Trong 7 chiếc nhẫn Shin Min Ah khoe, nhẫn nào là nhẫn đính hôn với Kim Woo Bin?

Thông tin hot nhất ngày 20/11 chính là Kim Woo Bin sẽ kết hôn với Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò. Vào ngày này tháng sau, họ sẽ chính thức nên duyên vợ chồng bằng 1 đám cưới riêng tư ở Seoul. Những thông tin bên lề về cặp đôi và đám cưới cũng được công chúng quan tâm sát sao.

Việc Shin Min Ah đăng ảnh đeo đến 7 chiếc nhẫn vào ngày 19/11 bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán và đồn đoán. Nhiều netizen cho rằng có thể nữ diễn viên đang "tung hint" hoặc khoe chiếc nhẫn đính hôn với bạn trai 10 năm. Trong tối ngày 20/10, chủ đề "7 chiếc nhẫn" của Shin Min Ah thậm chí còn đứng đầu cổng thông tin Naver, thu hút lượng đọc và tương tác khủng.

Shin Min Ah khoe đến 7 chiếc nhẫn trên tay ngay 1 ngày trước tin kết hôn

Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh hậu trường chụp tạp chí của Shin Min Ah. Cô đã đeo những chiếc nhẫn này lên tạp chí, nên nhiều khả năng đây chỉ là nhẫn của thương hiệu thời trang. Dù vậy, nhiều netizen vẫn không loại trừ khả năng Shin Min Ah hé lộ "tín vật" tình yêu qua hình ảnh này và bàn tán không ngớt.

Shin Min Ah đeo những chiếc nhẫn lên bìa tạp chí

Vào trưa 20/11, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam tài tử Kim Woo Bin vừa tuyên bố anh sẽ làm đám cưới với Shin Min Ah vào tháng 12 trên fancafe. Theo đó, nam tài tử họ Kim đăng lá thư viết tay công bố tin kết hôn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Kim Woo Bin hạnh phúc bày tỏ: "Tôi muốn thông báo tin này trước tiên đến cộng đồng fan của mình - những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian dài dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc".

Cặp đôi quyết định kết hôn sau 10 năm hẹn hò

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Netizen đang rất ngóng chờ đám cưới của cặp đôi

Nguồn: Instagram