhà

Yêu thương con trẻ không chỉ nằm ở những cử chỉ gần gũi, mà còn ở việc cập nhật kiến thức y tế đúng đắn để bảo vệ các em khỏi những rủi ro vô hình trong chính sinh hoạt hằng ngày.