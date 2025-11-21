Shin Min Ah và Kim Woo Bin cưới chạy bầu?

Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa gây bão mạng xã hội khi tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ tại Seoul vào ngày 20/12 tới đây. Tới chiều 20/11, tờ Xportsnews đưa tin, Shin Min Ah hiện đang dính nghi vấn mang thai con đầu lòng cho tài tử họ Kim. Và đây được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi đột ngột tuyên bố kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Theo nguồn tin, nghi vấn Shin Min Ah đang mang bầu xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ màn lộ diện vào hôm 13/11 của nữ diễn viên tại 1 sự kiện tuyên truyền cho tác phẩm The Remarried Empress ở Hong Kong (Trung Quốc). Trong loạt ảnh gây xôn xao, minh tinh họ Shin lộ dấu hiệu tăng cân, diện trang phục rộng thùng thình và nhiều lần đưa tay đặt lên bụng.

Hình ảnh nghi Shin Min Ah vác bụng bầu dự sự kiện cách đây 1 tuần vừa trở nên viral trên mạng xã hội. Đáng chú ý, mỹ nhân 8X lộ dấu hiệu tăng cân so với thời gian trước đó

Nữ diễn viên diện trang phục rộng thùng thình và nhiều lần đặt tay lên bụng, khiến tin đồn mang thai lan nhanh khắp cõi mạng

Trong diễn biến mới nhất, đại diện của Shin Min Ah đã chính thức lên tiếng về tin tức nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng: "Không phải như vậy, không có chuyện cô ấy mang thai trước đám cưới". Từ đây, tin đồn cặp đôi vàng cưới chạy bầu đã dần lắng xuống.

Phía Shin Min Ah đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn nữ diễn viên và Kim Woo Bin cưới chạy bầu

Vào trưa 20/11, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam tài tử Kim Woo Bin vừa tuyên bố anh sẽ làm đám cưới với Shin Min Ah vào tháng 12 trên fancafe. Theo đó, nam tài tử họ Kim đăng lá thư viết tay công bố tin kết hôn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Kim Woo Bin hạnh phúc bày tỏ: "Tôi muốn thông báo tin này trước tiên đến cộng đồng fan của mình - những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian dài dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc".

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.