Trúng đậm rong mơ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày
Bơi thúng ra vùng biển gần bờ khai thác rong mơ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi thu bạc triệu mỗi ngày.
Rong mơ có tên khoa học là Sargassum, thuộc họ Sargassaceae, sinh trưởng phổ biến tại các vùng biển nhiệt đới. Theo thống kê của các tổ cộng đồng, xã Đông Sơn hiện có khoảng 190ha rong mơ, trong khi xã Vạn Tường có khoảng 300ha. Với sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm, rong mơ đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân ven biển Quảng Ngãi.