Nửa đêm, tiếng chuông xe cấp cứu đinh tai nhức óc đã phá vỡ bầu yên tĩnh, khi nhân viên y tế đến, Tiểu Lưu đã bất tỉnh, sau khi kiểm tra thì phát hiện huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu liên tục giảm, tim và động mạch chủ bị tắc nghẽn diện rộng. Sau thời gian điều trị, Tiểu Lưu cuối cùng đã qua đời do bệnh nhồi máu cơ tim.



Tiểu Lưu bị nhồi máu cơ tim trong đêm tân hôn

Được biết, Tiểu Lưu năm nay 25 tuổi, ở Tây An, Trung Quốc. Được họ hàng làm mai mối, cuối cùng Tiểu Lưu cũng đã kết hôn. Không ngờ đêm tân hôn, anh bất ngờ ngã xuống giường, hai tay ôm ngực, gia đình vội gọi xe cấp cứu đến Bệnh viện nhân dân thành phố Tây An. Bác sĩ Trương Hối, trưởng Khoa cấp cứu nói thẳng: Lỗi là do người mẹ

Tiểu Lưu là con một trong gia đình, cha mất sớm, nên cậu được mẹ hết mực chiều chuộng, dù đã 25 tuổi nhưng cậu vẫn chưa tự kiếm việc làm, vẫn được mẹ bao bọc. Từ bé cậu ăn rất nhiều, hầu như ngày nào người mẹ cũng cho ăn Tiểu Lưu ăn chân giò, thịt hầm, nội tạng động vật… đến khi Tiểu Lưu cao 1m6 đã nặng 170kg.

Chúng ta biết nhồi máu cơ tim là mạch máu ở tim bị tắc nghẽn, dẫn đến hoại tử cơ tim do thiếu máu cục bộ và gây tắc nghẽn trên diện rộng hệ tim mạch, dễ dẫn đến rung thất và có thể gây đột tử trong thời gian ngắn. Vì mẹ của Tiểu Lưu chiều chuộng cậu từ nhỏ, nên mỗi ngày đều cho cậu ăn rất nhiều chất béo, khiến Tiểu Lưu bị thừa cân nghiêm trọng.



Tiểu Lưu 25 tuổi, nhưng nặng 170kg, đây là nguyên nhân dẫn đến cậu bị nhồi máu cơ tim

Ăn quá nhiều chất béo cũng sẽ làm tăng lipid trong mạch máu, làm tăng độ nhớt của máu, đẩy nhanh quá trình hình thành các mảng xơ cứng thành mạch và xơ cứng động mạch, tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Bên cạnh đó, nếu hàm lượng chất béo trong cơ thể quá cao, áp lực ngoại mạch sẽ tăng lên, khiến lòng mạch bị thu hẹp, khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn.

Ngoài ra, vào ngày cưới, Tiểu Lưu rất phấn khích, thần kinh giao cảm dưới trạng thái hưng phấn, khiến huyết áp tăng cao, đẩy nhanh quá trình bong tróc và vỡ các mảng xơ cứng động mạch, cuối cùng dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Ngoài việc ăn ít thức ăn nhiều chất béo, không muốn tắc nghẽn mạch máu, cần chú ý 2 điểm sau trong chế độ ăn uống

Ăn ít thức ăn có nhiều muối

Muối ăn là thứ gia vị không thể thiếu trong gia đình, nhưng không nên ăn quá nhiều muối, bởi cơ thể hấp thu nhiều muối dễ khiến huyết áp tăng cao. Thành phần chính của muối ăn là natri clorua, là nguồn cung cấp ion natri chính trong cơ thể con người. Các ion natri có thể thúc đẩy tiêu hóa và duy trì áp suất thẩm thấu trong cơ thể, nhưng nếu nạp quá nhiều ion natri sẽ phá hủy áp suất thẩm thấu của tế bào, dẫn đến sưng cơ trơn và thu hẹp lòng mạch máu, làm tăng huyết áp.

Muốn bảo vệ mạch máu, kiến nghị mọi người nên ăn ít muối

Huyết áp tăng đột ngột dễ gây co thắt mạch máu và đẩy nhanh quá trình bong tróc các mảng xơ cứng động mạch, từ đó đẩy nhanh quá trình tắc nghẽn mạch máu. Phạm vi an toàn của lượng muối ăn hàng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới công bố là 6g, vượt quá ngưỡng này sẽ làm tăng tải trọng cho các mạch máu.

Uống ít rượu

Rượu còn được gọi là "thuốc giãn mạch", uống rượu thời gian dài sẽ khiến mạch máu kém đàn hồi, làm tổn thương thành trong của mạch máu, đẩy nhanh quá trình kết tủa lipid và chất thải chuyển hóa, đồng thời đẩy nhanh quá trình xơ cứng mạch máu và tắc nghẽn mạch máu.

Ngoài ra, việc uống rượu bia thường xuyên còn có tác hại trực tiếp đến tim mạch. Việc uống một lượng lớn rượu sẽ làm cho tính đàn hồi của cơ tim kém đi và tâm thất sẽ giãn nở khiến máu lưu thông không đều, làm suy giảm sức khỏe của tim và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, gần một nửa số người uống rượu nhiều trong thời gian dài bị viêm cơ tim do rượu.

Chăm sóc sức khỏe tim mạch và giảm tắc nghẽn mạch máu hãy thực hiện 2 điểm sau

1. Tập thể dục nhiều hơn

Sức khỏe bắt đầu từ việc tập thể dục, và tập thể dục là trợ thủ đắc lực cho việc "đốt mỡ". Tập thể dục thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hao mỡ trong cơ thể, lipid trong mạch máu cũng giảm, có thể ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu.

Ngoài ra, tập thể dục có thể rèn luyện chức năng tim phổi, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giảm sự xuất hiện của các bệnh về mạch máu. Điều cần lưu ý là những người bị bệnh mạch máu không thích hợp tập các bài quá mạnh, nên chọn các bài tập có cường độ thấp như yoga, hoặc đi bộ.

2. Uống thêm trà

Uống trà hoa cúc cũng có tác dụng bảo vệ mạch máu

Nước là một thành phần quan trọng của cơ thể con người, uống nhiều trà và bổ sung nước kịp thời sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe mạch máu. Mạch máu kém, nên thường xuyên uống trà hoa cúc, bởi nó có những thành phần sau đây:

Selen: Là một trong những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, sau khi bổ sung, nó có thể thúc đẩy quá trình sửa chữa các mạch máu bị tổn thương và làm cho mạch máu đàn hồi hơn;

Choline: Có tác dụng thúc đẩy tốt quá trình chuyển hóa chất béo, do đó làm giảm lipid kết tủa và kết tụ trong mạch máu, bảo vệ mạch máu;

Flavonoid: khử hoạt tính của các gốc tự do có hại và có tác dụng phòng ngừa tốt các biến chứng của bệnh mạch máu. Đối với những người có mạch máu kém, uống một hoặc hai cốc trà hoa cúc mỗi ngày.

Nguồn Sohu