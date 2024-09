TRỰC TIẾP: Siêu bão Yagi chưa đổ bộ, Hà Nội đã mưa lớn, cây đổ đè chết người

Hà Nội mưa dông, gió giật

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, khoảng 15h ngày 6/9, một số khu vực ở quận Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ... trời bắt đầu đổ mưa kèm dông gió, sấm chớp, trời tối sầm.

Gần 15h, trời Hà Nội tối sầm.

Chị Lan ở quận Long Biên cho biết, chiều nay chị xin nghỉ làm về sớm đón con tránh siêu bão Yagi nhưng trời bất ngờ đổ mưa sầm sập kèm dông lớn khiến chị không thể ra khỏi nhà.

Trong khi đó, anh Đức đang đi xe máy trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ cũng phải tấp xe dưới gầm cầu để tránh mưa dông.

Khu vực quận Tây Hồ đổ mưa lớn chiều 6/9.

Nhiều người trú mưa dưới gầm cầu vượt.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trên phạm vi nội thành Hà Nội.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ổ mây này có xu hướng di chuyển về phía tây nam và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, các quận Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Biển bảng, cây cối gãy đổ trên đường Kim Ngưu trong cơn dông chiều 6/9.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi (bão số 3), Ban giám đốc học viện quyết định giảng viên, sinh viên nghỉ dạy và học trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật (7 - 8/9). Thông báo này áp dụng cho tất cả giảng viên, sinh viên, tân sinh viên.

Trường Cao đẳng Y Hà Nội cho sinh viên nghỉ tránh siêu bão Yagi từ ngày 7/9 đến hết 8/9 để đảm bảo an toàn. Sinh viên sẽ quay trở lại trường học tập vào ngày 9/9.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo nghỉ buổi học sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa ngày thứ Bảy (ngày 7/9) của sinh viên khóa 63. Lịch thi một số môn cũng được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống bão, Học viện Phụ nữ Việt Nam, quyết định ngày mai 7/9, toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học, thời gian học bù sẽ thông báo sau. Riêng tuần công dân sinh viên của khóa 12 học thêm ngày thứ Hai (9/9) để hoàn thành. Học viện Phụ nữ Việt Nam lưu ý sinh viên thực hiện các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão.

Đại học Kiến trúc Hà Nội quyết định điều chỉnh lịch nhập học sáng mai 7/9. Theo đó, sinh viên có thể làm thủ tục nhập học từ 21h ngày 6/9. Với những thí sinh ở xa Hà Nội, bị ảnh hưởng do siêu bão Yagi, chưa kịp làm thủ tục nhập học sẽ được tạo điều kiện lùi lại đến ngày 19/9.

Tương tự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra thông báo, các sinh viên có lịch nhập học ngày 7/9 có thể đến làm thủ tục nhập học trực tiếp vào ngày 6/9. Nếu sinh viên không kịp sắp xếp, nhà trường vẫn bố trí nhân lực tiếp nhận sau thời gian siêu bão Yagi.

Đồng thời, Phòng Giáo vụ trường này cũng thông báo các lớp có lịch học ngày thứ Bảy ngày 7/9 sẽ được nghỉ học. Lịch học bù sẽ được bố trí vào tuần dự trữ và cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội cũng thông báo kéo dài thời gian nhập học do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Theo đó, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng chưa tới nhập học hôm nay ngày 6/9, có thể nhập học vào thứ 2 tuần sau ngày 9/9.

Siêu bão Yagi giật trên cấp 17, cách Quảng Ninh 450km Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 06/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Hà Tĩnh: Gần 10.000 ngư dân đã vào nơi tránh trú bão Yagi Tính tới trưa 6/9, tỉnh Hà Tĩnh có 3.056 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển với 9.740 lao động đã nắm được thông tin về bão số 3 và đã vào nơi tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 474 tàu thuyền đang neo đậu. Ban quản lý các cảng đã phối hợp với chính quyền địa phương và BĐBP kiểm tra, kiểm soát và sắp xếp các tàu cá vào neo đậu an toàn. Ngoài ra, có 23 phương tiện với 107 lao động đang đánh bắt trên biển, lực lượng chức năng đã thông báo cho các chủ phương tiện.

Tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, tính đến chiều 5/9, toàn tỉnh có 474 tàu vào neo đậu, tránh trú bão. Hiện tất cả tàu, thuyền và các lao động Hà Tĩnh đang hoạt động trên biển nắm bắt được thông tin về bão số 3 ( siêu bão Yagi ) và chủ động tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh duy trì tối đa lực lượng, túc trực 24/24, các phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đám mây kéo thành dải dài hàng km, hình thù giống cơn “sóng thần”. (Ảnh chụp tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm tra, chủ động hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi, đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ vào bờ.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, sáng nay, nhiều khu vực ở huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) xuất hiện những đám mây kỳ lạ, như “sóng thần” trên bầu trời.

Theo hình ảnh ghi lại, đám mây xuất hiện thành từng dải và kéo dài theo dọc bờ biển. Những đám mây đen với hình thù kỳ dị xuất hiện trước cơn bão khiến nhiều người dân lo sợ xảy ra thời tiết cực đoan.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tượng này gọi là dải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau cơn bão.

Tại Quảng Bình, báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh, tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Bình được thông báo và di chuyển đến điểm tránh, trú an toàn.

Tỉnh Quảng Bình có tổng số 7.313 phương tiện với 18.979 lao động, trong đó, neo đậu tại bến 6.857 phương tiện, 17.418 lao động. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. 456 phương tiện với 1.561 lao động đang hoạt động trên biển được các lực lượng chức năng thông tin về bão số 3, hiện đã tìm nơi tránh trú an toàn.

Để chủ động đối phó với bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị chức năng, truyền thông, các đơn vị tuyến biển phối hợp với địa phương, gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền giữ thông tin liên lạc để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương rà soát các công trình, hồ chứa, vị trí nguy cơ cao sạt lở, chủ động ứng phó với mưa bão. Các địa phương cũng rà soát các khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, hướng dẫn tránh trú, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tại Quảng Trị, tổng số tàu thuyền của địa phương này là 2.280 chiếc với 5.582 thuyền viên. Hiện có 2.268 chiếc với 5.482 thuyền viên đã vào nơi neo đậu an toàn.

Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) chủ động tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, kêu gọi, bố trí sắp xếp cho 196 tàu với 448 thuyền viên nội tỉnh và 52 tàu với 390 thuyền viên ngoại tỉnh vào bờ an toàn.

Hiện tỉnh này còn 12 tàu thuyền với 84 thuyền viên đang hoạt động trên biển. Cụ thể, 3 chiếc với 26 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển từ Bình Định - Khánh Hoà; 7 chiếc với 48 thuyền viên hoạt động từ vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam và 2 chiếc với 10 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển Quảng Trị.

Ngoài ra, Quảng Trị hiện cũng tiếp nhận 103 tàu thuyền với 804 thuyền viên của các địa phương khác như Quảng Ngãi; Bình Định; Nghệ An; Thừa Thiên - Huế; Quảng Bình; Thanh Hoá; Ninh Thuận; Nam Định và Hải phòng vào neo đậu, tránh bão số 3.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập và đê điều trước mùa mưa lũ năm 2024, đến thời điểm hiện nay, các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tại Thừa Thiên - Huế, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này, đến 8h10 ngày 6/9, toàn bộ tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Ngoài ra, Thừa Thiên - Huế hiện cũng đang tiếp nhận 22 tàu, thuyền với 126 lao động của các tỉnh khác vào neo đậu, trú tránh siêu bão Yagi.

Khoảng 3h ngày 6/9, tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền), do biển động, triều cường cuốn trôi 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng (xã Điền Hương) ra biển.

Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dự phiên họp trực tuyến ứng phó bão số 3 của Bộ Công an.

Nhận được tin báo của ngư dân, Công an xã Điền Hương nhanh chóng tham mưu và huy động động lực lượng triển khai cứu hộ và nhanh chóng đưa được 9 thuyền đi biển của ngư dân vào bờ an toàn. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn. Các chủ tàu được yêu cầu tắt các thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.

Để ứng phó với bão, trong sáng 6/9, Công an Thừa Thiên - Huế triển khai họp trực tuyến triển khai phương án phòng chống bão số 3 và mưa lũ của Bộ Công an.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, hiện các địa phương này có gió nhẹ, trời âm u. Tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị nhiều nơi xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Tại Nghệ An , theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện địa phương có 2.833 tàu thuyền với 13.638 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 8h ngày hôm nay, số tàu thuyền đang neo đậu tại bến là 2.806 phương tiện với 13.317 lao động.

Các tàu thuyền ngoại tỉnh neo đậu tại Nghệ An là 216 phương tiện với 1.374 lao động. Số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 27 phương tiện với 321 lao động. Trong đó, có 3 phương tiện với 16 lao động đang hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ. 23 phương tiện với 131 lao động đang hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An và 1 phương tiện của địa phương khác với 4 lao động đang hoạt động trên vùng biển Nghệ An.

Hiện tất cả các phương tiện đều được giữ liên lạc, không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.

Thời gian qua, Nghệ An xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số huyện miền núi. Do đó, khi mưa lớn tiếp tục trút xuống sẽ gây nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập. Hiện nay, các địa phương đã xây dựng các kịch bản để ứng phó.

Trong phương án ứng phó thiên tai năm 2024 trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An cũng xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tùy vào cấp bão, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán dân theo kịch bản.

Tại huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, tổng số phương tiện tàu, thuyền tránh trú bão số 3 trên địa bàn huyện là 846 phương tiện/2.387 lao động. Trong đó, tổng số phương tiện, tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 669 phương tiện/1.596 lao động, đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn, đạt tỷ lệ 100%.

Phương tiện địa phương khác neo đậu tránh trú bão số 3 trên địa bàn gồm 177 phương tiện/791 lao động.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải đã tổ chức thông tin cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và du khách lưu trú trên địa bàn về diễn biến của bão số 3. Tính đến 10h, ngày 6/9, còn 181 khách (104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước) lưu trú tại Cát Bà.

Lực lượng chức năng ở Cát Hải kêu gọi người dân về nơi tránh trú.

Địa phương này cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện xây dựng phương án đảm bảo an toàn, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình cho khách tham quan du lịch.

Các đơn vị không tổ chức cho khách lưu trú tại các khu vực, địa điểm có ảnh hưởng của bão, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá…

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Cát Hải đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 3.

Địa phương cũng chuẩn bị nhu yếu phẩm, dọn dẹp vệ sinh các khu vực trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND các xã đảm bảo an toàn cho nhân dân sơ tán đến.

Lực lượng chức năng Đồ Sơn hỗ trợ người dân di chuyển thuyền, bàn ghế... về nơi an toàn.

UBND huyện Cát Hải thực hiện công tác sơ tán nhân dân tại các vị trí xung yếu về nhà người thân, nơi tránh trú an toàn, tổng 3 hộ/4 người gồm 3 người già, 1 phụ nữ.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại quận Đồ Sơn, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chuyển bàn ghế, ô dù kinh doanh từ các bãi tắm đến nơi an toàn.

Còn tại cảng cá Mắt Rồng (huyện Thủy Nguyên), đến 9h30 hôm nay, 549 tàu cá về nơi tránh trú an toàn. huyện Thủy Nguyên cũng lên phương án di dời 377 hộ với 1.339 nhân khẩu do có nguy cơ sạt lở núi, ngập lụt do bão.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão.

Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền (3.800), Hồng Bàng (400) và Lê Chân (400) sẽ được di dời từ 12h đến 18h ngày 6/9. Số hộ dân cần di dời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả sẽ được bố trí đến các trường học, UBND phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Khu chung cư Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xuống cấp, người dân sẽ di dời đến nơi an toàn để tránh bão.

Ghi nhận của PV VTC News tại khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), nhiều người dân bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để di dời tới nơi an toàn.

Khu chung gồm 10 lô chung cư (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17) được xây dựng từ những năm 1970 - 1980 của thế kỷ trước, có khoảng 1.300 hộ dân sinh sống. Trong đó các lô chung cư A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 đều ở mức nguy hiểm cấp D - cấp cao nhất, không đảm bảo an toàn, đang trong tình trạng hư hỏng tổng thể, rất nguy hiểm, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào, không đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cần phải di dời khẩn cấp…

Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, đây là địa phương có số lượng người dân ở các chung cư cũ phải di dời nhiều nhất thành phố. Cụ thể, trước 20h cùng ngày, quận di dời hơn 7.000 người dân ở các chung cư cũ, chưa kể các hộ dân ở nhà cấp 4, nguy cơ mất an toàn trước bão.

Chị Trần Thị Hương, lô chung cư A1, đang sắp xếp quần áo cho cả gia đình để chuẩn bị thực hiện việc di dời trước khi bão đổ bộ. Chị Hương cho biết, nơi chị đang sinh sống đã xuống cấp, xập xệ, từng có mảng tường rơi vớ. Mặc dù căn nhà chị đang sống ở tầng 5, đã được sửa chữa chống dột nhưng trước dự báo về một cơn bão rất mạnh sắp đổ bộ vào Hải Phòng và các tỉnh lân cận, chị cũng lên phương án di chuyển đến nơi an toàn để tạm lánh.

"Tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sắp xếp để gia đình tôi có khu tạm lánh an toàn", chị Hương nói.

Chị Hạnh ở lô chung cư A5 cũng khẳng định, trước 20h ngày 6/9, chị và 3 người con sẽ chuyển tới nơi an toàn tạm lánh.

Bà Lê Thị Hồng, tổ phó tổ dân phố số 7, phường Vạn Mỹ thông tin, với tinh thần đảm bảo an toàn về con người, 100% dân cư ở ở khu vực này sẽ đi tạm lãnh, cửa đóng khoá và có lực lượng bảo vệ của phường cùng cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ.

Nhiều cuộc họp bão to siêu bão, có sức tàn phá lớn, sóng to rồi sóng, nước dâng ênn yêu cầu nhân dân trước mắt đảm bảo con người nên phường sẽ vận động người dân đi tạm lánh tới nơi an toàn hoặc đến nhà người thân, cửa đóng khoá và sẽ có lực lượng bảo vê của phường và cơ quan chức năng gần đây hỗ trợ.

"Mọi người cũng lo lắng về ảnh hưởng của bão và tự giác thực hiện di dời với tinh thần khẩn trương. vặt giác thực hiện, tinh thần khẩn trương. 100% dân cư ở đây sẽ di chuyển tới nơi an toàn, tạm lánh", bà Hồng nói.

Thông báo địa điểm tạm lánh được dán ở cầu ngay khu vực cầu thang các chung cư.

Ngoài ra, tại phường Đồng Quốc Bình, 254 hộ dân ở các chung cư cũ thuộc diện phải di dời trước bão số 3 với tổng số 751 nhân khẩu (người già, trẻ em chiếm hơn 30%). Phường bố trí 6 điểm tránh trú cho người dân từ 12h hôm nay gồm trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường THCS Lê Hồng Phong, trường Mầm non 20/10, trường Mẫu giáo Sao Sáng 4, Sảnh tầng 1 các tòa nhà HH4 và HH3.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng cũng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9. Đối với các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều 6/9. Thành phố đã xác định các khu vực trọng điểm cần tăng cường phòng chống bão, đặc biệt là bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn do các khu vực này chưa có hệ thống đê, đập chắn sóng và rất dễ bị ngập lụt.

Học sinh trường THCS Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng) dọn dẹp phòng học làm nơi tạm lánh đối với người dân đang sống ở các chung cư cũ.

Dự báo đường đi và cường độ của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)

Rất nhiều chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội sáng nay 6/9 đã đón lượng khách đông đột xuất, phần lớn đều đổ đi mua tích trữ thực phẩm để phòng tránh siêu bão Yagi sắp đổ bộ đất liền. Không ít nơi vì thế nhanh chóng rơi vào cảnh "cháy hàng", trong đó trứng là mặt hàng bị quét sạch sớm nhất.

Quầy hàng thực phẩm tại Winmart Linh Đàm cạn hàng lúc 10h sáng 6/9...

Anh Đình Văn, một tiểu thương ở Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) cho biết, giá trứng tuy không tăng nhưng hàng lại khan hiếm. " Tôi vừa lấy xe hàng thứ hai với hơn nghìn quả trứng lúc 8h sáng nhưng vừa về đến nơi đã được mua gần hết. Tôi dự kiến từ giờ đến chiều khách mua sẽ tiếp tục tăng nên đang liên hệ với đầu mối để đặt hàng, tiếp tục nhập thêm về bán ", anh Văn nói.

Anh Văn lý giải, trứng là mặt hàng giá rẻ, lại dễ mua, chế biến được nhiều món và đặc biệt dễ bảo quản trong thời gian dài. Vì thế hầu như người nào nếu muốn tích trữ thực phẩm vào ngày mưa bão đều không thể không mua trứng. Hôm nay, hầu hết khách đều mua ít thì 20 quả, nhiều thì 50 quả. Có người còn cẩn thận mua tới trăm quả trứng để đề phòng mưa bão kéo dài.

Ngoài trứng thì những lương thực, thực phẩm khác như thịt bò, thịt heo, mỳ ăn liền...cũng nhanh chóng được mua sạch. Tại chợ Thành Công (quận Đống Đa), nhiều bà nội trợ cho biết, mới sáng sớm đã hết thịt heo và mỳ tôm. Tuy vậy, giá cũng chưa có dấu hiệu tăng đột biến.

Không chỉ chợ dân sinh mà chợ cóc hay những quầy hàng nhỏ lẻ tự phát cũng đắt khách. Một quầy bán thịt heo tại ngõ 122 Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) thông thường sẽ bán đến quá trưa mới hết hàng thì nay 10h đã dọn vì lượng người mua quá đông.

Các siêu thị cũng ở trong trạng thái cháy hàng, thậm chí nhiều người còn ví von là bị "quét sạch" nhanh hơn thời đại dịch COVID-19. Tại một cửa hàng tiện lợi Winmart khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai), lúc 10h, nhiều quầy hàng đã rỗng hàng, thậm chí có quầy không còn một món đồ để bán.

...thậm chí có quầy còn hết sạch đồ.

Tại siêu thị BigC (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), khách vẫn kéo đến đông đúc, quầy nào cũng chật kín khách.

Khách đổ xô đến siêu thị Big C...

Để ứng phó với siêu bão số 3, nhiều tỉnh thành phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh. (Ảnh minh hoạ)

Bão vẫn giữ cấp 16 trước khi vào đất liền Tình hình lúc 9h sáng nay (06/09) bão vẫn giữ cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp 19-20). Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bắt đầu từ khoảng trưa 06/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm 06/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Trên đất liền: - Từ đêm 06/9 và gần sáng 07/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Yagi đang duy trì cấp siêu bão. (Nguồn: NCHMF)

Đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp để phòng chống bão.

Lúc 23h ngày 5/9, bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. (Nguồn: NCHMF)

Thời tiết tại Cô Tô (Quảng Ninh)

Bầu trời khu vực biển Cô Tô chiều tối 5/9, trước khi bão số 3 Yagi đổ bộ. (Ảnh: CTV)

(Ảnh: CTV)

Lúc 22h ngày 5/9, vị trí tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Tác động của siêu bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm siêu bão 10-12m

Từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7.

Từ tối và đêm cùng ngày, vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ trưa 6/9, khu vực này sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.

Từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối 7/9).

Hà Nội xuất hiện mưa dông

Lúc 20h10, trung tâm khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực huyện Sóc Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang nội thành Hà Nội.

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây này gây mưa cho khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 21h30, các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì... xuất hiện mưa dông, kèm các hiện tượng sét, gió giật mạnh.

Bầu trời Hà Nội xuất hiện sấm sét.

Mưa dông tại nội thành Hà Nội tối 5/9.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tuy không phải địa phương chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ bão Yagi nhưng Hà Nội cũng sẽ đối mặt với sự biến đổi thời tiết rất lớn.

Theo đó, ngày 7 - 9/9, Hà Nội mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì dao động 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Lượng mưa tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh khoảng 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Mưa lớn có thể gây sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn cũng có khả năng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường; gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão Yagi lúc 21h ngày 5/9. (Ảnh: NCHMF)

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 3. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Bộ đội Công binh Quân khu 2 kiểm tra kỹ thuật hệ thống tàu thuyền, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Yagi

Tại Công điện số 87 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024 ban hành ngày 5/9, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Bí thư và Chủ tịch UBND các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu trên đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong Thường vụ, thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ. Trong đó, Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn với các hoạt động trên biển, đảo; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Hà Tĩnh trở ra) và tại nơi tránh trú. Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. " Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân ", Thủ tướng quán triệt. Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão. " Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản ", công điện của Thủ tướng nêu rõ. Cũng theo công điện của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ.