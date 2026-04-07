Ngày 6/4, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tìm kiếm một học sinh lớp 12 bị đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, trong sáng ngày 6/4, ông Phan Tuấn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên em N.N.H., học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai), trường hợp may mắn được cứu sống khi bị đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tại buổi thăm, ông Hoàng đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, tinh thần của em Hoàng; động viên em và gia đình sớm ổn định tâm lý, tiếp tục học tập tốt. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng, kịp thời của lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong công tác ứng cứu.

Ông Hoàng cũng đến hiện trường theo dõi lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tích cực triển khai tìm kiếm em H.Đ.A.H. - nam sinh không may bị sóng đánh, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trực tiếp động viên các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với gia đình em Hưng trước sự việc đau lòng, mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vững vàng tinh thần trong thời gian chờ đợi thông tin từ các lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm học sinh mất tích trên biển Quy Nhơn vào sáng 6/4.

Bên cạnh đó, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang đang tích cực tổ chức tìm kiếm học sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn.

Theo ông Toàn, chính quyền địa phương đã huy động đông đảo lực lượng tham gia, trong đó ngư dân đã đưa nhiều tàu cá hỗ trợ, thả lưới tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, lực lượng bộ đội biên phòng huy động nhiều tàu thuyền tìm kiếm khắp khu vực nơi học sinh bị mất tích.

“Từ tối qua đến nay, lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm, nhưng do đêm tối và biển động nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, ông Toàn nói.

Nhiều người thân và người dân vẫn luôn túc trực tại bờ biển trông ngóng tin tức về nam sinh lớp 12

Theo ghi nhận, bên ngoài bãi biển hiện lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nam sinh. Không khí tại khu vực bãi biển vẫn căng thẳng khi công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Người thân của nam sinh vẫn túc trực tại hiện trường, dõi theo mọi động thái tìm kiếm với tâm trạng lo lắng, trông ngóng tin tức mới của em H.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, chiều ngày 5/4, nhóm 6 học sinh lớp 12 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng (TP Pleiku cũ), đi tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Do sóng lớn, 2 học sinh trong số này bị nước cuốn ra xa bờ là em N.N.H. và H.Đ.A.H. Lúc này em N.N.H. may mắn được người dân khu vực cứu được, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện sức khỏe tạm ổn. Còn em H.Đ.A.H. bị sóng cuốn mất tích, tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Thông tin từ Trường THPT chuyên Hùng Vương cho hay các em từ Pleiku xuống Quy Nhơn thi đánh giá năng lực phục vụ kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Sau khi thi xong, các em được phụ huynh xin ở lại một hôm để tham quan, tắm biển và không may gặp nạn.

Trong đó, em học sinh còn mất tích có phụ huynh là giáo viên đang công tác tại trường này.