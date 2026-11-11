Trời trở lạnh, chị em mê mẩn loại quả đỏ rực mọc trên núi: 150 nghìn một bó, cắm lên sang cả góc nhà!

Trời bắt đầu trở lạnh cũng là lúc hội chị em mê nhà đẹp có thêm lý do để thay áo mới cho không gian sống. Tạm cất những bình hoa mang màu sắc tươi sáng của mùa hè, nhiều người chuyển sang các gam màu ấm như đỏ rượu vang, cam đất, nâu trầm hay xanh ô liu. Chỉ cần một bình hoa đúng màu, một chiếc khăn trải bàn hay vài cành cây có dáng đẹp, căn phòng cũng có thể trở nên ấm cúng hơn hẳn.

Giữa những lựa chọn quen thuộc như hoa hồng, cẩm tú cầu hay cúc mẫu đơn, một loại cành quả nhỏ đang khiến hội yêu trang trí nhà cửa thích thú. Đó là táo gai đỏ, còn được biết đến với những tên gọi như hỏa cức, táo gai nghìn quả hoặc cây trường thọ.

Không có cánh hoa mềm mại, loại cây này lại gây thương nhớ bởi những chùm quả đỏ cam mọc chi chít trên cành, trông vừa mộc mạc vừa rực rỡ.

Ở Trung Quốc, những bình hỏa cức từng xuất hiện trong nhiều bài đăng trang trí nhà cửa trên Xiaohongshu. Còn tại Việt Nam, các cành quả đỏ được giới thiệu có nguồn từ Sìn Hồ (Lai Châu) cũng được một số người bán hoa rao bán online, với mức giá tham khảo khoảng 135.000–150.000 đồng/bó.

Loại quả đỏ rực trên Cao nguyên đá: Người Mông gọi là Chi Plỉ, mùa nào cũng đẹp như tranh

Ít ai biết rằng, loại cây có hình dáng bắt mắt này còn gắn với cảnh sắc của những vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Trên Cao nguyên đá, những bụi táo gai đỏ khi vào mùa quả tạo nên khung cảnh vô cùng nổi bật. Từng chùm quả nhỏ chuyển dần sang sắc cam rồi đỏ rực, chen chúc trên những cành cây đầy gai, khiến cả bụi cây trông như được thắp sáng giữa núi rừng.

Ảnh: Công Trọc

Người Mông có tên gọi địa phương cho cây là Chi Plỉ. Cây còn được gọi là táo đỏ vì quả có hương vị gợi liên tưởng đến táo, trong khi hình dáng lá cũng có những nét tương đồng. Tên khoa học được giới thiệu là Pyracantha coccinea, tiếng Anh gọi là Firethorn, nghĩa là gai lửa.

Đây là cây bụi thường xanh thuộc họ Hoa hồng, có khả năng phát triển thành những bụi rậm với nhiều cành mang gai nhọn. Cây có thể mọc dại hoặc được người dân trồng trong vườn để làm cảnh, tạo hàng rào tự nhiên. Mùa quả chín đỏ thường kéo dài vài tháng. Khi ấy, những chùm quả mọng đỏ nổi bật giữa màu xanh của lá, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của mùa thu vùng cao.

Nếu như trước đây, những cành quả ấy chủ yếu gắn với cảnh quan tự nhiên hoặc những khu vườn của người dân địa phương, thì nay hình dáng độc đáo và màu sắc rực rỡ lại khiến chúng trở thành chất liệu trang trí được nhiều người yêu thích.

Trên Xiaohongshu, các tài khoản yêu cắm hoa thường chia sẻ hình ảnh những bình hỏa cức được sắp đặt rất đơn giản. Có người mua một bó gồm bốn cành với giá chỉ hơn 20 nhân dân tệ (khoảng 80 nghìn đồng), sau đó chia ra cắm hai bình. Có người lại đặc biệt thích những cành cong, cành thẳng không đồng đều vì mỗi cành đều mang dáng vẻ riêng.

Ở Việt Nam, mức giá 135.000–150.000 đồng/bó được một số tài khoản bán hàng online đưa ra cũng khiến loại cành quả này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn làm mới góc nhà theo mùa. Tùy nơi bán, mỗi bó có thể khác nhau về số lượng cành, độ dài và mật độ quả.

Không cần một bông hoa nào, cắm vài cành táo gai đỏ cũng đủ sang cả góc nhà

Điểm thú vị nhất của táo gai đỏ nằm ở chỗ không cần kết hợp với hoa tươi, bản thân những cành quả đã có thể tạo thành một bình trang trí đẹp mắt. Các chùm quả nhỏ mọc dày mang sắc đỏ cam ấm áp, trong khi cành cây thường có dáng vươn tự nhiên. Chính sự đối lập giữa màu sắc rực rỡ và đường nét có phần hoang dại khiến táo gai đỏ rất hợp với phong cách cắm hoa tối giản.

Nếu thích vẻ đẹp thanh lịch, chị em có thể chọn một chiếc bình gốm màu kem, trắng ngà hoặc nâu đất, sau đó cắm ba đến năm cành với độ cao thấp khác nhau. Không cần uốn nắn quá kỹ, cứ để những cành cây vươn theo dáng vốn có cũng đủ tạo nên một bố cục có tính nghệ thuật.

Với không gian theo phong cách cổ điển, bình gốm men rạn, bình đất nung hoặc bình xanh rêu sẽ là lựa chọn thú vị. Sắc đỏ cam của quả kết hợp với những màu sắc trầm ấm dễ tạo nên cảm giác sang trọng, có chiều sâu.

Đặc biệt, táo gai đỏ rất hợp với bảng màu trang trí thu đông đang được nhiều người yêu thích. Những tông màu như Burgundy (đỏ rượu vang), Olive Green (xanh ô liu), nâu chocolate hay be ấm đều có thể phối cùng sắc đỏ cam của quả. Chỉ cần đặt một bình táo gai đỏ trên bàn ăn, thêm chiếc khăn trải bàn màu kem hoặc vài món đồ gốm nhỏ, không gian đã có cảm giác ấm cúng hơn mà chẳng cần thay đổi nội thất.

Nếu muốn thành phẩm cầu kỳ hơn, chị em có thể kết hợp cành quả với cẩm tú cầu mùa thu, hoa cúc, hoa hồng tông trầm hoặc một vài cành lá tạo dáng. Tuy nhiên, nên tiết chế số lượng hoa và màu sắc để những chùm quả đỏ vẫn là điểm nhấn chính. Vào dịp cuối năm, sắc đỏ của táo gai còn gợi cảm giác vui tươi, sung túc. Trong một số quan niệm trang trí phương Đông, những chùm quả đỏ sai trĩu cành cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho may mắn, đủ đầy.

Mua một bó khoảng 150 nghìn, chị em nhớ vài mẹo để bình quả giữ được lâu

Một lý do khiến các loại cành quả được yêu thích là chúng có thể giữ được vẻ đẹp trong nhiều ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Với táo gai đỏ, người chơi hoa có thể tham khảo thời gian trưng bình khoảng một đến hai tuần, tùy độ tươi của cành, mức độ chín của quả và điều kiện bảo quản.

Khi mua về, nên loại bỏ những lá hoặc chùm quả bị dập, sau đó dùng kéo sắc cắt vát phần gốc để cành hút nước tốt hơn. Những lá nằm dưới mực nước cũng cần được tỉa bớt nhằm hạn chế tình trạng nước nhanh bẩn. Bình cắm nên được vệ sinh sạch, thay nước thường xuyên và đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt. Không nên đặt cành sát điều hòa, máy sưởi hay những vị trí có nhiệt độ thay đổi liên tục.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là táo gai đỏ có nhiều gai cứng và sắc. Khi cắt tỉa, chị em nên đeo găng tay để tránh bị đâm vào tay. Gia đình có trẻ nhỏ cũng nên đặt bình ở vị trí an toàn, không để trẻ tự ý hái quả hoặc nghịch cành.

Ngoài ra, do mùa quả đỏ ngoài tự nhiên thường tập trung từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11, người mua nên hỏi kỹ tình trạng cành, ảnh chụp thực tế và thời gian cắt cành trước khi đặt hàng, đặc biệt với những bó được rao bán vào cuối mùa.

Giữa vô số loại hoa và phụ kiện trang trí nhà cửa, sức hút của táo gai đỏ nằm ở vẻ đẹp rất tự nhiên. Những chùm quả nhỏ xíu không cầu kỳ, những cành cây có phần gai góc, vậy mà khi đặt vào một chiếc bình phù hợp lại có thể trở thành điểm nhấn khiến người ta muốn ngắm mãi.

Thú vị hơn, thứ đang khiến hội mê nhà đẹp Trung Quốc thích thú lại chẳng hề xa lạ với cảnh sắc núi rừng Việt Nam. Từ những bụi cây sai quả trên Cao nguyên đá đến các bó cành được rao bán online, táo gai đỏ đang có thêm một cách hiện diện rất khác: Trở thành món decor mang cả sắc thu vùng cao vào căn nhà phố.

Với những ngày trời trở lạnh, đôi khi chẳng cần sắm sửa quá nhiều. Một bó cành quả đỏ cam, chiếc bình gốm xinh và một chút thời gian cắm tỉa cũng đủ khiến góc nhà trở nên ấm áp, thú vị hơn.