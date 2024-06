Trong khi nhiều học sinh lo sốt vó vì sợ trượt lớp 10 công lập, vẫn có loạt trường chỉ "tàng tàng" 3,5 điểm/môn cũng trúng tuyển

Theo dự kiến, ngày 10/7, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập thường. Ngày 11/7- 1/8, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.

Cách tính điểm xét tuyển vào trường thường như sau: Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được tính theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Trên thực tế, ngoài các trường THPT lấy điểm chuẩn cao chót vót, nhiều năm qua, vẫn có nhiều trường mỗi năm chỉ lấy điểm chuẩn rất "khiêm tốn".

Ảnh minh họa

Điển hình năm học 2023, nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là 10,5, tức trung bình mỗi môn 3,5 điểm. Có 7 trường lấy mức này, gồm THPT Trung Lập, Đa Phước, An Nhơn Tây, Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An. So với năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của 7 trường không thay đổi.

Nếu lấy mốc điểm chuẩn từ 12 trở xuống, thành phố có 16 trường thuộc nhóm này. Như vậy, chỉ cần trung bình 4 điểm mỗi môn, thí sinh đã có thể trúng tuyển. Một số trường tăng 0,5-1 điểm so với năm 2022 như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Tăng, Năng khiếu TDTT Bình Chánh. Trường có điểm chuẩn giảm 0,5-0,75 là Phước Kiển, Quang Trung, Ngô Gia Tự.