Trọn vẹn 2 đêm concert BIGBANG ở Hà Nội: G-Dragon đã hiểu tiếng Việt, Daesung - Taeyang lưu luyến không muốn về

Sau đêm concert đầu tiên tại Hà Nội, BIGBANG tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2, khép lại hành trình World Tour với điểm đến tại Hà Nội vào ngày 25/10. Trước đó, 3 ngôi sao hàng đầu Kpop không ngần ngại bày tỏ sự hào hứng gặp gỡ fan Việt trong ngày thứ 2 khi G-Dragon còn chưa về Hàn Quốc đã xả "suộc" ảnh đẹp của mình ở đêm diễn đầu tiên. Còn Taeyang lại liên tục vẫy tay chào fan đứng đợi mình bên ngoài khách sạn khi chuẩn bị lên đường đến SVĐ Mỹ Đình để bước vào D-2 concert.

Chính vì vậy mà xuyên suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, BIGBANG đã cống hiến toàn bộ sức lực để tiếp tục mang tới cho người hâm mộ tại Việt Nam một đêm concert đáng nhớ, tràn ngập cảm xúc không kém cạnh đêm diễn đầu tiên.

G-Dragon hoảng hốt khi khán giả đồng loạt gọi "anh Long"

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của concert BIGBANG D-2 chính là việc hàng chục nghìn người hô vang "anh Long, anh Long". Những tiếng reo hò này khiến thủ lĩnh BIGBANG ngại ngùng. Không còn cảnh "tiếng iu này Taeyang dịch đại luôn", G-Dragon cuối cùng cũng hiểu "anh Long" là gì. Trên sân khấu, nam ca sĩ gật gù ra hiệu và bẽn lẽn tự nhắc lại biệt danh trên bằng tiếng Việt. Trước đó, tại đêm diễn đầu tiên, biệt danh "anh Long" từng được Taeyang dịch cabin trên sân khấu thành "I love you" cho GD nghe, khiến câu chuyện càng trở nên hài hước.

G-Dragon ngại ngùng khi fan đồng loạt gọi anh là "anh Long". Clip: Đi Soi Sao Đi.

"Anh Long" nói tiếng Việt. Clip: Đi Soi Sao Đi.

GD cuối cùng cũng hiểu "anh Long" là gì rồi!. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Daesung lưu luyến không muốn về nước, Taeyang hẹn ngày quay lại

Tại concert D-2, Daesung tiếp tục khiến fan cười thở không nổi khi phấn khích dạy hát "Quá giới hạn" bằng tiếng Việt ngay giữa sân khấu. Anh nhún nhảy, lắc hông, cười nói không ngớt suốt đêm diễn. "Quý bà Smell" cho biết anh tuyệt đối ấn tượng với năng lượng tuyệt vời và khoảnh khắc dường như chẳng hề ngủ của khán giả trong concert mở màn ở Hà Nội. Trên sân khấu, Daesung lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt fan Việt đầy chóng vánh và đòi ký hợp đồng tour mới ngay lập tức: "Hà Nội là thành phố tuyệt vời nhất mà tôi từng đến. Tôi không thể nào quên được Hà Nội suốt cả cuộc đời này".

Daesung cho biết anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hà Nội. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Trong khi đó, Taeyang lại hết lời khen fan Việt "quá đỉnh". Khi nghe V.I.P đòi encore anh liền hẹn ngày BIGBANG trở lại: "Nếu hôm nay cháy hơn hôm qua thì chúng mình sẽ quay lại đây tiếp nhé!". Không chỉ vậy, Taeyang còn gọi thẳng công ty quản lý YG vào cuộc vụ này để có thể chắc chắn rằng nhóm có thể trở lại Việt Nam vào 1 ngày sớm nhất.

Ở phần encore của Day 2, Taeyang gây xúc động khi nói những lời cảm ơn từ tận đáy lòng gửi đến fan Việt: "Có một điều tôi chắc chắn biết rằng nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, lễ kỷ niệm 20 năm này đã không thể trở thành hiện thực. Xin hãy nhớ điều này, các bạn chính là lý do chúng tôi đứng ở đây - ngay trên sân khấu concert vào lúc này. Năm thứ 20 thành lập nhóm mà không có các bạn, không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi sẽ không ở đây, cảm ơn rất nhiều".

BIGBANG hứa sẽ quay lại Việt Nam. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang khẳng định: "Fan Việt mãi đỉnh". Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Khép lại hai đêm concert tại Mỹ Đình, BIGBANG cúi lạy gửi lời chào và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam theo đúng văn hoá Hàn Quốc. Khoảnh khắc các thành viên BIGBANG cúi mình tri ân khán giả giữa biển ánh sáng, tiếng reo hò vang dội và pháo hoa rực sáng đã trở thành cái kết đầy cảm xúc cho hai đêm diễn tại Hà Nội. Với V.I.P, đây không đơn thuần là một concert, mà còn là giấc mơ thành hiện thực sau nhiều năm chờ đợi, khi cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy thần tượng đứng trên sân khấu, được hòa giọng và sống trọn vẹn trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng hàng nghìn người hâm mộ khác.

Sau khi 2 đêm diễn tại Hà Nội khép lại thành công mỹ mãn, các thành viên BIGBANG đã "like" tất cả bài đăng, hình ảnh mà họ thấy trên MXH về concert của mình tại sân Mỹ Đình như một lời cảm ơn, chào tạm biệt đến khán giả Hà Nội.

Các thành viên BIGBANG cúi lạy gửi lời cảm ơn, lời chào tạm biệt fan Việt sau 2 đêm concert. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

D-1 concert BIGBANG: Lời khẳng định "Việt Nam vô địch" và "Concert ở Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có"

Ngày 24/10, "biển vàng" BIGBANG xuất hiện ở Mỹ Đình đầy ấn tượng. G-Dragon, Taeyang và Daesung đã mang đến 1 bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với sân khấu được đầu tư hoành tráng, âm thanh dát vàng lỗ tai và các màn pháo hoa rực rỡ khi trình diễn loạt hit huyền thoại Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...

Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, BIGBANG còn ghi điểm tuyệt đối với loạt khoảnh khắc giao lưu gần gũi, đáng yêu cùng V.I.P Việt Nam. Các thành viên liên tục khiến khán giả phấn khích khi thử sức nói tiếng Việt và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động. G-Dragon gây thích thú với màn chế lời ca khúc Lies thành “phở”, Daesung hào hứng hướng dẫn fan hát Quá giới hạn bằng tiếng Việt, còn Taeyang khuấy động hàng chục nghìn khán giả bằng màn hô vang “Việt Nam vô địch”. Đặc biệt, nam ca sĩ còn tiết lộ mình rất yêu thích món phở Việt Nam, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Không chỉ tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn, BIGBANG còn dành nhiều lời yêu thương cho khán giả Việt sau hành trình dài mới có dịp trở lại. Các thành viên mô tả trải nghiệm biểu diễn tại Việt Nam là một cảm giác tuyệt vời, trong đó Daesung không tiếc lời khen ngợi: “Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới!”. Nam ca sĩ còn xúc động chia sẻ: “Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, từ trước đến nay!”. Những lời bộc bạch chân thành cùng tiếng reo hò không ngớt của hàng chục nghìn V.I.P đã góp phần biến màn giao lưu thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại concert BIGBANG ở Hà Nội.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có. Clip: Đi Soi Sao Đi

Taeyang và Daesung nói tiếng Việt cực dễ thương