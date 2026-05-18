Nắng nóng cao điểm mùa hè khiến các bệnh về da như rôm sảy, mề đay, mẩn ngứa bùng phát mạnh mẽ. Đừng vội lạm dụng thuốc Tây, chỉ cần biết cách sử dụng một loại củ quen thuộc ngay trong góc bếp, bạn đã có thể tự giải độc, làm mát cơ thể từ gốc.

Vào những ngày hè gay gắt, nhiệt độ tăng cao kèm theo không khí oi bức là điều kiện lý tưởng cho các bệnh lý da liễu “hoành hành”. Thời tiết này khiến cơ thể tiết ra lượng lớn mồ hôi, kết hợp với khói bụi tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến các tình trạng như rôm sảy, viêm da dị ứng, mụn nhọt và đặc biệt là mẩn ngứa, mề đay.

Bên cạnh đó, thói quen giải nhiệt sai cách trong mùa hè như uống nhiều nước đá, sử dụng nước ngọt có ga, hay ăn quá nhiều các loại trái cây có tính nhiệt (vải, nhãn, xoài...) vô tình khiến gan bị “quá tải”. Khi độc tố tích tụ bên trong không được đào thải kịp thời, chúng sẽ phát tán qua da, gây nên những trận ngứa ngáy điên cuồng, bứt rứt không yên.

Thay vì vội vã tìm đến các loại kem bôi chứa corticoid hay thuốc kháng histamin dễ gây buồn ngủ, y học dân gian có một phương pháp cực kỳ an toàn, giúp thanh lọc cơ thể từ gốc tế bào mà nhà nào cũng sẵn có: Bột sắn dây.

Sắn dây - "Thần dược" giải nhiệt không thể thiếu trong mùa hè

Không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn đời nay, củ sắn dây (trong Đông y gọi là vị thuốc cát căn) luôn được coi là “khắc tinh” của cái nắng oi ả ngày hè. Lợi ích của loại củ bình dân này đã được khẳng định rõ ràng dưới cả góc độ y học cổ truyền lẫn y học hiện đại.

Theo Y học cổ truyền, các tài liệu kinh điển như Bản thảo cương mục ghi chép rằng, sắn dây có vị ngọt, cay, tính mát; đi vào các kinh tỳ, vị, phế. Loại củ này có công năng “sinh tân chỉ khát” (kích thích tiết dịch vị, làm dịu cơn khát tức thì do nắng nóng) và “tuyên độc thấu chẩn” (đẩy độc tố ra ngoài qua đường tiết niệu và mồ hôi), giúp mát máu, trị tận gốc nguyên nhân gây mẩn ngứa, mề đay.

Theo Y học hiện đại, nhiều nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra rằng, trong bột sắn dây chứa các hoạt chất sinh học cực kỳ quý giá cho cơ thể vào mùa hè:

Hạ sốt, giảm đau đầu do say nắng: Các nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Trung Dược Học cho thấy, hoạt chất Puerarin trong sắn dây giúp làm giãn mạch máu, tăng cường tuần hoàn ngoại vi. Nhờ đó, cơ thể tản nhiệt nhanh hơn, giảm ngay chứng đau đầu, choáng váng khi vừa đi ngoài trời nắng về.

Bảo vệ và tăng cường chức năng gan: Sắn dây rất giàu các Isoflavone (như Daidzein, Daidzin). Một nghiên cứu từ Đại học Y Harvard (Mỹ) chứng minh rằng các chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh, giảm áp lực lên gan, ngăn chặn quá trình tích tụ độc tố khi cơ thể nạp quá nhiều đồ ăn cay nóng. Khi gan được “làm mát”, hiện tượng phát ban, mề đay trên da sẽ tự động thuyên giảm.

Bù nước và điện giải: Lượng nước và khoáng chất dồi dào trong ly bột sắn dây giúp bù đắp kịp thời lượng mồ hôi đã mất, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, uể oải hay chuột rút do mất nước.

Công thức "vàng" pha bột sắn dây để thải độc, trị mẩn ngứa

Mặc dù bột sắn dây rất bổ dưỡng, nhưng nếu pha sai cách, bạn có thể vô tình làm giảm dược tính, thậm chí gây hại cho đường ruột.

Lưu ý “sống còn”: Khi cơ thể đang bị nổi mề đay, mẩn ngứa, TUYỆT ĐỐI KHÔNG uống bột sắn dây sống (pha trực tiếp với nước nguội). Nước sắn dây sống có tính hàn mạnh, dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy và làm giảm hiệu quả giải độc của cơ thể. Pha chín (dạng sệt trong suốt) là cách tốt nhất để dưỡng tỳ vị và thải độc nhẹ nhàng.

Hãy áp dụng ngay công thức pha chín kết hợp với chanh dưới đây để đạt hiệu quả tối ưu:

Nguyên liệu:

Bột sắn dây nguyên chất: 2-3 thìa cà phê.

Nước lọc nguội: 3 thìa canh.

Nước sôi (vừa đun sùng sục trên bếp): 1 bát.

Nước cốt chanh tươi: 1/2 thìa cà phê (Vitamin C trong chanh giúp tăng sức đề kháng và làm sạch ruột).

Đường phèn hoặc mật ong: Một chút xíu (không nên cho quá ngọt vì đường sẽ gây nóng trong).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cho bột sắn dây vào ly, thêm 3 thìa nước lọc nguội vào và khuấy đều cho bột tan hoàn toàn, đảm bảo không còn vón cục.

Bước 2: Rót từ từ nước sôi vào ly, vừa rót vừa dùng thìa khuấy đều tay liên tục. Ly bột sắn dây sẽ chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu trắng trong và sệt lại là bột đã chín đều.

Bước 3: Đợi ly bột sắn nguội bớt (còn ấm), cho nước cốt chanh và một chút đường phèn hoặc mật ong vào khuấy đều.

Thưởng thức khi còn ấm. Việc ăn/uống sắn dây ấm sẽ kích thích cơ thể toát mồ hôi nhẹ, giúp độc tố thoát ra ngoài qua lỗ chân lông một cách nhanh chóng.

Những nguyên tắc an toàn khi sử dụng bột sắn dây

Để bột sắn dây phát huy vai trò như một "vị thuốc bổ" mà không gây tác dụng phụ, người dùng cần lưu ý:

- Không lạm dụng: Mỗi ngày chỉ nên uống tối đa 1 ly. Việc uống quá nhiều có thể gây đầy bụng, trướng hơi.

- Thời điểm vàng để uống: Nên uống sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối khoảng 1 tiếng. Tuyệt đối không uống khi bụng đang đói vì dễ gây cồn cào ruột gan.

- Thận trọng khi kết hợp: Để đảm bảo an toàn cho cơ thể đang nhạy cảm, nên ưu tiên dùng đường phèn thay vì mật ong (để tránh mua phải mật ong giả, kém chất lượng gây phản ứng ngược). Đặc biệt, không mua loại bột sắn dây ướp hoa bưởi vì hoa bưởi sẽ làm giảm đáng kể dược tính trị bệnh của sắn dây.

- Đối tượng không nên dùng: Người có thể trạng hàn (thường xuyên lạnh tay chân), người đang bị tiêu chảy, đau bụng hoặc phụ nữ mang thai có dấu hiệu động thai tuyệt đối không được sử dụng.Mùa hè nắng nóng mang đến nhiều phiền toái cho làn da và sức khỏe. Thay vì chịu đựng những cơn ngứa ngáy bứt rứt hay lạm dụng thuốc Tây, bạn hãy tận dụng ngay ly bột sắn dây ấm áp theo công thức trên. Chỉ sau 1-2 ngày, cơ thể sẽ được thanh lọc, trả lại cho bạn làn da dịu mát và tinh thần sảng khoái.