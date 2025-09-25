Dưỡng nhan sắc, da đẹp mịn chỉ trong một món ăn dễ làm với loại quả "đậm vị mùa thu"

Mùa thu đến cũng là lúc những đợt nắng vàng ươm với gió se lạnh ùa về. Khí hậu hanh khô cộng với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, khiến cơ thể chúng ta dễ bị mệt mỏi, làn da khô ráp và sức đề kháng giảm sút. Lúc này, việc chăm sóc cơ thể thông qua chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng. Trong khi đó, mùa thu cũng là mùa có rất nhiều các loại hoa quả, nguyên liệu nông sản theo mùa vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. Một trong những loại quả nổi bật của mùa thu đó là trái hồng. Quả hồng có hàm lượng lớn vitamin C, beta-carotene, lutein và các chất chống oxy hóa, giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chất xơ trong hồng giúp tiêu hóa tốt, còn các vitamin và khoáng chất khác hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực và chức năng não bộ.

Ở Việt Nam, có rất nhiều loại hồng ngon như hồng giòn, hồng trứng, hồng chén... hương vị đều rất thơm ngon. Bên cạnh đó, ở mỗi địa phương với tính chất thổ nhưỡng khác nhau lại có những loại hồng đặc sản. Ví dụ như: hồng Mộc Châu, hồng Đà Lạt, hồng cổ Bảo Hà... và hồng da tre của Thái Nguyên. Nhắc đến hồng da tre, người ta không chỉ ấn tượng bởi một loại nông sản trứ danh của mảnh đất Thái Nguyên mà còn bởi đặc điểm rất khác biệt của loại hồng này: Thời điểm mùa vụ ngắn (chỉ khoảng hơn 1 tháng, trong khi các loại hồng khác có thể kéo dài 3-4 tháng). Khi còn xanh, hồng da tre trông cũng giống với bao trái hồng khác. Nhưng tới khi chuyển chín, lớp vỏ sẽ trở nên trong, vị ngọt thanh, thịt quả mềm mịn... Chính bởi yếu tố đặc biệt mà càng ngày, hồng da tre đang ngày càng được yêu thích, có giá bán khá cao (140.000 đồng cho 1kg loại 5-6 quả).

Hồng da tre khi xanh (ảnh: Hà Ngô).

Hồng da tre không chỉ là loại nông sản vùng miền có giá trị cao mà còn có thể ứng dụng để làm các món ăn dưỡng nhan. Hãy cùng khám phá cách tận dụng hoa quả theo mùa và đặc biệt là hồng da tre để tạo nên những món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe và nhan sắc - món chè hồng nhan!

Nguyên liệu làm món chè hồng nhan

Nguyên liệu chính: Vài quả hồng da tre, 1 quả lựu, khoảng 20 quả nhãn tươi (tùy khẩu phần ăn), 1/2 cây nấm tuyết đã được ngâm nở mềm, 250ml nước cốt dừa, 250ml sữa tươi, khoảng 30-50g đường phèn.

Nguyên liệu làm khúc bạch: 300ml sữa tươi, 300ml kem tươi, 21g genlatin (dạng lá), 40g đường phèn, 5g bột matcha.

Cách làm món chè hồng nhan

Bước 1: Bạn cho 300ml sữa tươi vào nồi, thêm toàn bộ genlatin lá vào ngâm trong khoảng 30 phút. Sau đó đặt lên bếp, đun trên lửa nhỏ vừa. Trong lúc đun, hãy dùng phới dẹt khuấy nhẹ đều tay cho đến khi genlatin tan hoàn toàn. Tiếp theo bạn cho kem tươi vào, tiếp tục khuấy nhẹ để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, đồng nhất. Lưu ý bạn hãy đun nhỏ lửa, không để sữa và kem tươi sôi bùng lên, chỉ để chúng đủ nóng, tránh bị tách nước. Sau đó tắt bếp rồi chia hỗn hợp sữa và kem tươi làm 2 phần.

Bước 2: Cho bột matcha vào bát chanwan, thêm khoảng 30ml nước ấm rồi đánh đều cho đến khi tan hoàn toàn. Sau đó bạn cho nước matcha vừa đánh vào một phần hỗn hợp sữa và kem tươi. Dùng phới dẹt khuấy đều để được hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Tiếp theo, cho 2 phần hỗn hợp vào khay/hộp riêng, đặt vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng cho đông đặc. Sau khi phần khúc bạch đã đông đặc, dẻo mịn, bạn lấy ra, dùng dụng cụ cắt thành các khối vuông, để riêng.

Bước 4: Nấm tuyết sau khi ngâm nở mềm, bạn cắt hoặc xé thành các miếng nhỏ. Sau đó cho vào nồi cùng với lượng nước xăm xắp mặt nấm tuyết. Bật bếp ở mức lửa vừa rồi nấm nấm tuyết trong khoảng 30 phút. Sau đó dùng phới lồng khuấy đều để nấm tuyết tiết ra chất gel. Tiếp theo bạn thêm lượng đường phèn vừa khẩu vị vào, khuấy đều, nấu cho tan hoàn toàn. Sau đó cho sữa tươi và nước cốt dừa vào, khuấy đều và nấm thêm khoảng 5 phút. Tắt bếp, để hỗn hợp nước cốt dừa nấm tuyết thật nguội (hoặc cho vào tủ lạnh để nguội nhanh và mát hơn).

Bước 5: Trong lúc chờ nấm hỗn hợp cốt dừa và nấm tuyết nguội, bạn tách lựu lấy hạt; bóc bỏ vỏ nhãn. Lần lượt cho các nguyên liệu gồm khúc bạch cắt khối vuông, nhãn, lựu vào bát rồi chan phần hỗn hợp nước cốt dừa và nấm tuyết vào. Sau đó bạn cắt đôi quả hồng da tre theo chiều dọc, dùng thìa lấy từng phần thịt hồng cho vào bát. Nếu thích bạn có thể thêm một ít hạnh nhân thái lát đã rang chín vào. Vậy là món chè hồng nhan đã hoàn thành.

Thành phẩm món chè hồng nhan

Như vậy là bạn đã hoàn thành món chè vô cùng đẹp mắt và có tên gọi mỹ miều "hồng nhan". Từng miếng khúc bạch núng nính, dẻo mịn với vị béo ngậy thơm ngon cùng vị matcha chát nhẹ; mùi thơm của sữa; nấm tuyết giòn sần sật xen lẫn với vị ngọt thanh thoáng chút chua nhẹ của lựu. Tất cả hòa quyện với hồng da tre tươi mát, ngọt thanh, dẻo mềm xen lẫn giòn sần sật khi nhai rất thích thú. Mùa hồng da tre đang chính vụ, bạn có thể biến tấu cùng với vài nguyên liệu dưỡng nhan như lựu, nấm tuyết để vừa có món ăn ngon lại dưỡng ẩm giúp làn da đẹp mịn!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chè hồng nhan!