Một nữ diễn viên người Anh đã chia sẻ bí quyết giảm cân thành công 20kg chỉ trong 5 tháng. Bí quyết này đặc biệt hữu ích cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi mỡ bụng dễ tích tụ.

Theo tờ The Mirror (Anh) đưa tin, Rochelle, một nữ diễn viên nhạc kịch, cho biết: "Tôi đã tăng cân rất nhiều trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Tôi rất thích ăn uống nhưng vì sức khỏe, tôi quyết tâm phải giảm cân".

Rochelle trước và sau khi giảm cân. (Ảnh: Simple)

Cô đã chọn phương pháp nhịn ăn gián đoạn, một trong những phương pháp giảm cân phổ biến. Cô chia sẻ thêm: "Việc không ăn gì vào buổi tối không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tuần, tôi đã dần quen với nó".

Rochelle cũng hạn chế ăn đồ ăn nhanh, vốn là món khoái khẩu của cô trước khi giảm cân. Cô nói: "Trước khi giảm cân, tôi rất thích uống rượu và ăn hamburger. Bây giờ, tôi ăn salad thay vì đồ ăn nhanh và ăn các loại hạt làm đồ ăn nhẹ".

Ngoài chế độ ăn uống, Rochelle còn kiên trì tập luyện thể lực và Pilates. Nhờ đó, cô đã giảm được 20kg trong vòng 5 tháng. Cô cho biết thêm: "Bây giờ, tất cả quần áo cũ của tôi đều rộng thùng thình đến mức tôi phải mua đồ mới. Bất cứ ai cũng có thể giảm cân thành công như tôi".

Trên thực tế, mỡ bụng rất dễ tích tụ trong thời kỳ mãn kinh. Nội tiết tố nữ estrogen có liên quan mật thiết đến sự phân bố mỡ toàn thân ở phụ nữ. Khi estrogen được duy trì ở mức độ thích hợp, mỡ thường được lưu trữ ở ngực, mông và chân. Tuy nhiên khi bước vào thời kỳ mãn kinh, lượng estrogen giảm, mỡ sẽ di chuyển đến vùng eo và bụng.

Thông thường, nhiệt độ cơ thể phụ nữ tăng lên trong thời kỳ rụng trứng, dẫn đến tăng mức tiêu thụ năng lượng từ 5-15%. Tuy nhiên, sau mãn kinh, lượng tiêu thụ năng lượng giảm, dẫn đến tăng cân.

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn mà Rochelle áp dụng có thể hữu ích trong trường hợp này. Thông thường, phương pháp này yêu cầu duy trì trạng thái nhịn ăn từ 12-16 tiếng và ăn trong khoảng thời gian 8-12 tiếng đã định trong ngày. Sau 12 tiếng nhịn ăn, lượng đường trong máu bắt đầu cạn kiệt, và sau đó, mỡ dự trữ trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành nguồn năng lượng chính. Bác sĩ Kim Ki Duk, chuyên khoa Gia đình tại Bệnh viện Daejeon Sun (Hà Quốc), cho biết: "Nhịn ăn gián đoạn giúp ức chế tăng đường huyết, giảm tiết insulin và có tác động tích cực đến việc giảm cân".

Việc bổ sung đủ protein cũng rất quan trọng. Bác sĩ Kim Ki Duk nói thêm: "Nếu giảm lượng protein tiêu thụ khi ăn kiêng, cơ bắp sẽ dễ bị mất đi. Hơn nữa, khả năng tiêu hóa giảm trong thời kỳ mãn kinh có thể làm giảm khả năng hấp thụ protein, vì vậy nên tăng lượng protein tiêu thụ từ thịt, trứng, sữa...".

Nhịn ăn gián đoạn và những điều cần lưu ý:

Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting - IF) là một phương pháp ăn uống đang được nhiều người quan tâm để cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Đây không phải là một chế độ ăn kiêng mà là một mô hình ăn uống, trong đó bạn luân phiên giữa các khoảng thời gian ăn và nhịn ăn.

Các phương pháp nhịn ăn gián đoạn phổ biến

Nhịn ăn gián đoạn có nhiều hình thức khác nhau, bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với lối sống và sức khỏe của mình:

16:8: Đây là phương pháp phổ biến và dễ thực hiện nhất. Bạn sẽ nhịn ăn trong 16 giờ và có thể ăn trong khoảng thời gian 8 giờ còn lại. Ví dụ, bạn có thể ăn từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Trong khoảng thời gian nhịn, bạn chỉ được uống các loại đồ uống không calo như nước lọc, trà thảo mộc, hoặc cà phê đen.

5:2: Bạn sẽ ăn uống bình thường trong 5 ngày và chỉ nạp khoảng 500-600 calo (khoảng 25% lượng calo cần thiết) trong 2 ngày không liên tiếp còn lại trong tuần. Ví dụ, bạn có thể nhịn ăn vào thứ Ba và thứ Sáu, còn các ngày khác thì ăn uống như bình thường.

Những điều cần lưu ý khi nhịn ăn gián đoạn

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người và bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau:

Ai không nên nhịn ăn gián đoạn?

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu, đặc biệt nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

- Người có tiền sử rối loạn ăn uống (biếng ăn, cuồng ăn).

- Người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp thấp, hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

- Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tuổi bị suy nhược.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện:

- Ăn uống lành mạnh: Trong "khung giờ ăn", hãy tập trung vào các thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Bổ sung đủ protein, chất xơ từ rau củ, trái cây, và các loại chất béo tốt để duy trì năng lượng và sức khỏe. Tránh các loại thức ăn chế biến sẵn, nhiều đường, nhiều dầu mỡ.

- Uống đủ nước: Uống đủ nước là điều cực kỳ quan trọng để tránh mất nước và các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi. Bạn có thể uống nước lọc, trà xanh, hoặc cà phê đen không đường.

- Lắng nghe cơ thể: Hãy bắt đầu từ từ và lắng nghe phản ứng của cơ thể. Nếu bạn cảm thấy quá đói, mệt mỏi, khó ngủ hoặc khó chịu, hãy điều chỉnh lại thời gian nhịn ăn hoặc ngừng lại. Đặt mục tiêu vừa sức, không nên nhịn ăn quá lâu hoặc quá khắc nghiệt ngay từ đầu.

- Tập thể dục: Kết hợp nhịn ăn gián đoạn với chế độ tập luyện hợp lý để tăng cường hiệu quả giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể.