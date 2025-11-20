HOT: Shin Min Ah - Kim Woo Bin tuyên bố kết hôn vào tháng 12!

Trưa 20/11, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam tài tử Kim Woo Bin vừa tuyên bố anh sẽ làm đám cưới với Shin Min Ah trên fancafe. Theo đó, nam tài tử họ Kim đăng lá thư viết tay công bố tin kết hôn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Kim Woo Bin hạnh phúc bày tỏ: “Tôi muốn thông báo tin này trước tiên đến cộng đồng fan của mình - những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian dài dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc”.

Kim Woo Bin tuyên bố kết hôn với Shin Min Ah bằng lá thư viết tay

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt gửi tới Shin Min Ah - Kim Woo Bin những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời hy vọng sớm được chiêm ngưỡng đám cưới thế kỷ của cặp đôi vàng.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.