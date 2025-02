Việc ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, ngọt… hoặc sử dụng rượu bia quá mức có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi và táo bón.

Bên cạnh đó, ăn uống không khoa học (như quá no, uống rượu bia quá mức) có thể khiến cơ thể mệt mỏi và tinh thần uể oải. Chính vì thế, chúng ta cần phải ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe tổng thể, cũng như hạn chế tăng cân.

Ăn uống cũng phải cần đúng cách thì mới nâng cao sức khỏe được.

Theo các chuyên gia, trong khi ăn, chúng ta có thể uống vài ngụm nước nhỏ để cải thiện hệ tiêu hóa. Thậm chí nếu duy trì đúng cách, thói quen này còn giúp giảm cân một cách hiệu quả. Vậy tại sao việc này lại có tác dụng như vậy?

Lợi ích của việc uống vài ngụm nước nhỏ khi ăn

Uống vài ngụm nước nhỏ trong bữa ăn mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu. Trước hết, việc uống nước với lượng nhỏ giúp làm ẩm miệng và kích hoạt tuyến nước bọt, hỗ trợ quá trình nhai và nuốt thức ăn trở nên dễ dàng hơn. Nước cũng hòa tan các chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp tiêu hóa hiệu quả hơn khi đi vào dạ dày và ruột.

Bên cạnh đó, uống nước trong bữa ăn với mức độ hợp lý có thể giúp duy trì độ mềm của thức ăn, tránh tình trạng khó tiêu hoặc cảm giác nghẹn ở cổ họng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn tiêu thụ các loại thực phẩm khô hoặc khó nhai.

Uống nước trong khi ăn tuy rất tốt, nhưng cần lưu ý một số điểm để đảm bảo an toàn.

Thêm vào đó, lợi ích của việc uống vài ngụm nước nhỏ khi ăn còn được các chuyên gia phân tích cụ thể hơn như sau:

1. Giúp giảm cân hiệu quả

Khi bạn uống nước trong bữa ăn, nước sẽ lấp đầy một phần dạ dày, giúp tạo cảm giác no sớm hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều thức ăn. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân.

Ngoài ra, việc uống nước từng ngụm nhỏ trong khi ăn cũng giúp bạn ăn chậm lại, tạo thời gian để não bộ nhận được tín hiệu no từ dạ dày, tránh tình trạng ăn quá mức do không kịp cảm nhận được sự no.

Hơn nữa, nước không chứa calo, biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để thay thế các loại đồ uống nhiều đường trong bữa ăn, giúp giảm lượng calo tổng thể. Việc duy trì đủ nước trong cơ thể cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn, tăng khả năng đốt cháy năng lượng và tiêu hao mỡ thừa.

Uống một ít nước trong khi ăn sẽ giúp tín hiệu no đến não kịp thời, tránh ăn quá mức.

2. Giúp dễ nuốt thức ăn hơn

Khi thức ăn được kết hợp với một lượng nước nhỏ, độ ẩm của nó sẽ tăng lên, giúp thức ăn mềm hơn và trơn hơn, dễ dàng di chuyển qua cổ họng mà không gây cảm giác nghẹn hay khó chịu.

Ngoài ra, nước còn hỗ trợ kích hoạt tuyến nước bọt trong miệng, giúp làm ẩm thức ăn ngay từ khi bắt đầu nhai. Điều này không chỉ giúp quá trình nuốt thuận lợi hơn mà còn cải thiện hiệu quả tiêu hóa, vì thức ăn được xử lý kỹ càng hơn trước khi xuống dạ dày.

3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Khi bạn nhấp từng ngụm nước nhỏ trong bữa ăn, nước sẽ hỗ trợ làm ẩm thức ăn. Từ đó đảm bảo thức ăn được nghiền nát kỹ càng trước khi xuống dạ dày, tạo điều kiện tốt cho quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, nước cũng hỗ trợ hòa tan một phần các chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn khi thức ăn đi vào ruột non.

Hơn nữa, nước uống đúng cách trong bữa ăn còn giúp kích hoạt các enzyme tiêu hóa và dịch vị trong dạ dày hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo thức ăn được phân giải đúng cách. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn ăn thực phẩm khô hoặc nhiều chất xơ, vì nước giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua dạ dày và ruột, giảm nguy cơ táo bón hoặc khó tiêu.

Nước hỗ trợ hòa tan một phần các chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ.

4. Giảm táo bón

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm cần thiết cho thức ăn, giúp chúng di chuyển dễ dàng hơn qua dạ dày và ruột. Khi thức ăn được làm ẩm đầy đủ, chất xơ trong thực phẩm có thể hoạt động hiệu quả hơn, hút nước để tăng khối lượng phân, từ đó kích thích nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

Hơn nữa, nước giúp duy trì môi trường tiêu hóa ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các enzyme và vi khuẩn đường ruột thực hiện vai trò của chúng. Việc này không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, mà còn đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết để ruột không bị khô - một nguyên nhân phổ biến gây táo bón.

Uống nước trong khi ăn thế nào cho đúng?

Cần lưu ý rằng việc uống quá nhiều nước trong bữa ăn có thể làm loãng dịch tiêu hóa và gây tác dụng ngược. Chính vì vậy, uống nước trong khi ăn cũng cần phải đúng cách thì mới mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe.

Trong khi ăn, bạn nên uống nước từng ngụm nhỏ thay vì uống một lượng lớn cùng lúc. Việc này giúp làm ẩm thức ăn, hỗ trợ quá trình nhai và nuốt mà không làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày. Điều này đặc biệt quan trọng để duy trì hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng.

Trong khi ăn, bạn nên uống nước từng ngụm nhỏ thay vì uống một lượng lớn cùng lúc.

Nên ưu tiên uống nước lọc hoặc nước ấm trong bữa ăn, vì chúng dễ dàng hỗ trợ tiêu hóa hơn so với nước lạnh. Nước lạnh có thể làm chậm hoạt động của các enzym tiêu hóa và ảnh hưởng đến sự lưu thông máu trong dạ dày, làm giảm hiệu quả tiêu hóa.

Để giảm cảm giác khát trong bữa ăn, bạn có thể uống một ly nước khoảng 20-30 phút trước khi ăn. Sau bữa ăn, đợi ít nhất 30 phút rồi uống nước để tránh làm loãng dịch tiêu hóa khi dạ dày đang hoạt động.

Theo Indiatimes, Healthline