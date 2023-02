Trúng 128 tỷ đồng sau hai lần liên tiếp giành giải độc đắc, người phụ nữ chịu kết cục phải ở bờ bụi vì thói xấu khó bỏ

Tuy nhiên, sự may mắn vẫn chưa dừng lại với Evelyn khi chỉ 4 tháng sau, cô lại tiếp tục khiến nhiều người ngỡ ngàng khi trúng giải Xổ số New Jersey với giá trị 1,4 triệu USD. Điều này đã giúp người phụ nữ này sở hữu khối tài sản hơn 5 triệu đô và là người đầu tiên trong lịch sử Xổ số New Jersey hơn một lần giành giải độc đắc trị giá hàng triệu đô la trong số 22 bang có xổ số vào thời điểm đó.

Evelyn Adams lên báo sau hai lần trúng giải độc đắc

Được biết, cả hai giải độc đắc này đều được thanh toán trên cơ sở niên kim (trả trong nhiều năm) với tổng số tiền là 218.000 đô la/năm sau khi 20% được khấu trừ cho thuế.

Sau khi giành được giải nhất, Evelyn đã lập tức thanh toán các hóa đơn và thành lập một quỹ để trả học phí đại học cho con gái. Cô cũng mua cho mình một chiếc ô tô mới, tặng quà cho những người thân thiết và mua lại luôn cửa hàng tiện lợi nơi cô từng làm việc.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Times năm 1993, bảy năm sau khi Evelyn giành chiến thắng, cô vẫn thể hiện sự lạc quan về tương lai của mình, dự định rời thị trấn Point Pleasant Beach sau khi con gái cô tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.

Evelyn Adams sau khi tiêu hết toàn bộ số tiền trúng giải

Việc hào phóng cho người quen vay tiền và không bao giờ được trả lại cũng như chi tiêu quá đà cho thói đánh bạc và những khoản đầu tư sai lầm đã khiến Evelyn đã phải bán đi cửa hàng tiện lợi mà cô từng mua cũng như khiến cuộc sống của mình rơi vào thảm cảnh.

Theo đó, dù tuyên bố sẽ dừng việc chi tiền mỗi tuần để mua xổ số sau khi thắng hai lần nhưng Evelyn lại không từ bỏ được sở thích đánh bạc của mình tại các sòng ở Thành phố Atlantic. Đến năm 2012, được cho là đã bán đi cửa hàng tiện lợi mà cô từng mua cũng như tiêu hết toàn bộ số tiền trúng giải của mình.

Rơi vào kết cục còn còn thảm hơn trước khi trúng giải, Evelyn được cho là phải sinh sống trong một bãi đậu xe kéo với không một xu dính túi.



Triệu phú ngày nào giờ phải sống nghèo khổ trong một chiếc xe (Ảnh minh họa)

Chia sẻ về câu chuyện của mình, cô cho biết:

"Trúng xổ số không phải lúc nào cũng như những gì người ta đồn đoán. Tôi đã giành được giấc mơ Mỹ nhưng tôi cũng đã đánh mất nó. Đó là một cú ngã rất đau đớn và khiến tôi chạm đáy."

"Mọi người đều muốn tiền của tôi. Mọi người đều chìa tay ra và tôi không bao giờ nói 'không' với họ". - Evelyn thừa nhận.

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự hối hận với những quyết định của mình. Cô cho biết: "Tôi ước mình có cơ hội để làm lại từ đầu. Giá như bây giờ tôi thông minh hơn nhiều. Tôi từng là một tay cờ bạc lớn. Tôi đã để thua số tiền không nhỏ trên các sòng bạc. Tôi đã phạm sai lầm nhưng tôi là con người. tôi không thể quay ngược thời gian nên những gì mà tôi có thể làm là cố gắng bước tiếp".

Nguồn: The Sun