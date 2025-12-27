Cô gái trẻ mắc ung thư tuyến giáp, bác sĩ chỉ vào chiếc điện thoại và nói: "Nó là đồng phạm!"

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ coi khoảng thời gian sau một ngày làm việc là lúc "sống cho chính mình". Tuy nhiên, thói quen thức khuya để tận hưởng sự riêng tư bên chiếc điện thoại hay các thiết bị điện tử khác đang âm thầm "bòn rút" sức khỏe. Đáng lo hơn khi nhiều người biết mà không thể bỏ. Cô Triệu, một nữ nhân viên văn phòng (Trung Quốc) mắc ung thư tuyến giáp khi mới 26 tuổi cũng là một trong số đó.

Bi kịch từ thói quen "cày" điện thoại mỗi đêm

Cô Triệu luôn tự tin vào sức trẻ và khả năng miễn dịch của mình. Sau mỗi ngày làm việc bận rộn, cô thường bắt đầu thời gian giải trí bằng cách cầm điện thoại cho đến tận 2 - 3 giờ sáng.

Ảnh minh họa

Cô cho rằng việc thức khuya chỉ gây mệt mỏi đôi chút và sẽ tự hết sau một giấc ngủ bù. Cơ thể còn trẻ sẽ tự điều chỉnh đồng hồ sinh học và có thể phục hồi. Vả lại, những người trẻ ngoài kia đều giống như cô, nếu không làm vậy sẽ cảm thấy một ngày chẳng có lúc nào dành cho bản thân, làm điều mình thích.

Thói quen này duy trì trong thời gian dài, đến khi cô đi khám vì cảm ho dai dẳng, cổ sưng to và lúc nào cũng mệt mỏi thì đã muộn. Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc Nhật Bản (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết cô mắc ung thư tuyến giáp đầu giai đoạn 2, đã di căn tới các hạch bạch huyết.

Càng bất ngờ hơn, khi nghe về lối sống của cô Triệu, bác sĩ chỉ thẳng vào chiếc điện thoại thông minh cô mang theo như "vật bất ly thân" và nói: "Nó chính là đồng phạm".

Theo giải thích của bác sĩ điều trị Lu Yao thuộc bệnh viện, việc sử dụng điện thoại quá khuya gây ra 2 tác động tiêu cực đồng thời.

- Thứ nhất, ánh sáng xanh và sự lôi cuốn của các nội dung trên màn hình khiến người dùng trì hoãn giấc ngủ, dẫn đến thiếu ngủ kéo dài.

- Thứ hai, thói quen này gây căng thẳng liên tục cho hệ thống nội tiết, khiến các hormone trong cơ thể bị rối loạn nghiêm trọng.

Sự xáo trộn nội tiết kéo dài chính là môi trường lý tưởng để các tế bào ác tính phát triển. Trong trường hợp này, ung thư tuyến giáp vốn được mệnh danh là "ung thư lười biếng" vì tiến triển chậm, nhưng khi kết hợp với lối sống thiếu khoa học, nó có thể di căn hạch rất nhanh mà không hề có triệu chứng đau đớn ở giai đoạn đầu.

Ảnh minh họa

Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu ung thư tuyến giáp

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ Lu Yao, nhều người trẻ thường nhầm lẫn sự khó chịu sau khi thức khuya là hệ quả tất yếu của việc thiếu ngủ hay cho rằng ung thư là câu chuyện của tuổi già. Nhưng trên tực tế, tỷ lệ ung thư tuyến giáp đang trẻ hóa mạnh mẽ do áp lực công việc và thói quen sinh hoạt. Thức khuya và lượng iốt hấp thụ không hợp lý là những yếu tố hàng đầu kích ngòi nổ cho bệnh tật.

Với trường hợp của cô Triệu, may mắn là phát hiện không quá muộn, tuổi còn trẻ nên có thể điều trị tích cực, tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến 98%. Đây cũng là một bài học đắt giá cho tất cả mọi người về lối sống và thói quen sử dụng điện thoại. Nhân đó, bác sĩ Lu Yao nhắc nhở 5 dấu hiệu phổ biến của ung thư tuyến giáp cần chú ý như:

- Khối u ở cổ: Xuất hiện một cục cứng, không gây đau vùng cổ, di chuyển theo nhịp nuốt hoặc nằm cố định.

- Thay đổi giọng nói: Giọng bị khàn đi hoặc biến đổi âm sắc đột ngột mà không phải do viêm họng hay cảm cúm.

Ảnh minh họa

- Khó nuốt, khó thở: Khối u chèn ép vào thực quản hoặc khí quản gây cảm giác vướng víu, nghẹn hoặc khó hít thở.

- Đau vùng cổ: Cảm giác đau tức hoặc khó chịu âm ỉ ở phía trước cổ, đôi khi cơn đau có thể lan lên tận mang tai.

- Hạch bạch huyết sưng: Các hạch ở vùng cổ bị sưng to, sờ thấy rõ, thường dai dẳng và không có dấu hiệu thuyên giảm.