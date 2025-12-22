Nữ bác sĩ cứu 2500 bệnh nhân ung thư qua đời ở tuổi 35 vì ung thư hạch trăng trối: “Tôi chưa từng tưởng tượng mình là bệnh nhân”

Trong giới y khoa tại Trung Quốc, câu chuyện của bác sĩ Hoàng Đan Đan được coi là một nốt trầm đau xót. Là một Tiến sĩ y khoa xuất sắc từ Đại học Bắc Kinh, cô dành cả thanh xuân để nghiên cứu và trực tiếp điều trị cho hơn 2.500 bệnh nhân ung thư ác tính. Rất nhiều bệnh nhân nhờ cô mà giữ được mạng sống, thế nhưng cuối cùng cô lại qua đời khi mới ở tuổi 35 cũng vì chính bệnh ung thư.

Nữ bác sĩ ung bướu qua đời ở tuổi 35 vì ung thư hạch

Nhớ về con gái đã qua đời, mẹ bác sĩ Hoàng Đan Đan bật khóc: "Nó dành phần lớn thời gian để cứu người nhưng không cứu được chính mình".

Cô phát hiện mắc ung thư hạch dạng khá hiếm gặp: u lympho tế bào B lớn lan tỏa trong một lần tầm soát định kỳ tại bệnh viện đang làm việc. Đáng sợ là lúc này bệnh đã ở giai đoạn IV và di căn đến tận não cùng tủy xương. Một bác sĩ ung thư hàng ngày đối diện với cái chết của bệnh nhân, giờ đây phải đối diện với "án tử" của chính mình.

Trước khi qua đời ở tuổi 35, cô đã trải qua những đợt hóa trị cường độ cao, ghép tế bào gốc và các liệu pháp tân tiến nhất. Trong suốt 1 năm 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư quái ác, cô sử dụng mạng xã hội để chia sẻ quá trình chữa bệnh, truyền động lực và nhắc nhở mọi người quan tâm hơn tới sức khỏe.

Bác sĩ Hoàng Đan Đan trong thời gian điều trị bệnh ung thư hạch

Những ngày cuối đời, khi thị lực mất dần và giọng nói trở nên đứt quãng, cô vẫn để lại lời trăng trối đầy ám ảnh: "Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ là bệnh nhân". Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thăm khám định kỳ, xây dựng lối sống lành mạnh và không chủ quan còn trẻ mà bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

10 thay đổi của cơ thể rất có thể là dấu hiệu ung thư

Câu chuyện đau lòng của bác sĩ Hoàng Đan Đan là một lời nhắc nhở chúng ta, nhất là những người trẻ trước các dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm. Ung thư hạch hay nhiều loại ung thư khác thường diễn tiến âm thầm với những triệu chứng giống như các bệnh thông thường. Để bảo vệ bản thân, hãy lưu ý 10 dấu hiệu cảnh báo dưới đây:

- Sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân dù không ăn kiêng hay tập luyện quá mức.

- Luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, kiệt sức kéo dài mà nghỉ ngơi không thuyên giảm.

Ảnh minh họa

- Có các khối u hoặc hạch sưng đau hoặc không đau tại vùng cổ, nách, bẹn.

- Sốt nhẹ kéo dài hoặc sốt về chiều đi kèm tình trạng đổ mồ hôi trộm vào ban đêm.

- Thay đổi thói quen đại tiểu tiện như táo bón, tiêu chảy kéo dài hoặc đi tiểu ra máu.

- Ho dai dẳng không dứt, khàn tiếng hoặc có máu trong đờm.

- Các vết loét trên da hoặc trong khoang miệng mãi không lành.

- Đầy bụng, khó tiêu hoặc cảm thấy nuốt vướng, nghẹn ở cổ họng thường xuyên.

- Xuất hiện các nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc hoặc chảy máu bất thường.

- Những cơn đau dai dẳng tại một vị trí cụ thể như lưng, bụng hoặc đầu mà không rõ lý do.

Để phòng ngừa ung thư hiệu quả, nên duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Việc tập thể dục đều đặn, từ bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt, đúng như lời nhắn nhủ của bác sĩ Hoàng Đan Đan, tầm soát sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần là cách duy nhất để phát hiện sớm và chặn đứng mầm mống ung thư trước khi quá muộn.