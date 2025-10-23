Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều mẹ bỉm vừa xót xa vừa đồng cảm khi chia sẻ hình ảnh bị nổi mề đay sau sinh

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ trải nghiệm thật của mình sau sinh. Trên trang cá nhân, nàng hậu viết dí dỏm:

“Lôi Chấn Tử là phim, còn Hen thì nổi mề đay sau sanh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị.

Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn cả nhà ạ.

Xong rồi bình tĩnh lại, nấu nước đậu xanh uống, rồi chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm ở các huyệt thì có giảm. Và cứ đúng buổi chiều nó lại lên thì Hen vẫn cứ tiếp tục, sau 4 ngày thì nó giảm dần, cứ có nổi 1 cục là Hen bôi lẹ thuốc đỏ lên nên giờ cũng ổn hết rồi”.

Chia sẻ mộc mạc và hài hước của H’Hen Niê nhanh chóng khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm, bởi hiện tượng nổi mề đay sau sinh (hay còn gọi là mề đay mạn tính hậu sản) là tình trạng không hiếm gặp – ước tính khoảng 10% phụ nữ có thể gặp phải trong vài tuần đầu sau khi sinh.

Vì sao mẹ sau sinh dễ bị nổi mề đay?

Theo các bác sĩ da liễu, mề đay sau sinh là phản ứng quá mẫn của cơ thể, thường liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố, hệ miễn dịch và tâm sinh lý sau khi em bé ra đời.

Cụ thể, trong giai đoạn này:

Nội tiết tố estrogen và progesterone thay đổi đột ngột khiến hệ miễn dịch “mất cân bằng”, dễ kích hoạt phản ứng dị ứng.

Căng thẳng, thiếu ngủ, hồi phục sau sinh cũng làm cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng, dễ phát sinh mề đay.

Ngoài ra, một số yếu tố kích thích khác như thực phẩm, thời tiết, thuốc, hoặc ma sát quần áo cũng có thể khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Triệu chứng thường gặp là ngứa rát, sưng đỏ, nổi mẩn cục rải rác hoặc lan rộng, thường xuất hiện nhiều vào buổi chiều – tối, giống như H’Hen Niê mô tả.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành – Khoa Da liễu, Bệnh viện Từ Dũ: “Mề đay sau sinh là phản ứng của hệ miễn dịch khi nội tiết tố nữ thay đổi đột ngột. Tình trạng này thường gặp ở khoảng 10–15% phụ nữ sau sinh, đặc biệt trong 1–2 tháng đầu. Phần lớn các trường hợp tự khỏi sau vài ngày đến vài tuần nếu được nghỉ ngơi và chăm sóc da đúng cách.” Nguồn: Sức khỏe Đời sống – chuyên mục Sức khỏe Mẹ & bé, 03/2024.

Cách xử lý an toàn cho mẹ bỉm

Với những trường hợp nhẹ, mẹ có thể áp dụng:

Uống đủ nước, có thể uống nước đậu xanh hoặc nước lọc ấm giúp thanh nhiệt, giải độc.

- Giữ da sạch và khô thoáng, tránh gãi mạnh gây trầy xước.

- Dùng nước muối sinh lý lau vùng ngứa, có thể bôi kem dịu da hoặc thuốc kháng histamin theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Ngủ đủ giấc, giảm stress, tránh các thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, đồ cay nóng.

- Riêng các mẹ đang cho con bú, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc uống hoặc bôi khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ, vì một số thành phần có thể ảnh hưởng đến sữa.

Lời kết

Trải nghiệm của H’Hen Niê là một minh chứng rất thật cho hành trình hậu sinh nhiều thử thách của các mẹ bỉm. Việc nàng hậu chủ động chia sẻ kinh nghiệm xử lý cũng giúp nhiều phụ nữ khác hiểu rằng: mề đay sau sinh không đáng sợ, chỉ cần xử lý đúng cách và giữ tinh thần lạc quan là sẽ mau khỏi.

Và có lẽ chính sự tươi vui, bình thản của H’Hen Niê giữa những khó chịu hậu sản mới là “bí quyết hồi phục nhanh nhất” mà nhiều mẹ nên học theo.