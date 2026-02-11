Thực tế cho thấy, nhiều biến chứng sau cấy ghép Implant như tiêu xương, tụt nướu, viêm quanh implant, implant bị đào thải,... đều xuất phát từ việc đánh giá chưa đầy đủ nền xương, mô mềm và đặc thù từng ca điều trị.

Theo ghi nhận từ giới chuyên môn, xu hướng hiện nay là lựa chọn những cơ sở nha khoa có năng lực xử lý ca khó, chú trọng nền tảng sinh học thay vì chỉ tập trung vào tốc độ điều trị. Theo định hướng điều trị Implant an toàn và bền vững, Nha Khoa Nhân Tâm – Trung tâm cấy ghép Implant chuyên sâu là một trong những đơn vị được đông đảo bệnh nhân tin tưởng, với kinh nghiệm điều trị cho hơn 20,000 ca trồng răng Implant từ đơn giản đến phức tạp nhất.

Trồng răng Implant tại Nha Khoa Nhân Tâm: Ưu tiên an toàn và độ bền lâu dài

Tại Nha Khoa Nhân Tâm, dịch vụ trồng răng Implant được xây dựng dựa trên nguyên tắc điều trị cá nhân hóa. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám tổng quát, chụp phim CT Cone Beam và phân tích kỹ tình trạng xương hàm trước khi đưa ra phác đồ điều trị.

Cách tiếp cận này giúp bác sĩ đánh giá chính xác khả năng chịu lực của xương, nguy cơ tiêu xương và nhu cầu can thiệp bổ trợ. Thay vì áp dụng một quy trình chung cho tất cả, Nha khoa Nhân Tâm tập trung vào việc tạo nền tảng vững chắc ngay từ đầu, nhằm đảm bảo Implant tích hợp tốt và duy trì ổn định trong nhiều năm.

Dịch vụ trồng răng Implant tại Nha Khoa Nhân Tâm

Ghép xương 3 chiều - Nền tảng cho Implant bền vững

Theo các bác sĩ tại Nha Khoa Nhân Tâm, tiêu xương hàm là thách thức lớn nhất trong điều trị Implant, đặc biệt với bệnh nhân mất răng lâu năm. Do đó, kỹ thuật ghép xương 3 chiều được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao tỷ lệ thành công của Implant.

Khác với phương pháp ghép xương thông thường, ghép xương 3 chiều cho phép tái tạo thể tích xương đầy đủ theo cả chiều cao, chiều rộng và chiều sâu. Điều này giúp trụ Implant có điểm neo vững chắc, phân bố lực nhai hợp lý và hạn chế nguy cơ tiêu xương thứ phát sau phục hình.

Phục hồi Implant vùng thẩm mỹ: Yếu tố quyết định sự tự nhiên của nụ cười

Implant vùng răng cửa và vùng cười không chỉ đòi hỏi độ chính xác về mặt phẫu thuật mà còn yêu cầu cao về thẩm mỹ. Tại Nha Khoa Nhân Tâm, phục hồi Implant vùng thẩm mỹ được kiểm soát chặt chẽ từ giai đoạn đặt trụ đến thiết kế mão sứ.

Implant vùng răng cửa và vùng cười yêu cầu cao về thẩm mỹ

Bác sĩ chú trọng hướng đặt Implant, đường viền mô nướu và màu sắc mão răng sao cho hài hòa với răng thật. Mục tiêu là giúp bệnh nhân có thể ăn nhai bình thường và tự tin khi giao tiếp, với kết quả phục hồi tự nhiên và khó phân biệt bằng mắt thường.

Năng lực xử lý ca khó: Implant toàn hàm và trường hợp đặc biệt

Nha Khoa Nhân Tâm đã tiếp nhận và điều trị thành công cho nhiều trường hợp đặc biệt, trong đó có các ca mất răng toàn hàm lâu năm, tiêu xương hàm trầm trọng, dị tật răng hàm mặt hay bệnh nhân không răng bẩm sinh. Đối với các trường hợp này, việc cấy ghép implant theo cách thông thường là bất khả thi. Vì vậy, phác đồ điều trị được xây dựng dựa trên đánh giá toàn diện về nền tảng sinh học và giải phẫu, kết hợp các kỹ thuật Implant hiện đại như Implant xương gò má, implant chân bướm hay implant cá nhân hóa nhằm phục hồi chức năng ăn nhai và độ ổn định lâu dài cho bệnh nhân.

Bệnh nhân N.K.T (21 tuổi, TP.HCM) mắc hội chứng loạn sản ngoại bì, dẫn đến không có răng bẩm sinh và tình trạng xương hàm đặc biệt phức tạp, với độ dày xương dưới 2mm. Theo đánh giá chuyên môn, nền xương này không phù hợp cho Implant thông thường hoặc Implant xương gò má do nguy cơ thất bại cao.

Sau quá trình mô phỏng trên mẫu hàm 3D, TS.BS Võ Văn Nhân đã lựa chọn kỹ thuật Implant cá nhân hóa - phương pháp cải tiến từ Implant dưới màng xương, sử dụng khung Titanium thiết kế riêng, không phụ thuộc vào chất lượng xương hàm. Ca điều trị được triển khai theo quy trình số hóa khép kín, giúp bệnh nhân phục hồi chức năng ăn nhai và đạt thẩm mỹ ổn định.

Cấu tạo đặc biệt của kỹ thuật Implant cá nhân hóa

Giá trồng răng Implant tại Nha Khoa Nhân Tâm: Minh bạch theo từng ca điều trị

Bên cạnh chất lượng điều trị, giá cấy răng Implant cũng là vấn đề được nhiều bệnh nhân quan tâm. Tại Nha Khoa Nhân Tâm, chi phí được tư vấn rõ ràng dựa trên tình trạng xương hàm, số lượng trụ Implant và phương án phục hình cụ thể.

Cấy ghép implant Đơn vị Chi phí (VND) Trụ Implant Hàn Quốc Trụ 7,000,000 VNĐ Trụ Implant Hàn Quốc Cao Cấp Megagen Trụ 16,000,000 VNĐ Trụ Implant Pháp (Anthogyr) Trụ 13,000,000 VNĐ Trụ Implant Mỹ Nobel Parallel SLA CC Trụ 21,000,000 VNĐ Trụ Implant Mỹ Nobel Parallel SLA TiUltra Trụ 29,000,000 VNĐ Trụ Implant Thụy Sĩ Straumann SLA - BLT Trụ 21,000,000 VNĐ Trụ Implant Thụy Sĩ Straumann SLA - BLX Trụ 29,000,000 VNĐ Customize Abutment Hàn Quốc Abutment 4,000,000 VND Customize Abutment Hàn Quốc Megagen/Pháp Anthogyr Abutment 8,000,000 VND Customize Abutment Nobel Parallel SLA CC/Straumann BLT/JD Abutment 10,000,000 VND Customize Abutment Nobel Parallel SLA TiUltra/Straumann BLX/Zygoma Abutment 12,000,000 VND Răng sứ trên Implant Răng Sứ titan Răng 3,500,000 VNĐ Răng Sứ Cercon CAD/CAM Răng 6,000,000 VND Răng Sứ Emax / Cercon HT Răng 8,000,000 VND Răng Sứ lava Răng 10,000,000 VND

Nha Khoa Nhân Tâm: Hướng phát triển Implant chuyên sâu giai đoạn 2026

Trong chiến lược phát triển của mình, với định vị là trung tâm cấy ghép Implant chuyên sâu ứng dụng công nghệ cao, Nha Khoa Nhân Tâm luôn tích hợp công nghệ vào chẩn đoán, lập kế hoạch và kiểm soát phẫu thuật giúp tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao độ chính xác, an toàn và hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.

Quan trọng hơn cả, tiêu chí giữ vững chữ "Tâm" - giá trị cốt lõi trong suốt 28 năm hình thành và phát triển luôn được Nhân Tâm đặt lên hàng đầu, lấy sự an toàn của người bệnh làm nền tảng, đặt chất lượng điều trị và giá trị bền vững lâu dài làm trọng tâm trong mọi quyết định chuyên môn.