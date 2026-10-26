Gọi đây là phim Hàn hay nhất 2026 chả sai đâu, đến cách dàn cast bắn ngoại ngữ cũng là một bầu trời ẩn ý

Không chỉ có màn đấu trí nghẹt thở, chuyện tình đầy trắc trở hay dàn diễn viên thực lực, 100 Days of Deception còn khiến khán giả bất ngờ bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Bộ phim Hàn Quốc đang gây chú ý với sự góp mặt của Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Seon Kyu khiến người xem trầm trồ khi các diễn viên liên tục chuyển đổi giữa tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh.

Sức hút của 100 Days of Deception cũng được phản ánh qua thành tích rating. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên phát sóng ngày 10/10 đạt rating trung bình toàn quốc 5,3%, trở thành phim truyền hình cuối tuần của tvN có thành tích mở màn cao nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm đó. Sang tập 2, tỷ suất người xem tăng lên 7,6%, giúp bộ phim dẫn đầu khung giờ trên các kênh truyền hình cáp và kênh tổng hợp. Đến tập 4, phim chạm mốc rating trung bình toàn quốc 9%, thiết lập thành tích tốt nhất kể từ khi lên sóng. Dù tập 5 phát sóng ngày 24/10 giảm xuống 6,5%, tác phẩm vẫn giữ vị trí dẫn đầu khung giờ.

Lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới ách thống trị của Nhật Bản, 100 Days of Deception xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), cô gái sống bằng nghề móc túi đang tìm cách kiếm đủ tiền để sang Mỹ. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi được tổ chức đấu tranh giành độc lập Gugukdan chiêu mộ, giao nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc Nhật Bản dưới thân phận thực tập sinh phiên dịch. Tại đây, Ga Kyung gặp Kim Tae Woong (Park Jin Young), một thông dịch viên ưu tú được nuôi dưỡng tại Nhật Bản và mang thân phận Sato Hideo. Giữa những bí mật chưa thể tiết lộ, cả hai dần nảy sinh tình cảm trong khi vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm và những toan tính riêng.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình giữa hai nhân vật trẻ, bộ phim còn mở rộng câu chuyện bằng cuộc đấu trí giữa lực lượng đấu tranh giành độc lập và bộ máy cai trị thuộc địa. Những nhân vật như Yoo So Ran (Kim Hyun Joo), Yoo Philip (Lee Moo Saeng) và Sato Shinichi (Jin Seon Kyu) mang đến những tuyến truyện riêng, đan xen giữa thân phận giả, lòng trung thành, sự trả thù và những lựa chọn sinh tử. Trong bối cảnh ấy, ngoại ngữ không đơn thuần là phương tiện giao tiếp mà còn góp phần thể hiện danh tính, vị thế và mức độ hòa nhập của từng nhân vật. Đây cũng là lý do những màn thoại bằng tiếng Nhật và tiếng Anh trở thành chi tiết được khán giả quan tâm ngay từ những tập đầu tiên.

Trong phim, Park Jin Young đảm nhận Kim Tae Woong, còn mang thân phận Sato Hideo, một thông dịch viên được nuôi dưỡng tại Nhật Bản. Nhân vật phải sử dụng thành thạo tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh, đòi hỏi nam diễn viên không chỉ học thuộc lời thoại mà còn thể hiện đúng phong thái của người có nền tảng giáo dục đặc biệt. Đáng chú ý, Park Jin Young lựa chọn giọng Anh - Anh để phù hợp với xuất thân nhân vật. Anh cũng tiết lộ đây là lần đầu diễn xuất bằng ngoại ngữ, phải luyện tập liên tục đến mức có thể bật ra lời thoại ngay khi được hỏi bất chợt.

Kim Yoo Jung bên cạnh tiếng Nhật thì còn phải sử dụng tiếng Anh với giọng Anh - Mỹ, phù hợp với khoảng thời gian nhân vật từng làm giúp việc cho một nhà truyền giáo người Mỹ. Nữ diễn viên chú trọng phân biệt cách phát âm giữa các ngôn ngữ, đồng thời tham khảo giáo viên cố vấn và trao đổi với đạo diễn để lời thoại tự nhiên hơn.

Với Lee Moo Saeng, anh hoá thân thành Yoo Philip, nhà báo người Mỹ gốc Triều Tiên tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập. Anh chú trọng cả cử chỉ, phép lịch sự lẫn cách giao tiếp để thể hiện nền tảng văn hóa Mỹ của nhân vật. Đặc biệt, cách phát âm tiếng Nhật của Yoo Philip được xây dựng theo hướng vẫn mang dấu ấn của người nói tiếng Anh Mỹ, tạo nên nét riêng thay vì hoàn toàn giống người Nhật bản xứ.

Cuối cùng là Jin Seon Kyu khi anh vào vai Sato Shinichi, người luôn cố gắng để được công nhận là người Nhật thực thụ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên đã sống tại Nhật Bản trong hai tháng và dành khoảng bảy tiếng mỗi ngày để học kịch bản, luyện thoại. Điều thú vị là, anh vốn không biết tiếng Nhật trước khi nhận vai. Nỗ lực này khiến khán giả bất ngờ, thậm chí có người chia sẻ rằng cách phát âm của anh tự nhiên đến mức người Nhật tưởng là người bản xứ.

Không chỉ ngoại ngữ, khán giả còn phát hiện những sắc thái hay ho ngay từ tập đầu. Một số người nhận xét Yoo So Ran có ngữ điệu tiếng Hàn gợi liên tưởng đến người Trung Quốc, trong khi Sato Shinichi lại mang cách nhấn nhá giống người Nhật. Dù đây mới là nhận xét của khán giả, những chi tiết ấy vẫn cho thấy sức hút từ cách dàn diễn viên xây dựng nhân vật. Trong một bộ phim xoay quanh những thân phận giả và nhiệm vụ bí mật, ngữ điệu, nhịp nói hay cách phát âm cũng có thể góp phần khiến nhân vật trở nên thuyết phục hơn.