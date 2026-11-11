Meghan Markle xuất hiện sau biến cố gia đình: Cả cây đen đơn giản, đôi khuyên tai Dior cũ mới thật sự đáng tiền!

Meghan Markle vốn là một trong những gương mặt hoàng gia có gu thời trang gây chú ý. Dù không còn đảm nhận nhiệm vụ hoàng gia chính thức, mỗi lần xuất hiện của Nữ công tước xứ Sussex vẫn được công chúng quan tâm, từ cách lựa chọn trang phục đến những món phụ kiện nhỏ nhất.

Mới đây, trong chuyến thăm Brussels (Bỉ) cùng Vương tử Harry ngày 10/11, Meghan tiếp tục chứng minh sức hút của phong cách tối giản. Không váy áo cầu kỳ hay trang sức lấp lánh quá mức, cô chọn một bộ trang phục đen thanh lịch, nhường điểm nhấn cho đôi khuyên tai Dior vintage đã từng xuất hiện từ hơn 2 năm trước.

Meghan Markle mặc cả cây đen, chỉ một món phụ kiện cũng đủ gây chú ý

Xuất hiện tại Nghị viện châu Âu để tham dự lễ khai mạc Lost Screen Memorial, Meghan lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất trang nghiêm của sự kiện. Cô diện áo khoác đen dáng dài, có chi tiết thắt eo giúp tạo đường nét gọn gàng, phối cùng quần âu đồng màu và giày cao gót. Bảng màu đơn sắc mang đến vẻ ngoài kín đáo nhưng không hề đơn điệu. Phom áo khoác chỉn chu, phần eo được nhấn nhẹ và cách phối trang phục đồng bộ giúp tổng thể trông thanh thoát, sang trọng.

Meghan búi tóc thấp gọn gàng, để lộ khuôn mặt cùng đôi khuyên tai có thiết kế hình khối nổi bật. Theo Town & Country , món trang sức này dường như là đôi khuyên tai vintage của Christian Dior, kết hợp pha lê với những chi tiết màu đen. Khuyên tai có kiểu dáng khá đặc biệt, vừa mang hơi hướng cổ điển vừa đủ sắc sảo để tạo điểm nhấn cho trang phục hiện đại. Thay vì lựa chọn dây chuyền cầu kỳ, Meghan để đôi khuyên tai trở thành phụ kiện thu hút ánh nhìn nhất.

Cô cũng sử dụng vòng tay Cartier, nhẫn cưới và cài hoa anh túc đỏ trên áo khoác. Bông hoa là biểu tượng tưởng niệm tại Anh, đặc biệt có ý nghĩa trong dịp Remembrance Day. Điều thú vị là toàn bộ trang phục không có chi tiết nào quá phô trương. Chính cách tiết chế màu sắc và phụ kiện khiến diện mạo của Meghan trở nên hài hòa, phù hợp với sự kiện.

Đôi khuyên tai Dior từng xuất hiện từ năm 2024: Meghan không cần đồ mới vẫn có thể mặc đẹp

Theo Town & Country , Meghan từng đeo đôi khuyên tai này trong chuyến đi Florida cùng Harry vào tháng 4/2024. Thời điểm ấy, cặp đôi đến Wellington tham dự những hoạt động liên quan đến giải đấu polo gây quỹ cho Sentebale, tổ chức từ thiện từng gắn bó với Vương tử Harry. Meghan đã sử dụng đôi khuyên tai Dior trong một bữa tối thuộc chuyến đi.

Kể từ đó, món trang sức này không được ghi nhận xuất hiện công khai trên Meghan cho đến sự kiện ở Brussels. Việc lựa chọn lại một phụ kiện quen thuộc cũng phù hợp với phong cách thời trang mà Meghan theo đuổi. Cô thường ưu tiên những món đồ có đường nét tinh giản, dễ kết hợp và không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng nhất thời.

Đáng chú ý, đôi khuyên tai Dior vintage không thuộc những bộ sưu tập mới nhất. Theo chuyên trang trang sức Something About Rocks , những thiết kế tương tự hiện có thể được tìm mua trên thị trường đồ vintage với mức giá khoảng 180 USD, tùy tình trạng sản phẩm. Đây là minh chứng thú vị cho thấy một món đồ hiệu không nhất thiết phải mới hoặc đắt đỏ đến mức khó tiếp cận mới có thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Với phụ nữ trưởng thành, cách phối đồ của Meghan cũng mang đến một gợi ý dễ ứng dụng: Chỉ cần một bộ trang phục có phom dáng đẹp, màu sắc hài hòa và một món trang sức đủ nổi bật, tổng thể đã có thể trông chỉn chu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Diện mạo tiết chế trong lần xuất hiện sau biến cố gia đình

Chuyến đi Brussels cũng đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của Meghan sau khi truyền thông đưa tin cha cô, ông Thomas Markle, bị FBI bắt giữ tại Florida. Tại sự kiện, Vương tử Harry có bài phát biểu về sự an toàn của trẻ em trên môi trường mạng. Lost Screen Memorial là hoạt động tưởng nhớ những trẻ em đã qua đời sau khi chịu tổn hại liên quan đến mạng xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức về việc bảo vệ người trẻ trên không gian số.

Meghan ban đầu được dự kiến phát biểu nhưng sau đó không tham gia phần diễn thuyết. Theo thông tin Town & Country dẫn lại, một nguồn tin cho biết cô chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc để phát biểu trước công chúng. Trong bối cảnh ấy, việc lựa chọn trang phục đen kín đáo càng phù hợp với tính chất trang nghiêm của buổi lễ.

Không cần một diện mạo quá nổi bật, Meghan vẫn cho thấy khả năng sử dụng thời trang một cách có chừng mực. Và đôi khi, món đồ tạo nên sự khác biệt chẳng phải một thiết kế mới tinh, mà là phụ kiện cũ được lựa chọn đúng thời điểm.