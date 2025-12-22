2 lần đột quỵ trong 3 tháng, bác sĩ nói “không còn cơ hội” và hành trình trở về của người phụ nữ không chịu buông tay cuộc sống

Ai cũng nghĩ 30 là độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời mỗi người, từ công danh sự nghiệp đến sức khỏe. Và ít ai nghĩ, một người khỏe mạnh lại có thể bị đột quỵ ở độ tuổi này. Thế nhưng, chị Nguyễn Ngọc Huyền (ở Sơn La) lại trải qua biến cố có thể nói lớn nhất trong cuộc đời ở tuổi 32. Có thể nói, chị đã sống sót trở về từ cửa tử.

Chị Huyền ở độ tuổi 30 rực rỡ, trước khi bị đột quỵ. Ảnh NVCC

Từ những cơn đau đầu thoáng qua, không ngờ lại rơi vào hôn mê

Vào một ngày gần cuối tháng 4, chị Huyền phải nhập viện cấp cứu, bắt đầu cho những chuỗi ngày và nằm viện với vô số triệu chứng cũng như biến chứng do cơn đột quỵ gây ra. Chị Huyền chia sẻ, trước ngày xảy ra biến cố, chị chỉ bị đau đầu thoáng qua và nghĩ là do thời tiết nên không nghĩ nhiều. Trước đó, chị Huyền cũng đã đi khám vì đau đầu và được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ nên chị không nghĩ đến dấu hiệu của đột quỵ.

Cho tới buổi sáng hôm ấy, chị vẫn dọn nhà như bình thường, nhưng bỗng thấy giật giật 2 cái ở bên tai, chị đã gọi điện ngay cho chồng. Nhưng chỉ 10 giây sau là chị rơi vào hôn mê sâu.

Chị được gia đình vào bệnh viện và chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ nhận định chị Huyền khi đó có chỉ số sinh tồn thấp, đồng tử giãn, tình trạng cực kỳ nguy kịch, xuất huyết ở vùng cầu não và không còn cơ hội cứu chữa, gia đình nên đưa về nhà. Nghe tiếng khóc nghẹn của chồng, chị Huyền chỉ biết tuyệt vọng, dù có thể nghe thấy nhưng chị không thể mở mắt hay cử động.

Dù vậy, các bác sĩ vẫn đưa ra hy vọng cuối cùng: Nếu chị Huyền qua được đêm đó, ngày hôm sau sẽ xem xét phẫu thuật. Nhưng sáng hôm sau, chị Huyền bị tổn thương xuất huyết não quá nặng, không thể mổ. Sau đó, chị được tiếp tục điều trị tích cực, chờ may mắn đến.

Nguy hiểm càng tăng với một loạt biến chứng

Ở khoa đột quỵ được 3 ngày, chị Huyền bị suy tim và được chuyển sang khoa Tim mạch. Tại khoa tim mạch, có 2 lần các bác sĩ đã hội chẩn để rút máy thở, giúp chị Huyền có thể tự thở - như thế tốt hơn cho phổi - nhưng đều không thành công bởi chị mắc thêm chứng ngưng thở khi ngủ.

Đến lần thứ 3, tưởng sắp được rút máy thở và có hy vọng được về nhà thì chị Huyền lại được thông báo: "Ca này chưa rút máy thở được đâu, phải theo dõi thêm ít nhất 3 tháng nữa". Thông báo này khiến chị Huyền có cảm giác như rơi từ trên núi, điều chị lo sợ nhất lúc này là bị bỏ lại... bởi 3 tháng là quá dài... ai sẽ ở đây chăm...

Sau 5-7 ngày nằm ở phòng Hồi sức tích cực, chị Huyền được rút máy thở nhưng cơ thể chị quá yếu, không thể ngồi dậy được nên một điều dưỡng phải bế chị ra xe lăn để chồng chị đẩy ra ngoài.

"Sau khi rút máy thở, kiếp nạn mới bắt đầu", chị Huyền cho biết. Các vấn đề biến chứng nặng sau đột quỵ xuất hiện. Chị Huyền bị rối loạn nuốt, liệt dây thanh quản không thể giao tiếp, viêm phổi, xẹp trắng một bên phổi trái, yếu không thể đi lại được... và cân nặng chỉ còn khoảng 39kg.

Từ người phụ nữ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chị Huyền thành người sống lệ thuộc hoàn toàn vào người khác, chồng phải cõng đi vệ sinh. "Giờ đây, đọc lại những mảnh giấy mình viết khi nói chuyện với người khác, mình thấy... thương mình", chị Huyền xúc động cho biết. Chị nhớ lại, khi đó, dù ốm mệt, không muốn ăn hay không ăn được nhiều nhưng chị vẫn cố gắng không bỏ bữa. Lúc đó, chị đã viết "ăn nhiều cho nhanh khỏe" vì mong muốn lớn nhất là được về nhà.

Sau 2 tháng nằm viện, hết từ khoa Đột quỵ sang Tim mạch, sang ICU, hồi sức tích cực và phục hồi chức năng, trải qua 108 lần lấy máu xét nghiệm, 18 lần chẩn đoán hình ảnh... chị Huyền được ra viện và bắt đầu chuỗi ngày kiên trì học thở, tập nói từng từ như đứa trẻ 1 tuổi, bám vào tường tập đi từng bước.

Cơn đột quỵ lần 2 xuất hiện

Khi tưởng như đã có thể thở phào sau quãng ngày giông bão, chỉ một tháng trở về nhà, chị Huyền lại đối mặt với cơn xuất huyết não lần thứ hai. Mọi cố gắng, niềm tin và tinh thần mà chị gượng dậy trước đó dường như bị kéo tụt về vạch xuất phát.

Lần này, với trải nghiệm đã có, chị kiên quyết từ chối đặt lại máy thở và muốn tự thở, vì chị không muốn phải trải qua cảm giác lo lắng đến rối loạn tinh thần như lần trước đó.

Kết quả chẩn đoán sau đó cho thấy nguyên nhân chảy máu là do một khối u trong não. Các bác sĩ cho biết chưa thể can thiệp thêm. Khi tình trạng tạm ổn định, chị Huyền được cho xuất viện, trở về nhà chờ 6 tháng để tái khám, từ đó mới cân nhắc phương án xạ trị hoặc phẫu thuật.

Những biến chứng cũ lại lần lượt quay trở lại: Rối loạn nuốt, không thể nói tròn tiếng. Đến nay, chị vẫn nói ngọng, ăn chậm, bước chân còn yếu, nhưng mỗi ngày đều kiên trì tập luyện.

Sau những biến cố liên tiếp, mặc dù có lúc đã từng rất lo sợ bị bỏ rơi nhưng khi tất cả qua đi, chị Huyền mới nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì từng nghĩ. Đặc biệt, chưa bao giờ coi mình là người bất hạnh, chị Huyền nói rằng điều duy nhất giúp chị đi qua bệnh tật chính là tình yêu thương từ những người xung quanh.

Cẩn trọng với những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ vì mỗi phút đều có thể quyết định sự sống

Đột quỵ không phải lúc nào cũng đến đột ngột. Trước khi tai biến xảy ra, cơ thể thường phát ra những “tín hiệu cầu cứu” âm thầm nhưng rất rõ ràng, chỉ là chúng ta có kịp nhận ra hay không.

Đó có thể là cảm giác tê bì hoặc yếu liệt đột ngột một bên mặt, tay hoặc chân; miệng méo, nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác; hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng; đau đầu dữ dội bất thường, cơn đau đến nhanh, không giống những lần đau trước. Một số người còn mờ mắt, nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua nhưng dễ bỏ qua vì nghĩ chỉ là mệt mỏi.

Điều nguy hiểm là nhiều dấu hiệu chỉ thoáng qua rồi tự hết, khiến người bệnh chủ quan. Nhưng chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại là thời gian vàng để can thiệp, giúp giảm tối đa nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề.

Đột quỵ không chừa một ai, người trẻ, người đang mang thai, người tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh cũng có thể là nạn nhân. Vì vậy, đừng chờ đợi hay tự trấn an, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Nhận biết sớm, hành động nhanh có thể là ranh giới mong manh giữa sự sống, cái chết và cả một cuộc đời phía sau.