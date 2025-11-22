Thảm cảnh của nữ ca sĩ 9X bị đâm dã man

Mayu Tomita sinh năm 1993, là nữ ca sĩ thần tượng được yêu thích ở Nhật Bản. Cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Secret Girls, sau đó tách ra hoạt động solo. Mayu Tomita nổi tiếng với phong cách đáng yêu và giọng hát trong trẻo. Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Mayu Tomita đã bị fan cuồng tấn công bằng dao dã man tại 1 sự kiện âm nhạc hồi năm 2016. Vào thời điểm đó, Mayu Tomita phải chịu tổng cộng 61 nhát dao từ đối tượng xấu.

Sau vụ tấn công, Mayu Tomita may mắn giữ được mạng sống khi cơ quan nội tạng quan trọng không bị tổn thương. Nhiều năm sau đó, nữ idol thức trắng nhiều đêm để viết cuốn hồi ký kể về tấn bi kịch cuộc đời. Tới sáng 21/11, tờ Koreaboo cho biết, cách đây không lâu, Mayu Tomita đã xuất hiện trong 1 buổi phỏng vấn về cuốn hồi ký của mình. Tại đây, cựu thành viên Secret Girls hé lộ về những thay đổi trong cuộc sống sau vụ tấn công kinh hoàng năm xưa. Cô cho biết, mình đã rơi vào tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) vì vụ việc hồi năm 2016.

PTSD là tình trạng nghiêm trọng có thể xảy đến sau khi 1 người trải qua hoặc chứng kiến sự kiện gây sang chấn. Đối với người bị PTSD, những cảm giác sợ hãi vẫn tiếp tục đeo bám họ, thậm chí còn tăng lên theo thời gian gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống.

Nữ thần tượng vật lộn với tình trạng PTSD suốt những năm qua sau biến cố kinh hoàng

Mayu Tomita buồn bã trải lòng: "Trong 9 năm kể từ khi xảy ra vụ việc, tôi đã không thể làm được nhiều việc do bị PTSD. Tôi gần như quanh quẩn ở trong nhà. Tôi cũng không thể ngủ ngon giấc được nữa. Tôi không dám ra ngoài 1 mình, đồng thời không dám sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, chẳng hạn như tàu hỏa. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng suy sụp và buồn bã"

"Tới tận bây giờ, 1 vài tình huống ngẫu nhiên cũng có thể gợi nhớ lại trong tôi cảnh tượng kinh hoàng vào ngày hôm đó khi người đàn ông ra tay điên cuồng còn gào hét ‘Cô đi chết đi, chết đi!’. Hàng năm khi cái ngày tôi bị đâm đến gần, tôi lại rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, cảm thấy như người đàn ông đó có thể sẽ đến cố giết tôi lần nữa. Nỗi sợ hãi rằng hắn ta sẽ sớm được ra tù không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi càng cố gắng tiến lên và mong muốn được quay trở lại cuộc sống cũ thì lại càng nhận thấy rõ 1 thực tế vô cùng tàn khốc. Đó là tôi đang sống trong thế giới nơi vụ tấn công kinh hoàng đó từng diễn ra. Ngay cả khi vụ việc kết thúc, những nỗi khổ đau và ám ảnh trong tôi sẽ vẫn còn đó", nữ idol đau đớn chia sẻ.

Sau vụ án của Mayu Tomita, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sửa đổi luật khi mở rộng định nghĩa về hành vi rình rập sẽ bao gồm cả quấy rối trực tuyến. Thế nhưng theo lời Mayu, trong suốt những năm qua, các vụ rình rập vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng: "Trong suốt 9 năm qua, các vụ rình rập vẫn tiếp tục xảy ra không ngừng. Mỗi lần đọc được những tin tức như vậy trên báo chí, tôi lại cảm thấy buồn bã và tức giận".

Nữ ca sĩ luôn lo sợ rằng kẻ ra tay với cô ngày đó sẽ sớm được thả ra và quay lại trả thù

Còn nhớ cách đây 9 năm, Mayu Tomita đã bị fan cuồng tấn công bằng dao dã man tại 1 sự kiện. Vào thời điểm đó, các nhân chứng cho biết kẻ tấn công Mayu như phát điên, hắn hét lớn: "Cô phải chết" và lao vào tấn công nữ nghệ sĩ khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay. Mayu Tomita được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thủ phạm tấn công Mayu Tomita bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Hắn tên là Tomohiro Iwazaki. Đối mặt với cảnh sát, tên này còn máu lạnh tuyên bố: "Tôi đâm cô ta đấy". Theo cơ quan chức năng, động cơ gây án là vì hắn căm phẫn Mayu Tomita cự tuyệt tình cảm, lại còn báo cảnh sát về việc hắn quấy rối, đeo bám cô.

3-4 tháng trước khi vụ án xảy ra, Tomohiro Iwazaki liên tục gửi quà, tin nhắn bày tỏ tình cảm, thậm chí đeo bám xin số điện thoại của nữ ca sĩ trẻ. Mayu Tomita đã trả lại toàn bộ số quà nhận được. Thế nhưng, hắn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục gửi hơn 400 tin nhắn đe dọa trên Twitter khiến Tomita sợ hãi, phải báo cảnh sát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã đánh giá thấp độ rủi ro của vụ việc, dẫn đến việc nữ thần tượng không được bảo vệ kịp thời trước sự tấn công man rợ của kẻ cuồng si.

Sau vụ tấn công, Mayu Tomita may mắn giữ được mạng sống nhưng cô hôn mê 2 tuần mới tỉnh lại. Mayu Tomita bị đâm mù 1 phần ở mắt trái, cơ thể cô chằng chịt vết sẹo. Nữ thần tượng gặp vấn đề về ăn uống và không thể ca hát được như xưa. Các ngón tay cũng mất đi khả năng linh hoạt như người bình thường vì di chứng tổn thương từ những cú đâm trong vụ tấn công. Mayu Tomita còn bị rối loạn căng thẳng và phải trải qua 1 số phẫu thuật tái tạo cơ thể.

Truyền thông Nhật đã công bố hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công kinh hoàng hồi năm 2016

"Đến chết tôi cũng không thể nào quên được cái ngày thảm kịch đó. Tôi muốn lấy lại cơ thể của trước đây, 1 cơ thể lành lặn, không chịu bất kỳ thương tổn nào", Mayu Tomita đau đớn chia sẻ.

Đáng phẫn nộ, kẻ gây án Tomohiro Iwazaki đến ngày ra tòa vẫn không thú nhận hành vi sai trái của mình với Mayu Tomita. Hắn lật lọng ngay trên tòa khi cho biết không có ý định sát hại Mayu Tomita. Nhóm luật sư bào chữa cho y cũng khẳng định Tomohiro Iwazaki đâm Mayu Tomita chỉ vì cơn tức giận bộc phát nhất thời sau khi bị cự tuyệt tình cảm.

Cuối cùng, y bị kết án 14 năm 6 tháng tù giam vào năm 2017. Tuy nhiên, mức án này gây phẫn nộ. Công chúng cho rằng hình phạt Tomohiro Iwazaki phải chịu là quá nhẹ so với hành vi tàn ác mà hắn đã gây ra cho 1 cô gái trẻ.