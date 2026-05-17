Mùa hè nên ăn nhiều “giá đỗ”: Loại rau được ví như “nhân sâm của người nghèo”, giúp thanh nhiệt, giảm mệt mỏi và hỗ trợ tiêu hóa cực tốt

Mùa hè là thời điểm nhiều người bắt đầu cảm thấy cơ thể uể oải, chán ăn, dễ nóng trong và đầy bụng. Không ít gia đình có xu hướng hạn chế các món nhiều dầu mỡ, thay vào đó ưu tiên thực phẩm thanh mát, dễ tiêu hóa hơn.

Trong số những nguyên liệu quen thuộc ở chợ Việt, giá đỗ luôn là lựa chọn xuất hiện gần như quanh năm. Tuy nhiên, vì quá phổ biến và có giá rẻ nên nhiều người thường cho rằng đây chỉ là loại rau “ăn kèm cho có”.

Ít ai biết rằng, giá đỗ lại được ví như “nhân sâm của người nghèo” nhờ lượng vitamin, khoáng chất và enzyme tự nhiên rất đáng kể.

Giá trị dinh dưỡng của giá đỗ nổi bật với hàm lượng carbohydrate, vitamin,... cao

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quá trình nảy mầm của hạt đậu giúp hàm lượng dinh dưỡng thay đổi mạnh mẽ. Khi đậu bắt đầu mọc mầm, tinh bột được chuyển hóa thành đường dễ hấp thụ hơn, đồng thời lượng vitamin C, vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa cũng tăng lên đáng kể.

Điều này khiến giá đỗ vừa dễ tiêu hóa, vừa phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên mệt mỏi do thời tiết nóng.

Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Giá đỗ chứa nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, chất xơ cùng các enzyme hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên.

Chuyên gia cho biết việc bổ sung giá đỗ hợp lý trong mùa nóng giúp cơ thể thanh nhiệt, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động đường ruột hiệu quả hơn.Ngoài ra, giá đỗ còn có lượng calo khá thấp nhưng lại tạo cảm giác no tốt. Đây là lý do nhiều người ăn kiêng hoặc muốn giữ vóc dáng thường đưa giá đỗ vào thực đơn hằng ngày.

Mỗi 100g giá đỗ có chứa 2.4g chất xơ, đảm bảo khoảng 7% nhu cầu chất xơ trong ngày của 1 người trưởng thành

4 loại giá đỗ cực tốt cho sức khỏe mùa hè

1. Giá đỗ xanh - “vua thanh nhiệt” mùa nóng

Đây là loại phổ biến nhất trong các bữa cơm Việt Nam. Giá đỗ xanh có vị ngọt nhẹ, tính mát, giàu nước và đặc biệt dễ ăn trong thời tiết oi bức.

Loại giá này chứa nhiều vitamin C và chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và hạn chế táo bón - vấn đề nhiều người thường gặp vào mùa hè.

Một số món ngon dễ làm từ giá đỗ xanh gồm: Giá đỗ xào hẹ; Canh giá nấu đậu phụ; Nộm giá chua ngọt; Giá đỗ luộc chấm nước tương;...

2. Giá đỗ nành - giàu đạm, giúp cơ thể khỏe khoắn hơn

So với giá đỗ xanh, giá đỗ nành có thân to, béo và vị bùi hơn. Đây là loại giá giàu protein thực vật, canxi và sắt. Nhiều người thích dùng giá đỗ nành trong các món xào với thịt bò hoặc nấu canh vì vị ngọt tự nhiên khá rõ.

Giá đỗ nành đặc biệt phù hợp với:

- Người thường xuyên mệt mỏi

- Người ăn uống kém

- Người cần bổ sung dinh dưỡng nhưng không muốn ăn quá nhiều thịt đỏ

3. Giá đỗ đen - loại giá được nhiều người săn tìm

Không phổ biến bằng giá xanh nhưng giá đỗ đen đang ngày càng được ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao.

Loại giá này chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa thường có trong các thực phẩm màu tím đen. Ngoài ra còn giàu sắt, kẽm và protein thực vật.

Nhiều người tin rằng ăn giá đỗ đen thường xuyên giúp:

- Hỗ trợ tăng sức đề kháng

- Giúp tóc và da khỏe hơn

- Giảm cảm giác mệt mỏi

Giá đỗ đen thường được dùng trong salad hoặc xào nhanh với tỏi để giữ độ giòn tự nhiên.

Giá đỗ đậu Hà Lan chứa lượng purine rất cao (lên tới 500mg/100g) - Chất này có thể làm tăng axit uric trong máu, dễ kích hoạt các cơn đau gout cấp tính.

4. Giá đỗ đậu Hà Lan - mềm, ngọt và dễ tiêu hóa

Loại này ít phổ biến hơn nhưng lại rất được yêu thích trong các món salad hoặc sandwich.

Giá đỗ đậu Hà Lan mềm hơn các loại giá thông thường, chứa nhiều chất xơ và vitamin A. Đây là lựa chọn phù hợp cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Dù bổ dưỡng nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn giá đỗ sống quá nhiều, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa yếu.

Khi mua giá, nên chọn:

- Giá còn rễ

- Thân không quá trắng bóng

- Không quá mập bất thường

Những loại giá quá đẹp hoặc không có rễ có thể đã dùng chất kích thích tăng trưởng.

Ngoài ra, giá đỗ nên được rửa sạch kỹ và nấu chín vừa phải. Nếu nấu quá lâu, giá sẽ bị mềm nhũn, mất độ giòn và giảm giá trị dinh dưỡng.

Trong khi nhiều người chi tiền cho các loại thực phẩm chức năng hay đồ bổ đắt đỏ, giá đỗ lại là nguyên liệu bình dân nhưng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vừa thanh mát, dễ chế biến, hỗ trợ tiêu hóa lại ít calo, giá đỗ xứng đáng là một trong những thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên hơn trong thực đơn mùa hè của mỗi gia đình Việt.