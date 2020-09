Trộm vào tận giường lục lọi đồ đạc như chốn không người, bị phát hiện liền nhảy từ ban công xuống đất để tẩu thoát

Chia sẻ về một sự việc hy hữu vừa mới xảy ra ngay tại nhà của mình, một thành viên mạng xã hội đã kể lại giây phút bất ngờ thấy bóng áo đen lén lút lục lọi đồ đạc, trong phòng ngủ như ở nơi không người.

Cô gái kể lại: "Sáng 5h nhà em có trộm gan to vào tận nhà em, đi các phòng sờ soạn lấy đồ lộ liễu như thế này đây. May phúc lớn mạng lớn, đi đến phòng đứa em thì nó bật dậy kêu, cả nhà bật điện thì nó ru bà ngã, bay từ lan can tầng 2 xuống đất chạy. Kiểm tra camera có tới 2 tên chờ sẵn ngoài cửa..."

Tên trộm lẻn vào phòng cô gái với mục đích lấy chiếc điện thoại nhưng bất ngờ bị phát hiện.

Lời chia sẻ đã khiến nhiều người phải bất ngờ, khi rạng sáng, nhà thì kín cổng cao tường mà trộm vẫn tìm được cách lẻn vào, trong nhà có nhiều người mà chúng vẫn đánh liều lục lọi đò đạc, nhưng cũng rất may khi bị phát hiện chúng liền bỏ chạy chứ không gây hậu quả gì.

Sau khi bị trộm lẻn vào nhà, cả gia đình gần như thức trắng, cầm đèn pin đi kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà xem còn kẻ lạ mặt nào không.

Camera ghi lại cảnh những tên trộm giúp nhau tẩu thoát khi bị phát hiện.

Bài viết kèm theo cả những hình ảnh đây bất ngờ khi tên trộm còn nhoài người lên giường để tìm xem bên cạnh cô gái đang ngủ còn có thứ gì giá trị không, kèm theo đó là lời cảnh báo đối với mọi người không bao giờ được lơ là cảnh giác, đặc biệt vào buổi tối.