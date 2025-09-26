Khi gió heo may thổi về, dạ dày và lá lách là những cơ quan dễ “dở chứng” nhất. Ăn lạnh quá thì khó chịu, dầu mỡ nhiều thì đầy bụng, chỉ có những thực phẩm tự nhiên, thanh ngọt mới giúp cơ thể cân bằng trở lại. Người xưa truyền lại câu “Thu ăn vị ngọt, trăm bệnh tránh xa”, không phải lời nói suông. Chính trong bữa cơm hàng ngày, những món dân dã, ngọt lành lại trở thành “liều thuốc” giúp tỳ vị được chăm sóc, cả nhà ăn ngon, khỏe mạnh. Dưới đây là 6 loại thực phẩm ngọt tự nhiên mà bạn nên bổ sung để đi qua mùa thu một cách êm ái, ít bệnh tật.

1. Củ cải trắng – “Nhân sâm của mùa thu”

Từ xưa đã có câu: “Mùa thu ăn củ cải, khỏe hơn uống nhân sâm”. Thứ rau củ bình dân này chứa vị ngọt thanh, mọng nước, vừa giúp tiêu hóa trơn tru, vừa làm mát cơ thể khi tiết trời hanh khô.

Củ cải có thể ăn sống thái lát, trộn giấm cay nhẹ để chống ngán; nấu cùng xương hầm thành bát canh ngọt thơm; hoặc đơn giản xào sơ vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Lưu ý nhỏ: Đừng gọt bỏ vỏ vì chính phần vỏ mới chứa nhiều dinh dưỡng.

2. Củ mài (sơn dược) – “Đệ nhất bổ khí” mùa thu

Củ mài nổi tiếng là vị thuốc tự nhiên giúp tỳ vị khỏe mạnh. Chỉ cần rửa sạch đem hấp chín, ăn bùi dẻo, ngọt thanh, trẻ nhỏ hay người già đều hợp. Ngoài ra, củ mài nấu cháo cùng gạo tẻ là món ăn sáng tuyệt vời cho những ai hay mệt mỏi, tiêu hóa kém. Xào cùng thịt bò, thịt gà cũng tạo thành món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

3. Hạt dẻ – “Của để dành” bổ tỳ, dưỡng thận

Không chỉ là món quà vặt mùa thu, hạt dẻ còn là thực phẩm bồi bổ tuyệt vời. Luộc hạt dẻ ăn bùi, ngọt mà không gây nóng, lại dễ tiêu. Khi nấu cùng thịt kho, hạt dẻ hút trọn nước sốt, vừa thơm vừa béo, làm món ăn trở nên cuốn hút hơn. Tuy nhiên, chỉ nên ăn 10–12 hạt mỗi ngày để tránh gây nặng bụng.

4. Bí đỏ – “Mặt trời vàng” của mùa thu

Bí đỏ với sắc vàng rực rỡ như mang cả năng lượng mặt trời vào cơ thể. Một bát cháo bí đỏ nấu cùng gạo tẻ buổi sáng không chỉ ấm bụng mà còn bổ dưỡng, giàu vitamin. Bí đỏ hấp chín nghiền nhuyễn, trộn với chút mật ong, ăn như món tráng miệng tự nhiên. Hoặc xào với tỏi cũng thành món ăn mặn ngọt đưa cơm.

5. Lạc (đậu phộng) – “Trường sinh quả”

Lạc được mệnh danh là loại hạt trường thọ nhờ lượng đạm cao, lại dễ tiêu hóa. Người xưa thường luộc lạc cả vỏ, thêm chút muối để ăn vặt, vừa bùi vừa mát. Ngoài ra, nấu chè lạc với đậu đỏ, táo tàu cũng thành món ngọt bổ máu, dưỡng khí. Tuyệt đối nên tránh lạc chiên, rang nhiều dầu mỡ vì dễ hại dạ dày.

6. Táo đỏ – “Viên kẹo ngọt” thiên nhiên

Táo đỏ luôn được xem là “bạn thân” của phụ nữ và người thể trạng yếu. Chỉ cần vài quả táo đỏ thả vào bình nước ấm, vị ngọt thanh giúp cơ thể ấm áp, bồi bổ khí huyết. Khi nấu cháo, thêm vài quả táo đỏ vào là có ngay món ăn vừa ngon vừa dưỡng tâm tỳ. Nên chọn loại táo đỏ sấy khô tự nhiên thay vì loại tẩm đường để tốt nhất cho sức khỏe.

Mùa thu là khoảng thời gian cơ thể dễ bị “chao đảo” nhất, và việc dưỡng tỳ vị chính là chìa khóa để duy trì sức khỏe. Sáu loại thực phẩm ngọt tự nhiên kể trên không hề xa lạ, chỉ cần đưa vào bữa ăn hàng ngày từ bát cháo bí đỏ buổi sáng, đĩa khoai mài xào thịt buổi trưa, đến bát canh củ cải nóng hổi buổi tối, bạn sẽ thấy sức khỏe ổn định hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Ăn uống thuận theo mùa, đơn giản mà lại mang về một mùa thu khỏe khoắn, không lo bệnh tật ghé thăm.

Chúc bạn chế biến được nhiều món ngon từ 6 thực phẩm bổ dưỡng trên!