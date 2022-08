"Trùm phản diện" tiềm năng của Big Mouth từng đóng hàng loạt phim bom tấn

Ngay từ những tập đầu phát sóng, bộ phim Big Mouth đã nhận được nhiều sự đón nhận từ các khán giả. Bên cạnh Yoona và Lee Jong Suk trong vai vợ chồng Go Mi Ho - Park Chang Ho, nhân vật Choi Do Ha do Kim Joo Hun thủ vai cũng là một cái tên rất chú ý.

Trong phim, Choi Do Ha là một vị thị trưởng đầy tham vọng của thành phố Gucheon. Thậm chí, anh ta hoàn có thể chính là "trùm phản diện" cuối cùng. Vậy còn bên ngoài, có điều gì thú vị về nam diễn viên sinh năm 1980?

Kim Joo Hun vào vai thị trưởng tham vọng Choi Do Ha trong Big Mouth.

Kim Joo Hun hóa ra từng góp mặt trong nhiều bom tấn gần đây

Dù đã 42 tuổi, thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của Kim Joo Hun lại không quá dài như những đồng nghiệp cùng trang lứa. Anh chỉ bắt đầu theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2013 bằng một vai nhỏ trong bộ phim Đường về nhà của tài tử Go Soo.

Kim Joo Hun giành giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2020 nhờ vai Park Min Guk của Người thầy y đức 2.

9 năm làm nghề, Kim Joo Hun đã có 27 vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Có một điều thú vị là anh góp mặt ở rất nhiều những bộ phim truyền hình đình đám trong những năm gần đây. Có thể kể đến một số cái tên như Tòa án vị thành niên (2022), Khởi nghiệp (2020), Điên thì có sao (2020), Người thầy y đức 2 (2020), Tổng thống 60 ngày (2019), Bây giờ chúng ta đang chia tay (2021-2022) và Gặp gỡ (2018-2019). Ở màn ảnh rộng, Kim Joo Hun cũng từng hiện diện trong những tác phẩm lớn như Công chúa và chàng mai, Ký ức kẻ sát nhân và Chuyến tàu sinh tử.

Nhờ vai Seok Do Hoon của Bây giờ chúng ta đang chia tay, Kim Joo Hun đã giật giải Diễn viên ấn tượng tại SBS Drama Awards 2021.

Có một điều dễ nhận ra, đó là Kim Joo Hun dường như chỉ "chuyên trị" vai phụ. Dẫu thế, anh vẫn ít nhiều để lại được dấu ấn của mình trong các dự án phim từng tham dự. Minh chứng cho điều này, đó là việc Kim Joo Hun đã có 2 lần được xướng tên tại lễ trao giải SBS Drama Awards: Giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2020 cho vai Park Min Guk của Người thầy y đức 2 và giải Diễn viên ấn tượng năm 2021 cho vai Seok Do Hoon của Bây giờ chúng ta đang chia tay.

"Trùm phản diện" tiềm năng của Big Mouth và nghi vấn hẹn hò với Song Hye Kyo

Hồi đầu năm nay, Kim Joo Hun và Song Hye Kyo từng vướng tin đồn hẹn hò cùng nhau. Nguyên nhân của những tin đồn này, đó là bởi Song Hye Kyo đã chia sẻ lại hình ảnh bản thân tham gia một buổi biểu diễn âm nhạc có sự góp mặt của Kim Joo Hun. Ở chiều ngược lại, anh cũng gửi tặng một xe cà phê tới cho đoàn làm phim The Glory như một cách thể hiện sự ủng hộ của bản thân với ngọc nữ Trái tim mùa thu. Đáng chú ý, công chúng biết đến sự ủng hộ này thông qua một bức hình do chính Song Hye Kyo chia sẻ kèm lời cảm ơn nhắn gửi tới Kim Joo Hun.

Song Hye Kyo không ngại tag tên Kim Joo Hun trên mạng xã hội...

... vì thế cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò cùng nhau.

Lùi quá quá khứ về hồi tháng 4 năm ngoái, Song Hye Kyo cũng từng hào hứng chia sẻ lên Instagram việc bản thân được Kim Joo Hun tặng hoa. Với những màn "tương tác" thế này của bộ đôi diễn viên, chuyện hai người họ được dân mạng "đẩy thuyền" cũng chẳng có khó hiểu. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp mà thôi.

Sở hữu khả năng đàn hát đáng kinh ngạc

Xét về khả năng diễn xuất, Kim Joo Hun đã ít nhiều khẳng định được tài năng của mình. Không phải một ngôi sao hạng A, thế nhưng rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên nam diễn viên 42 tuổi lại được mời tham gia vào các dự án phim lớn, kể cả khi chúng chỉ là những vai phụ đi nữa.

Kim Joo Hun và Kim Go Eun song ca trong bộ phim ngắn Untact.

Và ngoài diễn xuất, có một điều thú vị là khả năng đàn hát của Kim Joo Hun cũng rất đáng kinh ngạc. Anh từng cùng với nữ diễn viên đàn em Kim Go Eun cover lại ca khúc Go With Me. Chất giọng trong trẻo của Kim Go Eun cùng sự trầm ấm trong giọng hát của Kim Joo Hun đã hòa quyện một cách xuất sắc để đưa người xem vào một không gian nhẹ nhàng, thư giãn.

Quay trở lại với bộ phim Big Mouth, sau nhiều lần đảm nhận các nhân vật thuộc tuyến phụ, anh đã được đóng chính và có cơ hội lớn để thể phô diễn những gì tốt nhất mình có. Hy vọng rằng với những cống hiến từ Kim Joo Hun nói riêng cùng toàn bộ dàn diễn viên nói chung, bộ phim Big Mouth sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Đón xem bộ phim Big Mouth vào buổi tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

