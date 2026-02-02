Nam ca sĩ 4 đời vợ, 14 con, không nhớ hết có bao nhiêu cháu: 84 tuổi vẫn đi show khắp thế giới

Ngoài 80 vẫn đi show khắp thế giới

Chế Linh sinh năm 1942, là người gốc Chăm. Ông bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc từ năm 1960. Ngoài ca hát, ông còn có khả năng sáng tác, với bút danh Tú Nhi, Lưu Trần Lê cùng với nhạc sĩ Bằng Giang sáng tác những ca khúc nổi tiếng sau này Đêm buồn tỉnh lẻ, Bài ca kỷ niệm, Đếm bước cô đơn,...

22 tuổi, Chế Linh ra mắt album đầu tiên mang tên “Vùng biển trời và màu áo em” với rất nhiều bài hát đã sáng tác và đi vào lòng người. Chế Linh là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất bolero thời kỳ đầu. Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường.

Tuy nhiên, trong “tứ trụ” đó, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ.

Chế Linh ở tuổi ngoài 80.

Dù đã ngoài 80 nhưng các đêm diễn của Chế Linh trong và ngoài nước được khán giả ủng hộ, tiếng hát của ông cũng vẫn cực kỳ sung mãn. Ông vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài, phong độ ổn định, đi show khắp thế giới.

Chế Phong - con trai nam danh ca từng nói trên báo Thanh Niên rằng, sức khỏe của ông vẫn tốt và vẫn lạc quan, vui vẻ. “Ba tôi vẫn ổn và vẫn đi hát thường xuyên".

Bí quyết duy trì phong độ đã được ông chia sẻ là ông tôn trọng sức khỏe của mình bằng cách ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đúng giấc.

Tờ Tiền Phong viết, nam danh ca chú trọng việc luyện thanh. Buổi sáng uống cà phê xong là vô phòng thu luyện thanh: “Với tôi, bữa sáng không luyện giống như mình quên chưa ăn vậy. Phải rèn luyện thì tuổi này mới háy được”.

Tờ Đời sống pháp luật cũng trích chia sẻ của Chế Linh về sức khỏe ở tuổi 84. Ông nói: “Nhiều người hỏi tôi vì sao năm nay đã tám mấy tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn tốt, da dẻ vẫn chưa nhăn nheo nhiều.

Từ xưa tới giờ, tôi đã nói rất nhiều lần bí quyết sống khỏe, trẻ lâu của tôi là không nên chú ý quá nhiều tới những lời đàm tiếu bên ngoài về mình. Dù người ta có nói xấu tôi thế nào tôi cũng không chú ý, không để bụng.

Ông vẫn đi show, miệt mài lao động nghệ thuật dù tuổi ngoài 80.

Dù người ta thương yêu hay không thương yêu tôi thì tôi cũng cân bằng, không khó chịu. Tôi khuyên mọi người không nên tự làm khó mình bằng cách để tâm lời nói bên ngoài rồi để trong bụng, rã rời suy nghĩ về nó. Cái đó không tốt đâu.

Tất cả những thứ đó, cứ vất bỏ hết đi vì nó cũng chẳng quan trọng, không tác động được đến đời sống của mình. Có thể những người không thương yêu mình muốn mình phải để tâm vào những lời đàm tiếu không tốt đẹp rồi mắc bẫy họ. Không nên để bản thân mình bị mắc bẫy, hãy bỏ hết mọi thứ ra bên ngoài.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều lấy một ly nước ấm để uống và tập thể dục bằng những động tác nhẹ nhàng. Không cần thiết phải tập những động tác mạnh như thời trẻ, chỉ cần tập nhẹ như đứng lên ngồi xuống”.

Nam danh ca đang sống những năm tháng an nhiên bên người vợ biết chăm lo sức khỏe cho ông như một bác sĩ. Ông từng nói: “Sức khỏe của tôi được như bây giờ cũng là nhờ vợ”, báo Tiền Phong trích lòng nam danh ca chia sẻ.

Sức khỏe của ông được nhiều người ngưỡng mộ.

4 đời vợ 14 người con, không nhớ hết có bao nhiêu cháu

Cũng như sự nghiệp, nam danh ca có đời sống hôn nhân cũng vô cùng đặc biệt. Báo Vietnamnet viết, Chế Linh cưới vợ năm 21 tuổi và lần lượt sinh 5 người con. Vì những mâu thuẫn phát sinh, Chế Linh và vợ đầu chia tay nhau nhưng sau đó ông lại sớm kết hôn với chính em gái của vợ trước.

Trước những lời bàn tán thậm chí là chỉ trích về tình yêu với người em vợ. Chế Linh từng giãi bày: "Mọi người cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường.

Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và chúng tôi yêu nhau".

Tuy nhiên, tình yêu này cũng kết thúc 3 năm sau đó. Ở cuộc hôn nhân thứ 3, để ép gia đình nhà gái đồng ý, ông đã dùng chiêu “gạo nấu thành cơm". Song hôn nhân cũng không lâu dài khi người phụ nữ ấy không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn.

Chế Linh và người vợ thứ 4.

Ông có 14 người con và "vô số" cháu.

3 năm sau đó, Chế Linh bị vẻ đẹp và sự chân thành của cô gái hàng xóm, tên Vương Nga (lúc đó 18 tuổi) đốn tim và đi đến hôn nhân. Nhiều người hoài nghi ông về chuyện tình này nhưng đến giờ, ông vẫn sống hạnh phúc cùng người vợ thứ 4 này. Hôn nhân của họ đã kéo dài 40 năm qua trong hạnh phúc. Hiện ông sống cùng người vợ thứ 4 ở Canada, thỉnh thoảng về Việt Nam đi show.

Nam danh ca cho biết, ông cảm ơn những người đàn bà đã cho ông 14 người con với số lượng cháu mà đôi khi ông vẫn đùa rằng ''không thể nhớ nổi hết" có tất cả bao nhiêu cháu.