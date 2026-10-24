Fan quốc tế "ụp vương miện" cho VIP Việt Nam vì quá sung, Hà Nội được chính BIGBANG khen là nơi tuyệt vời nhất

Tối 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Không chỉ G-Dragon, Taeyang và Daesung khiến khán giả bùng nổ, chính biển VIP Việt cũng trở thành tâm điểm khi được fan quốc tế đồng loạt "ụp vương miện" vì độ máu chiến hiếm có, thậm chí được cho là đã nhận lời khen "tuyệt nhất từ đầu tour" từ chính các thành viên.

Sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiền, chủ đề "BIGBANG biểu diễn tại sân Mỹ Đình" đã được Threads gắn nhãn thịnh hành với khoảng 34.000 bài viết. Những video quay biển lightstick hình vương miện phủ kín khán đài liên tục được đăng lại, kèm hàng loạt lời khen dành cho VIP Việt, tên gọi của fandom BIGBANG.

"Không đâu tiếp năng lượng cho BIGBANG được như Hà Nội. Cảm ơn vì đã luôn là một những khán giả tuyệt vời đến khó tin, lần nào cũng vậy!", một fan quốc tế viết kèm video toàn cảnh sân Mỹ Đình. Bài đăng nhận hơn 700 lượt thích chỉ sau khoảng nửa tiếng, bên dưới có người chốt gọn: "Khán giả đỉnh nhất, tôi nói là tôi chịu trách nhiệm đấy".

Cả sân hô trọn Haru Haru, hét Fantastic Baby "to nhất thế giới"

Khoảnh khắc được lan truyền nhiều nhất là khi cả sân Mỹ Đình đồng thanh hô fanchant ca khúc Haru Haru. Một fan Đài Loan đăng video và viết: "Ở show Việt Nam, đến bài Haru Haru cả sân hô cổ vũ cực đều và cực to. Ba anh nhìn có vẻ rất hài lòng!!". Bài đăng đạt 24.000 lượt xem và 1.800 lượt thích tại thời điểm ghi nhận. Khi có người vào khen "Respect, quá đỉnh", người đăng nói thêm rằng bài nào Hà Nội cũng hô rất to.

Fan quốc tế trầm trồ khen: "VIP Việt Nam hét câu 'wow Fantastic Baby' to nhất thế giới".

Bình luận bằng tiếng Trung bên dưới đều cùng một tinh thần: "gần như hô trọn cả bài", "đỉnh quá", "xuất sắc". Có người còn viết rất tình: vui vì nhóm nhạc mình thích cũng được người khác yêu nhiều đến vậy. Một fan quốc tế khác thừa nhận lại "rơi nước mắt và nổi da gà lần nữa" khi nghe Hà Nội hát Haru Haru, gọi sự hòa quyện giữa BIGBANG và khán giả là "phép màu".

Trên Threads, nhiều bình luận khẳng định: "Không đâu tiếp năng lượng cho BIGBANG được như Hà Nội. Cảm ơn vì đã luôn là những khán giả tuyệt vời đến khó tin, lần nào cũng vậy". Một người khác cũng ủng hộ: "Việt Nam không làm tụi mình thất vọng khoản fanchant luôn".

Đến Fantastic Baby, khán giả Việt tiếp tục ghi điểm với lời khen đã hét câu "wow Fantastic Baby" to nhất thế giới. Trong phần solo của G-Dragon, màn pháo hoa ngoài trời khiến fan quốc tế phát cuồng. "Sân vận động ở Việt Nam đang bùng nổ, nhờ BIGBANG và VIP", một fan viết. Video khoảnh khắc anh đập guitar đúng lúc pháo hoa bừng sáng do fan Đài Loan nói trên chia sẻ cũng cán mốc 26.600 lượt xem.

Cháy hết mình nhưng vẫn văn minh

Không chỉ khen độ "máu", một fan Nhật Bản còn để ý đến sự văn minh của khán giả Việt. Theo fan này, mọi người chỉ ùa ra sát rào chắn đúng lúc các thành viên đi xuống khu vực gần khán giả, xong phần đó là ai về chỗ nấy, ngồi yên đúng ghế. "Nể thật sự", fan này viết. Một fan Nhật khác vào bình luận rằng mình cũng có cảm nhận y hệt từ show mở màn ở Goyang (Hàn Quốc).

Tài khoản simplylushdesserts chia sẻ: "Lại rơi nước mắt và nổi da gà lần nữa. Nghe VIP Hà Nội dốc hết lòng hát Haru Haru đúng là phép màu. Sự hòa quyện giữa BIGBANG và khán giả khiến tôi nổi hết cả da gà!. Một người khác đáp lại: "Vâng, tôi ở Hà Nội một mình hét fanchant bài 'Hando Choga' với 'Universe' to hết cỡ, mấy bạn fan Việt quay lại nhìn tôi rồi cười. Fan Hàn đây chứ đâu. Đây chính là lý do tôi đi theo tour nước ngoài đấy... Còn có người cười tươi với tôi nữa."

Fan ở những điểm dừng sắp tới của tour đang theo dõi đêm Hà Nội như một bản xem trước. Một fan đến từ Indonesia bình luận "Hà Nội đỉnh quá!! Jakarta cũng làm được thôi", kèm biểu tượng gồng tay, như tự nhủ khán giả quê nhà phải cháy không kém. Một fan Indonesia khác thú nhận ngày mai chắc mình sẽ khóc nức nở.

Fan Đài Loan có video Haru Haru khoe đã giành được vé show Cao Hùng với chỗ ngồi ngay bên phải sân khấu, "cảm giác góc nhìn sẽ giống y video này". Một người khác nhận xét không khí ở Mỹ Đình "có vibe" sân vận động Thế vận hội Cao Hùng.

Có cả fan Hàn Quốc bay sang Hà Nội xem show. Fan này kể đã một mình hét fanchant hết cỡ, khiến mấy bạn fan Việt quay lại nhìn rồi bật cười, có người còn cười tươi đáp lại. "Đây chính là lý do tôi đi theo tour nước ngoài", fan này viết.

"Phải nói là... không bàn cãi, khán giả đỉnh nhất bây giờ là ở Hà Nội. Tôi ấn tượng thật sự! Đến cả Taeyang và Daesung cũng nói Hà Nội là nơi tuyệt nhất từ đầu tour tới giờ. Và tôi phải công nhận. Làm tốt lắm Hà Nội. Các bạn xứng đáng có tên trong danh sách tour encore, và mong là tôi sẽ có mặt ở đó"

Nhiều fan quốc tế tin rằng chính BIGBANG cũng đang rất hạnh phúc. "Mê những khán giả đó ghê, VIP Hà Nội cháy hết mình luôn. Mình biết các KING tự hào về các bạn lắm, và họ còn được tiếp lửa máu hơn nữa", một fan viết. Một người khác nhắc lại kỷ niệm G-Dragon đến Hà Nội với tour Übermensch: "cả nước sục sôi, sức ảnh hưởng của Big Bang là thật".

Hai đêm Mỹ Đình trong tour kỷ niệm 20 năm

Đêm 24/10 là đêm đầu tiên trong hai đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội, đêm thứ hai diễn ra vào tối 25/10 cũng tại sân Mỹ Đình. Theo thông cáo của đơn vị tổ chức, hai đêm diễn thuộc chuỗi BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>, tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, với sự góp mặt của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Trước Hà Nội, nhóm vừa diễn tại Singapore, điểm dừng tiếp theo là Sydney (Australia) vào ngày 31/10.

Theo lịch trình YG Entertainment công bố hồi tháng 6, tour gồm 31 đêm diễn tại 18 thành phố, khởi động ở Goyang vào tháng 8 và kéo dài qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, châu Á đến tháng 2 năm sau, trong đó có cả Jakarta và Cao Hùng.

BIGBANG ra mắt năm 2006 dưới trướng YG Entertainment với 5 thành viên. Hiện nhóm hoạt động với đội hình ba người gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Những hình ảnh trong đêm diễn đầu tiên: