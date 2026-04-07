Ngày 7/4, lãnh đạo UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên trực tiếp đi kiểm tra để nắm tình hình ngao chết hàng loạt.

Tại bãi nuôi của gia đình ông Trần Văn Dực (xã Nam Cường), ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm khoảng 95 con/kg nhưng bất ngờ chết trắng bãi, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo ông Dực, tổng sản lượng ngao bị chết ước tính gần 300 tấn, gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Gia đình đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để tái đầu tư thời gian tới.

“Năm nay giá ngao thương phẩm cao hơn mọi năm, cả nhà đang phấn khởi tin vào một vụ ngao thành công thì bất ngờ lại bị chết hàng loạt khi sắp cho thu hoạch, nhìn bãi ngao chết trắng mà đau xót” , ông Dực chia sẻ.

Ngao chết trắng bãi tại xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên với tỷ lệ có khu vực lên đến 90% khiến người nuôi lao đao.

Nhận định về nguyên nhân, ông Dực cho biết từ đầu năm đến nay, thời tiết ít mưa nên nước ở vùng bãi triều có độ mặn tăng cao dẫn đến tình trạng ngao sốc mặn, chết hàng loạt.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Năng chua xót cho biết trong tổng số 7 ha nuôi ngao tại xã Nam Cường, gia đình mới chỉ thu hoạch sớm được 3 ha với sản lượng đạt 100 tấn/ha, còn lại 4 ha chưa kịp thu hoạch thì ngao chết trắng với tỷ lệ lên đến 90% khiến gia đình thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Không những vậy, gia đình ông Năng phải mất thêm 400-500 triệu đồng để thuê người thu dọn vỏ ngao chết lên bờ nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm bãi nuôi.

Chi phí thuê nhân công thu dọn vỏ ngao cũng lên cả trăm triệu đồng.

Theo ông Năng, những năm trước cũng có hiện tượng ngao chết nhưng tỷ lệ không đáng kể, tuy nhiên từ nửa tháng trở lại đây ngao chết với số lượng lớn, nhiều khu nuôi gần như chết trắng bãi.

Nằm trong nhóm 16 người được thuê để thu dọn vỏ ngao chết, bà Nguyễn Thị Phương cho biết, mọi người phải làm việc từ 3h sáng. Để thu dọn vỏ ngao trên diện tích lớn như hiện nay, nhóm phải mất cả tuần mới có thể thu dọn xong.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Thanh Lịch, Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết hiện tượng ngao chết được phát hiện từ ngày 29/3, xảy ra chủ yếu ở khu vực xã Nam Thịnh cũ.

Lãnh đạo xã Nam Cường nắm bắt tình hình ngao chết hàng loạt tại bãi nuôi trên địa bàn xã.

Qua thống kê sơ bộ, toàn xã có 1.080 ha bãi triều nuôi ngao, trong đó khoảng 200 ha bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngao chết. Cụ thể, 30 ha có tỷ lệ chết trên 70%, 75 ha chết từ 50-70%, và hơn 90 ha chết từ 30-50%.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết thay đổi, độ mặn nước biển cao hơn bình thường do lượng mưa thấp; ngao nuôi mật độ cao, thời gian phơi bãi dài.

Để khắc phục tình trạng trên, xã động viên và đôn đốc người dân tích cực vệ sinh môi trường bãi nuôi, phát hiện ngao chết ở đâu thì tập trung thu dọn ở đó, không để ngao chết lưu lại khu vực nuôi, nhất là thu dọn vỏ ngao chết để đưa vào bờ chôn lấp đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, địa phương khuyến cáo người nuôi tạm thời không thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết cho đến khi điều kiện môi trường thuận lợi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tình trạng ngao chết hàng loạt không chỉ xuất hiện tại Hưng Yên mà thời gian gần đây tại khu vực xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh cũng có hiện tượng ngao chết gây thiệt hại lớn cho người dân.

Tình trạng ngao chết cũng xuất hiện tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh lấy mẫu và phát hiện ngao chết hàng loạt do nhiễm ký sinh trùng Perkinsus olseni. Đây là một trong những tác nhân thuộc nhóm Perkinsus sp – loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như ngao, hàu, nghêu.

Khi nhuyễn thể nhiễm bệnh Perkinsus sp, tỷ lệ chết có thể lên tới 95% trong điều kiện môi trường bất lợi, làm suy giảm tốc độ sinh trưởng, xuất hiện hiện tượng nổi lên mặt cát, mở vỏ và chết hàng loạt.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Quảng Ninh, diện tích bãi nuôi ngao bị chết nhiều khoảng 200 ha tại xã Quảng Minh (cũ) và khoảng 300 ha tại thị trấn Quảng Hà (cũ), tập trung chủ yếu tại các khu vực Phú Hải, Quảng Điền.

Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương khuyến cáo thu hoạch sớm đối với ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm và theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường, đặc biệt trong thời điểm độ mặn tăng cao; thường xuyên vệ sinh bãi nuôi, thu gom và xử lý xác ngao chết, tránh ô nhiễm cục bộ.