Sau 2 đêm BIGBANG, fan quốc tế rủ nhau: Đời này nhất định phải đi concert ở Việt Nam một lần

Ngay sau đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 24/10, X và Threads tràn ngập bài đăng bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Indonesia. Điểm chung của phần lớn bài viết không nằm ở sân khấu hay setlist, mà ở chính khán giả Việt Nam. Nhiều fan quốc tế gần như đồng thanh một ý: V.I.P Việt xứng đáng có thêm một đêm encore, và nếu có dịp, họ muốn tự mình đến Việt Nam để đứng giữa khán đài ấy ít nhất một lần.

Sự công nhận đến từ cả phía sân khấu. Ngay trong đêm đầu, Daesung nói với khán giả rằng fan Việt là những người tuyệt vời nhất thế giới và đây chắc chắn là đêm diễn tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Hai đêm diễn 24 và 25/10 thu hút tổng cộng khoảng 90.000 lượt khán giả, theo ban tổ chức.

Màn đồng ca Haru Haru đi khắp mạng xã hội

Khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi hàng chục nghìn người tại Mỹ Đình đồng thanh hát Haru Haru cùng BIGBANG. Bản hit năm 2008 vốn gắn với tuổi học trò của rất nhiều V.I.P Việt, và tối 24/10, gần như cả sân vận động hát theo trọn vẹn. Clip quay từ khán đài nhanh chóng được fan quốc tế đăng lại. Một người hâm mộ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ video và nhận xét khán giả Hà Nội cổ vũ rất lớn và rất đồng đều. Không ít người khác thừa nhận họ nổi da gà khi nghe giọng BIGBANG hòa cùng hàng chục nghìn giọng hát, dù chỉ xem qua màn hình điện thoại.

Có bình luận cho rằng không nơi nào tiếp năng lượng cho BIGBANG được như Hà Nội. Một fan Indonesia thú nhận có lẽ mình sẽ khóc nức nở khi đến lượt thành phố của mình đón nhóm. Ở Hàn Quốc, một chủ đề về concert tại Việt Nam cũng thu hút chú ý trên mạng xã hội, với nhiều bình luận thán phục chuyện một nhóm nhạc đã hoạt động 20 năm vẫn bán sạch vé sân vận động. Một người còn bày tỏ mong muốn được trải nghiệm concert của nhóm như thế ít nhất một lần trong đời.

Điều khiến người xem bất ngờ là sự cuồng nhiệt ấy không dừng khi đèn sân khấu tắt. Sau gần ba tiếng biểu diễn, khi các thành viên đã rời đi, nhiều khán giả vẫn nán lại trên khán đài và tiếp tục hát Haru Haru. Sang đêm thứ hai, cảnh tượng lặp lại sau tiết mục khép màn Still Life, khi tiếng hát từ khán đài kéo dài như một đoạn encore không cần nghệ sĩ.

BIGBANG "choáng" trước V.I.P Việt

Bản thân BIGBANG nhiều lần thể hiện sự bất ngờ ngay trên sân khấu. Mở đầu phần giao lưu đêm đầu, G-Dragon nhắc rằng đây là lần đầu nhóm diễn tại Hà Nội, rồi "thách" khán giả cho nhóm thấy họ đã khát khao BIGBANG trở lại đến mức nào. Câu trả lời là tiếng hô "anh Long" vang khắp sân, biệt danh fan Việt đặt cho trưởng nhóm từ tên thật Kwon Ji Yong, đọc theo âm Hán Việt là Quyền Chí Long. Taeyang nhanh trí trêu G-Dragon rằng khán giả đang nói "I love you".

Sang đêm thứ hai, G-Dragon kể sau buổi diễn đầu tiên, các thành viên về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, còn khán giả thì dường như không ngủ, bởi anh xem được rất nhiều video fan vẫn tiếp tục "quẩy" sau concert. Nam nghệ sĩ còn bấm thích hàng loạt bài đăng, hình ảnh về đêm diễn ở Mỹ Đình. Daesung cho biết anh mất ngủ vì không quên được những khoảnh khắc trên sân khấu, Taeyang khẳng định sẽ không quên không khí của những đêm diễn tại Hà Nội. Khi khán giả đồng thanh đòi Day 3, Daesung đùa muốn "soạn hợp đồng" ngay cho concert tiếp theo, còn G-Dragon nhắn: "Đây chỉ là điểm khởi đầu".

Trước khi rời sân khấu ở cả hai đêm, ba thành viên đều quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả Việt Nam.

Việt Nam trên bản đồ concert thế giới

Sức hút của Mỹ Đình không chỉ hiện diện trên mạng. Hai đêm diễn đón người hâm mộ từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Brunei, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Myanmar. Có người đến Hà Nội từ nhiều ngày trước concert để kết hợp du lịch, ăn uống, khám phá thành phố. Một fan quốc tế gọi chuyến đi là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời mình, người khác nói hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc BIGBANG khiến đêm diễn ở Việt Nam trở thành dịp đặc biệt để sống lại kỷ niệm với thần tượng.

Thực tế, khán giả Việt đã nhiều lần khiến nghệ sĩ quốc tế phải nhớ tên. Năm 2023, BLACKPINK đưa khoảng 70.000 người đến Mỹ Đình qua hai đêm diễn. Tháng 11/2025, G-Dragon tổ chức hai đêm diễn solo tại Hưng Yên với khoảng 100.000 khán giả, biến Việt Nam thành điểm dừng đông khán giả thứ hai trong toàn bộ tour Übermensch, chỉ sau Tokyo Dome. Chính sự cuồng nhiệt ấy được xem là một trong những lý do Hà Nội có tên trong lịch trình world tour kỷ niệm 20 năm của BIGBANG.

Và lần này, V.I.P Việt tiếp tục không để thần tượng thất vọng. Vé hai đêm diễn bán hết sau ba đợt mở bán, khách sạn quanh Mỹ Đình kín phòng từ nhiều tuần trước, lượng tìm kiếm du lịch liên quan đến concert trên nền tảng Traveloka tăng hơn 4 lần so với bình thường.

Sau Hà Nội, BIGBANG tiếp tục đến Sydney (Australia) vào ngày 31/10. Nhưng với nhiều fan quốc tế, cái tên Mỹ Đình có lẽ đã được ghi vào danh sách "phải đến một lần". Bởi ở đó, có một khán đài sẵn sàng hát thay thần tượng, gọi "anh Long" đến khản giọng và ở lại hát tiếp khi đèn sân khấu đã tắt.