Ung thư buồng trứng được xem là một trong những “sát thủ thầm lặng” nguy hiểm nhất với phụ nữ vì triệu chứng mơ hồ, khó phát hiện sớm. Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 324.000 ca mắc mới và khoảng 206.000 ca tử vong. Đáng lo hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, khiến không ít phụ nữ ngoài 30 đã phải đối mặt với nguy cơ mà trước đây thường xuất hiện ở độ tuổi lớn hơn.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chang Yu-Chin, bác sĩ điều trị tại Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Cathay Hsinchu (Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng tình trạng này liên quan nhiều tới lối sống và sự chủ quan với bất thường từ cơ thể. Theo bà, chế độ ăn uống vừa có thể là nguyên nhân gây bệnh nhưng cũng có thể trở thành tác nhân phòng bệnh nếu biết tận dụng.

Vì vậy, bà khuyên chị em phụ nữ nên ăn 6 thực phẩm bảo vệ buồng trứng dưới đây thường xuyên hơn:

1. Các sản phẩm từ đậu nành

Đậu phụ, sữa đậu nành hoặc đậu luộc giàu isoflavone, là hợp chất thực vật có cấu trúc gần giống estrogen. Chúng giúp cân bằng nội tiết, giảm dao động hormone trong khi đây là một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh phụ khoa.

Ngoài ra, protein thực vật còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hạn chế béo phì vốn làm tăng nguy cơ ung thư. Bạn nên ăn khoảng 3-4 bữa/tuần, ưu tiên dạng ít đường, hạn chế đồ chiên từ đậu nhé.

2. Cá béo

Các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá mòi chứa nhiều omega-3 có khả năng chống viêm mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Omega-3 cũng hỗ trợ điều hòa miễn dịch, từ đó góp phần giảm nguy cơ hình thành khối u.

Ảnh minh họa

Để có sức khỏe tốt nói chung và phòng ung thư buồng trứng nói riêng, bác sĩ Chang khuyên chị em nên ăn 2 - 3 bữa cá mỗi tuần. Khi nấu nên hấp hoặc áp chảo thay vì chiên ngập dầu.

3. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia giàu vitamin E và chất béo không bão hòa đơn. Bác sĩ Chang giải thích rằng những dưỡng chất giúp bảo vệ màng tế bào và làm chậm quá trình lão hóa mô. Khi tế bào khỏe mạnh hơn, nguy cơ đột biến cũng giảm. Nhưng nên nhớ, chỉ cần ăn một nắm nhỏ khoảng 20-30g/ngày là đủ, tránh ăn quá nhiều vì giàu calo.

4. Táo

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan và polyphenol, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Một đường ruột khỏe mạnh góp phần điều hòa hormone và tăng khả năng đào thải các chất có hại. Chất chống oxy hóa trong táo cũng hỗ trợ giảm viêm mạn tính. Muốn buồng trứng khỏe, hãy ăn 1 quả/ngày, nên chọn loại táo sạch có thể ăn cả vỏ để tận dụng tối đa dưỡng chất.

5. Kiwi

Kiwi nổi bật với hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể sửa chữa tổn thương tế bào. Loại quả này còn giàu chất xơ, giúp hạn chế táo bón và giảm tích tụ độc tố trong cơ thể.

Đây cũng là loại quả tốt cho sức khỏe tổng thể của chị em, làm chậm quá trình lão hóa về ngoại hình được bác sĩ chang khuyên ăn thường xuyên. Nhưngt tránh ăn khi bụng quá đói nếu dạ dày nhạy cảm.

Ảnh minh họa

6. Anh đào

Anh đào chứa anthocyanin, là chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Kali trong loại quả này còn giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ tuần hoàn đến các cơ quan sinh sản nên thường nằm trong danh sách thực phẩm phòng ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung. Gợi ý bạn nên ăn khoảng 80-100g/lần, chọn quả tươi, hạn chế loại ngâm đường.

Tuy nhiên, bác sĩ Chang Yu-Chin cũng nhấn mạnh rằng không có thực phẩm nào đủ khả năng “ngăn chặn” ung thư nếu chỉ ăn đơn lẻ. Phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ, vận động thường xuyên và khám phụ khoa định kỳ để phát hiện bất thường sớm nhé!

Nguồn và ảnh: TTVC, Daily Mail