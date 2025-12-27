Trữ đông trứng: Đâu là "thời điểm vàng" để giữ lại cơ hội làm mẹ trong tương lai?

Tuổi tác là thứ rất dễ khiến con người rối trí. Có lúc bạn hoảng hốt vì thấy năm tháng trôi qua quá nhanh, nhưng chỉ vài phút sau lại tự trấn an bản thân bằng những câu khẳng định tích cực kiểu như: "Tuổi tác chỉ là cảm giác!". Cá nhân tôi, dù đã bước sang tuổi ngoài 30, vẫn cảm thấy mình như 25. Đáng tiếc là sinh học không quan tâm bạn cảm thấy bao nhiêu tuổi và gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi: liệu khả năng sinh sản của mình có "đồng ý" với cảm giác đó không?

Trong một lần khám phụ khoa gần đây, tôi thú nhận với bác sĩ rằng mình vẫn đang độc thân, chưa có ý định sinh con, nhưng đã nghĩ đến việc trữ đông trứng phòng trường hợp muốn làm mẹ trong tương lai.

Theo bác sĩ Lucky Sekhon, chuyên gia nội tiết sinh sản tại New York, ngày càng nhiều bệnh nhân trì hoãn việc sinh con vì họ "muốn có trách nhiệm hơn, đợi đến khi tài chính ổn định và tìm được người bạn đời phù hợp".

Vậy nếu bạn đang ở độ tuổi 20 hoặc 30, cân nhắc bảo tồn khả năng sinh sản nhưng vẫn còn do dự, bạn cần biết những gì?

Trong những năm gần đây, trữ đông trứng không còn là khái niệm xa lạ với phụ nữ hiện đại. Khi việc kết hôn, sinh con ngày càng muộn vì học tập, sự nghiệp hoặc chưa tìm được người bạn đời phù hợp, nhiều người lựa chọn trữ đông trứng như một cách chủ động bảo toàn khả năng sinh sản. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vẫn là: bao nhiêu tuổi thì nên trữ đông trứng để đạt hiệu quả tốt nhất?

Theo các bác sĩ và chuyên gia y học sinh sản, tuổi tác đóng vai trò quyết định đến chất lượng trứng cũng như khả năng mang thai thành công trong tương lai.

Khi nào khả năng sinh sản của phụ nữ bắt đầu suy giảm?

Những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ sinh con ở độ tuổi lớn. Lần đầu tiên vào năm 2023, số ca sinh ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại Mỹ đã vượt số ca sinh ở các bà mẹ tuổi teen, theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xu hướng này không đồng nghĩa với việc sinh học đã thay đổi. "Sự thật khắc nghiệt là khả năng sinh sản của con người không tiến hóa cùng xã hội," bác sĩ Sigal Klipstein, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức của Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ (ASRM), cho biết.

Hai yếu tố chính suy giảm theo tuổi là số lượng và chất lượng trứng - trong khi tử cung gần như không "già đi", theo bác sĩ Lucky Sekhon, chuyên gia nội tiết sinh sản tại New York. Tuy nhiên, tốc độ và mức độ suy giảm khác nhau ở mỗi người.

Do mỗi phụ nữ là một cá thể riêng biệt, tuổi tác vẫn là chỉ số tốt nhất để ước đoán tiềm năng chất lượng trứng trước khi can thiệp bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Theo ASRM, những năm sinh sản tốt nhất của phụ nữ là ở độ tuổi 20. Khả năng sinh sản bắt đầu giảm trong độ tuổi 30 và giảm rõ rệt sau 35 tuổi. Một phụ nữ 30 tuổi trung bình có 20% khả năng mang thai trong mỗi chu kỳ, trong khi con số này giảm xuống dưới 5% ở tuổi 40.

"Khoảng một nửa phụ nữ cố gắng thụ thai ở độ tuổi 40 sẽ gặp khó khăn," bác sĩ Klipstein nói. Một số người vẫn có thể mang thai tự nhiên, nhưng khả năng phải nhờ đến các phương pháp như thụ tinh ống nghiệm (IVF) sẽ cao hơn.

Độ tuổi nào là tốt nhất để trữ đông trứng?

Theo bác sĩ Sekhon, thời điểm lý tưởng nhất để trữ đông trứng là cuối tuổi 20 đến đầu tuổi 30.

Bà giải thích rằng, khi trữ trứng ở độ tuổi 20, khoảng 20-25% trứng có thể tạo ra phôi bất thường. Con số này tăng lên khoảng 30% ở giữa độ tuổi 30, và đến 37-40 tuổi, nguy cơ phôi bất thường có thể lên tới 50-70%.

"Trữ đông trứng vẫn hoạt động trong một hệ thống vốn có hiệu suất thấp", Sekhon nói. "Mỗi trứng đều có tỷ lệ chuyển đổi thành phôi khỏe mạnh tương đối thấp".

Điều quan trọng là phải tính đến bao nhiêu trứng có thể rã đông thành công và bao nhiêu trứng có thể thụ tinh. Trữ trứng không loại bỏ hoàn toàn các rủi ro sinh học vốn có của việc mang thai tự nhiên - nó chỉ giúp phụ nữ làm việc với những trứng trẻ và khỏe hơn.

"Về bản chất, trữ trứng là trữ tiềm năng", bà nhấn mạnh.

Điều đó đồng nghĩa với việc càng lớn tuổi khi trữ trứng, bạn càng cần nhiều trứng hơn để có cơ hội mang thai thành công trong tương lai, trong khi việc thu được đủ trứng chất lượng cao lại ngày càng khó.

Đa số chuyên gia sinh sản thống nhất rằng khoảng cuối tuổi 20 đến đầu tuổi 30 (từ 25-35 tuổi) là giai đoạn lý tưởng nhất để trữ đông trứng.

Ở độ tuổi này:

- Trứng có chất lượng tốt, ít bất thường di truyền.

- Số lượng trứng có thể thu được trong mỗi chu kỳ cao hơn.

- Tỷ lệ sống của trứng sau rã đông và khả năng thụ tinh thành công cao hơn so với trữ trứng ở tuổi lớn hơn.

Nói cách khác, trữ đông trứng trong giai đoạn này giúp "đóng băng" khả năng sinh sản ở thời điểm thuận lợi nhất về mặt sinh học.

Sau 35 tuổi: Trữ trứng vẫn có ích nhưng không còn tối ưu

Trữ đông trứng không phải là điều cấm kỵ sau 35 tuổi, tuy nhiên hiệu quả không còn như trước. Chất lượng trứng giảm, số trứng thu được trong mỗi chu kỳ thường ít hơn, đồng nghĩa với việc có thể phải trải qua nhiều chu kỳ kích trứng để đạt số lượng trứng cần thiết.

Với nhóm phụ nữ trong độ tuổi 36-38, trữ trứng vẫn có thể mang lại cơ hội làm mẹ trong tương lai, nhưng cần được tư vấn kỹ lưỡng về khả năng thành công thực tế.

Trữ đông trứng sau 40 tuổi: Cần cân nhắc rất thận trọng

Sau tuổi 40, hiệu quả của trữ đông trứng giảm rõ rệt. Nhiều bác sĩ cho rằng, ở giai đoạn này, lợi ích sinh sản thu được có thể không tương xứng với chi phí, thời gian và can thiệp y tế.

Trong một số trường hợp, nếu dự trữ buồng trứng quá thấp, bác sĩ có thể tư vấn các lựa chọn khác như sử dụng trứng hiến tặng, thay vì trữ trứng của chính mình.

Trữ đông trứng có phải "bảo hiểm sinh con"?

Các chuyên gia nhấn mạnh: trữ đông trứng không phải là sự đảm bảo tuyệt đối cho việc sinh con sau này. Đây là một biện pháp giúp tăng cơ hội, chứ không phải cam kết chắc chắn.

Khả năng thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Số lượng trứng trữ đông

Tuổi của người phụ nữ khi trữ trứng

Tình trạng sức khỏe tổng thể

Kỹ thuật rã đông và thụ tinh sau này

Do đó, trữ đông trứng nên được nhìn nhận như một lựa chọn dự phòng có cơ sở khoa học, thay vì "tấm vé chắc chắn" cho việc làm mẹ.

Lời khuyên dành cho phụ nữ đang cân nhắc trữ đông trứng

Các bác sĩ khuyến cáo:

- Nên đánh giá dự trữ buồng trứng (xét nghiệm AMH, siêu âm nang noãn) trước khi quyết định.

- Cần tham vấn bác sĩ chuyên khoa sinh sản để có kế hoạch phù hợp với tuổi, sức khỏe và mục tiêu cá nhân.

- Chuẩn bị kỹ về tâm lý và tài chính, vì quá trình này có thể kéo dài và tốn kém.

Từ góc độ y học, độ tuổi từ 25–35 được xem là "thời điểm vàng" để trữ đông trứng, khi chất lượng và số lượng trứng còn ở mức tối ưu nhất. Sau mốc này, hiệu quả giảm dần theo tuổi, nhưng trữ trứng vẫn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể.

Trong bối cảnh phụ nữ ngày càng chủ động hơn với sức khỏe sinh sản của mình, trữ đông trứng không chỉ là một quyết định y khoa, mà còn là quyết định mang tính cá nhân sâu sắc, cần được cân nhắc dựa trên khoa học, tư vấn chuyên môn và hoàn cảnh sống của mỗi người.