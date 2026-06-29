Từ ngày 1/7/2026, quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô bắt đầu được quan tâm mạnh mẽ, thu hút sự đồng tình của nhiều phụ huynh có con nhỏ, đồng thời tác động đến thói quen của tài xế taxi và xe công nghệ.

Từ 1/7/2026, phụ huynh đổi thói quen đưa con đi ô tô: Không bắt buộc với taxi nhưng nhu cầu “ghế an toàn” tăng lên

Theo ghi nhận thực tế, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi trả thêm chi phí để con được bảo vệ tốt hơn trong mỗi chuyến đi. Về phía tài xế, không ít người cho biết sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt ghế an toàn khi hành khách mang theo và cân nhắc đầu tư thiết bị nếu nhu cầu tăng lên.

Anh Lưu Văn Nhơn (xã Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: "Nếu khách mang theo ghế thì mình sẽ hỗ trợ lắp đặt để đảm bảo an toàn cho bé".

Trong khi đó, một số tài xế xe dịch vụ cho rằng việc trang bị ghế ngồi cho trẻ em là cần thiết, bởi không chỉ phục vụ khách mà còn có thể chở gia đình trong nhiều tình huống.

Anh Thái Vũ, chủ một garage ô tô tại TP.HCM, cho biết thời gian gần đây lượng khách tìm hiểu về ghế an toàn cho trẻ em tăng lên đáng kể. "Có khách nhờ tôi tư vấn những mẫu ghế giá 15-16 triệu đồng, chủ yếu để con ngồi êm hơn, có quạt làm mát và nhiều tính năng tiện nghi. Theo tôi, việc phụ huynh sẵn sàng đầu tư để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho con là điều hoàn toàn bình thường", anh nói.

Theo anh Vũ, thực tế nhiều khách hàng đã chủ động tìm hiểu và liên hệ tư vấn từ khá lâu, trước cả khi quy định mới được nhiều người chú ý. Các câu hỏi thường xoay quanh cách lắp đặt, tiêu chuẩn an toàn và các thương hiệu ghế phù hợp cho trẻ nhỏ.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Chiến cho rằng sự an toàn của trẻ em nên được ưu tiên hàng đầu. "Đi xe gia đình thì chắc chắn tôi sẽ mua. Còn đi xe dịch vụ, nếu tài xế có sẵn ghế thì càng tốt. Tôi sẵn sàng trả thêm khoảng 20.000 đồng hoặc một khoản phí nhỏ để đảm bảo an toàn cho con và giúp chuyến đi thoải mái hơn", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình, nhiều người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn ghế an toàn dành cho trẻ em, cũng như danh mục sản phẩm đạt chuẩn để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

"Mình chưa biết loại nào thực sự phù hợp và đạt tiêu chuẩn. Nếu có thông tin chính thống, người dân sẽ yên tâm hơn khi mua và sử dụng", một phụ huynh cho biết.

Theo khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 118/2025/QH15), quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em áp dụng đối với xe ô tô cá nhân, trong đó yêu cầu trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như taxi hoặc xe công nghệ, hiện không thuộc diện bắt buộc phải trang bị ghế trẻ em, tuy nhiên việc sử dụng thiết bị này có thể trở thành một nhu cầu dịch vụ tùy theo thị trường và sự lựa chọn của khách hàng.